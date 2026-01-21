Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightആരോഗ്യരംഗത്തിന്‍റെ...
    Articles
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 6:45 AM IST

    ആരോഗ്യരംഗത്തിന്‍റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട്?

    text_fields
    bookmark_border
    ആരോഗ്യരംഗത്തിന്‍റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട്?
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സീ​നി​യ​ർ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജോ​സ​ഫ്‌ മാ​ളിയേക്ക​ൻ ജ​നു​വ​രി 17ന്​ ​എ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പ് (കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ശു​പ​​ത്രി​ക​ളെ കൈ​യ​ട​ക്കു​​മ്പോ​ൾ) വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ചിലകാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നു​തോ​ന്നി.

    പ്ര​ശാ​ന്ത് ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ (42), ലോ​കം മു​ഴു​വ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച ഒ​രു പേ​ര്. ക​നേ​ഡി​യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ഈ ​മ​ല​യാ​ളി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം വ​ന്ന് മ​രി​ച്ച​ത് ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ട്ട​ത്. ക​ടു​ത്ത നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.15ന് ​അ​ച്ഛ​ന്‍റെ കൂ​ടെ​യെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പാ​ര​സെ​റ്റ​മോ​ള്‍ കൊ​ടു​ത്ത് കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. “പ​പ്പാ എ​നി​ക്ക് സ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല” എ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം ക​ര​ഞ്ഞു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ വീ​ണ്ടും കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത​ത്രെ. അ​വ​സാ​നം രാ​ത്രി 8.15ന് (​എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു ശേ​ഷം) ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​നു​ള്ള ഊ​ഴ​മെ​ത്തി. ഡോ​ക്​​ട​റോ​ട്​ അ​സു​ഖ​ വി​വ​രം പ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ഹ​ലോ​ക​വാ​സം വെ​ടി​ഞ്ഞു. ഈ ​സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഈ ​ഗ​തി വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. ശ​രി​യാ​ണ്‌ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍പോ​ലും അ​തു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലും ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക എ​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം ഒ​രു വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​മു​ന​മ്പി​ലാ​ണെ​ന്ന ഗൗ​ര​വം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​വും, എ​ന്തി​ന​ധി​കം ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍പോ​ലും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മൂ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി ചെ​യി​നു​ക​ള്‍ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തി​നു​പു​റ​മെ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്‍റ് നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​തും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാ​നാ​വും.

    അ​റു​പ​തു​ക​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചതിന്റെ ത​നി​യാ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ണ്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​തു​പോ​ലെ 70 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും 30 ശ​ത​മാ​നം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സൗ​ജ​ന്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ക്വാ​ളി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​ന്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ചി​ല പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും, ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. അ​തോ​ടെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത് ഭീ​മ​ന്‍ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. സേ​വ​ന​ത​ൽ​പ​ര​രും മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ന്​ വി​ല​ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ സീ​നി​യ​ര്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യി​രു​ന്നു പ​ണ്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്. ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ലാ​ഭ​ക്ക​ണ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ക്ക​ണ്ട്​ മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ​ഫി​നാ​ന്‍സ് എം.​ബി.​എ​ക്കാ​ർ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്തു. അ​തോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള ബി​സി​ന​സ്‌ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി. ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​ള്ള പോം​വ​ഴി​യാ​യി കുത്തകക​ള്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്​ ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് എ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്. ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും അ​വ​രു​ടേ​തു​ത​ന്നെ.

    ഇ​തോ​ടെ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് കു​തി​ച്ചു​യ​ര്‍ന്നു. ഒ​പ്പം ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ്രീ​മി​യ​വും. ഇ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ 8000 ഡോ​ള​ര്‍ വേ​ണം. ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 25000 ഡോ​ള​ര്‍. ഒ​രു മ​ധ്യ​വ​ര്‍ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 25 ശ​ത​മാ​നം ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സി​നാ​യി ചെ​ല​വി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ഫ​ല​മോ, ഇ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ല്‍ 25 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ഇ​ല്ല-​അ​ഥ​വാ ചി​കി​ത്സ ഇ​ല്ല എ​ന്ന​ർ​ഥം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ര്‍ഷം മാ​ത്രം ചെ​റി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​തെ അ​വി​ടെ മ​രി​ച്ച ആ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം വ​രും. കേ​ര​ള​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വ​ഴി​യേ ആ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യും പ​ഴ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​പോ​ലെ 70-30 റേ​ഷ്യോ​യി​ലാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി ബെ​ഡു​ക​ള്‍. ഇ​തി​ല്‍ പ​കു​തി​യി​ലധികം ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ചി​കി​ത്സാ​ചെ​ല​വ് പി​ടി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം അ​റി​യാം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന അ​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളാ​ണ് ഏ​താ​നും വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന​കം അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ക​രം വ​രു​ന്ന​ത് വ​ന്‍കി​ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ആ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​യൊ​രു​ക്ക​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ എ​സ്​​റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​ മെൻറ്​ നിയമം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട മീ​ഡി​യം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​മ​ണി മു​ഴ​ങ്ങും.

