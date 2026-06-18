സമാധാനത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു

സമാധാനത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നുtext_fields
ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറിയ മാറ്റവും വെറും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളായി മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും സാമ്പത്തിക നിലയെയും ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ജീവിതം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുടെ മനസ്സുകളിൽ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നവയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ നിഴൽ പടരുമ്പോൾ ആദ്യം ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാകുന്നു, നിക്ഷേപങ്ങൾ പിന്നോട്ടുപോകുന്നു, പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ അവർ വിദേശത്തേക്ക് യാത്രതിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ തൊഴിലാണ്. ആ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ ചെറിയ അനിശ്ചിതത്വം പോലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെക്കും.
ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. വ്യാപാര രംഗം വീണ്ടും സജീവമാകുമ്പോൾ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. നിർമ്മാണ മേഖല, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം യുഎഇയിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലും ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നയങ്ങളും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ വ്യാപനവും തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് വെറും ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു സമഗ്ര സേവന മേഖലയായി അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആശുപത്രികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, ഹോം കെയർ സേവനങ്ങൾ, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ, ഫാർമസി മേഖല, മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മാത്രമല്ല, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻമാർ, മെഡിക്കൽ കോഡർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയും പുതിയ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ക്ലെയിംസ് മാനേജ്മെന്റ്, പോളിസി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കസ്റ്റമർ സർവീസ്, ഡാറ്റാ അനലിസിസ്, ഇൻഷുറൻസ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതോടൊപ്പം യു.എ.ഇയുടെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന പദ്ധതികളും ഐടി മേഖലയെയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകം അതിവേഗം സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുഎഇയും ആ മാറ്റത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷ, ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ്, ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉയർന്നുവരാൻ ഇടയുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വെറും പരമ്പരാഗത ജോലികൾ മാത്രമല്ല, പുതിയ സാങ്കേതിക മേഖലകളിലേക്കും ആരോഗ്യ സേവന രംഗങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. കാരണം ലോകം മാറുമ്പോൾ തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവവും മാറുകയാണ്; ആ മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കായിരിക്കും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുക.
എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമാധാനം എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനം മാത്രം അല്ല. അത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം സൃഷ്ടിക്കണം. ഒരു യുവാവിന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജോലി തേടാൻ കഴിയണം. ഒരു കുടുംബത്തിന് നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം കുറയണം. മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ആശങ്കപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം.
പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം വെറും ശമ്പളക്കണക്കുകളിലോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലോ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അതിൽ അനേകം സ്വപ്നങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും കണ്ണീരും പ്രതീക്ഷകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ മാറ്റവും കേരളത്തിലെ അനേകം വീടുകളെ ബാധിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ തെളിയുന്ന അനേകം വീടുകളിലെ വിളക്കുകൾക്കു പിന്നിൽ ഒരു പ്രവാസിയുടെ അധ്വാനമുണ്ട്.
ഇന്ന് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ യുദ്ധങ്ങളെയല്ല; പുതിയ അവസരങ്ങളെയാണ്. ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെയല്ല; സുരക്ഷിതമായ നാളുകളെയാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തിന്റെ അർത്ഥവും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും.
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