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്ക് മൂ​ക്കു​ക​യ​റി​ടു​ക, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ ക്വാ​ളി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​​മെ​ന്‍റ് ബി​ല്ലി​​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, മൂ​ക്കു​ക​യ​റി​ട​പ്പെ​ടേ​ണ്ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ NABH അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ട്​ എ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ്.

    ക്വാ​ളി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​ന്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന പല പരിഷ്‍കാരങ്ങ​ളും ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്ക് താ​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​യാ​ണ്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന അ​ത്യാ​ഹി​ത സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ രോ​ഗി​ക​ളെ​യും സ്​​റ്റെ​ബി​ലൈ​സ്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യു​ണ്ട്. പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി സ്​​റ്റെ​ബി​ലൈ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു അ​പ​ക​ടം പ​റ്റി ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​നാ​യെ​ത്തു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള ഒ​രാ​ളെ സ്​​റ്റെ​ബി​ലൈ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ വെൻറി​ലേ​റ്റ​ർ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. വെൻറി​ലേ​റ്റ​ർ വാ​ങ്ങി​യാ​ല്‍ ത​ന്നെ അ​ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള സ്റ്റാ​ഫ്‌ ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം രോ​ഗി​ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത റ​ഫ​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വെൻറി​ലേ​റ്റ​ർ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ആം​ബു​ല​ന്‍സ് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​തും സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. ബി​ല്ലി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന സ്റ്റാ​ഫ്‌ പാ​റ്റേ​ൺ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ഇ​നി ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാം. 30 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് എ​ന്നൊ​രു സം​വി​ധാ​നം ന​മ്മ​ള്‍ കേ​ട്ടി​രു​ന്നോ? സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ന്നെ RSBY എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ തു​ച്ഛ​മാ​യ ഒ​രു സം​ഖ്യ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ന​ല്‍കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​ത് KASP എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി പ്രീ​മി​യ​മു​ള്ള ഒ​രു സി​സ്റ്റ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ന​മ്മു​ടെ നി​കു​തി​പ്പ​ണം കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ നി​ന്ന്‍ ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​ന്‍ എ​ന്തി​നാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ എ​ന്ന്​ ആ​രും ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു​ത​രം ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് ആ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​ന്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ല്ലാ ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്കും പൂ​ട്ടു​വീ​ണാ​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം എ​ന്താ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി വ​യ്യ. ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത സ്​​ഥി​തി​യി​ലാ​വും. ആ​ശു​പ​ത്രി ചെ​ല​വു​ക​ളും കു​ത്ത​നെ കൂ​ടും.

    ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ എ​സ്​​റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​ മെൻറ്​ ബി​ല്ലും, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ങ്ങി​ച്ചു​കൂ​ട്ട​ലും, ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് രം​ഗ​ത്ത് 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം വ​ര​ലും എ​ല്ലാം കൂ​ടി ചേ​ര്‍ത്തു​വാ​യി​ച്ചാ​ല്‍ ഭീ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ര​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ര്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട രീ​തി ദ​രി​ദ്ര​രും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ല്‍ വ​ന്നാ​ല്‍ എ​ന്താ​കും സ്ഥി​തി എ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​നോ​ക്കൂ. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും യോ​ജി​ച്ച് ഇ​തെ​ല്ലാം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    (മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്​ ന്യൂ ​അ​ൽ​മാ​സ്​ ഹോ​സ്​​പി​റ്റ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala health sectorKerala News
    News Summary - Where is the health sector heading in Kerala?
    Similar News
    Next Story
    X