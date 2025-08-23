Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 6:30 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ യു​ക്തി എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​​​േ​മ്പാ​ൾ

    വം​ശീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ക്കുത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഉ​പാ​ധി​യാ​ണ് വ്യാ​ജ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടുപി​ടി​ച്ചു​ള്ള വെ​റു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ച​ര​ണം....
    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ യു​ക്തി എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​​​േ​മ്പാ​ൾ
    കു​റ​ച്ചുകാ​ല​മാ​യി കേര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ മാ​ർ​ക്സി​നെ കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ക​യും പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ​ക്കാ​േ​ള​റെ മൗ​ദൂ​ദി​യെ കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. മൗ​ദൂ​ദി വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​െൻറ ബാ​റ്റ​ൺ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു -എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ർ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ന്നംവെ​ക്കു​ന്ന​ത് ?

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യപ്പെ​ടേ​ണ്ട​വ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി മു​സ് ലിം ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കിക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൗ​ര​ത്വം നി​ഷേ​ധി​ച്ചും ഭൗ​തി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ടു​ത്തുക​ള​ഞ്ഞും ജ​ന​നം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി മു​സ്‍ലി​മി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​യും പൈ​ശാ​ചി​കവ​ത്ക​രി​ച്ചു​മാ​ണ് സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്. മു​സ്‍ലിം സം​ഘാ​ട​നം, ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ,സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഭീ​ക​ര​വ​ത്കരി​ച്ചുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹി​ത​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത എ​ല്ലാ​ത്തി​നെ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ഈ ​പൈ​ശാ​ചി​കവ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ ചെ​യ്തുവ​രു​ന്ന​ത്. ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശവാ​ദ​ത്തോ​ടെ ബി.​ജെ.​പി ക്ക് ​അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നുവേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ന്യാ​യം പ​റ​യു​ന്ന​ത് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നു​ഴ​ഞ്ഞു ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ പു​റന്തള്ളാ​നെ​ന്നാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ഈ ​അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാക്കു​ന്ന​തി​ന് കൊ​ണ്ടുപി​ടി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ക്ര​മ​ണോ​ത്സു​ക ദേ​ശീ​യ​ത​യി​ലും മു​സ്‍ലിം ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ലും പൊ​തി​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ല്ലാം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദി​ശ​യും ഭാ​ഷ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ അ​വ ത​മ്മി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​യു​ന്ന ഇ​ടം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ വേ​ഷം ക​ണ്ട് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​മെ​ന്ന മോ​ദി​യു​ടെ അ​തേ യു​ക്തി​യി​ലാ​ണ് എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ രൂ​പം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ന്നെ അ​ത് വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞുവെ​ക്കു​ന്ന​ത്. മുസ്‍ലിം ​സം​ഘാ​ട​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ച് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ എ​ന്താ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ? തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സെന്ററി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​തേ​ത​ര​ത്വ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മെ​ഷീ​ൻ പേ​രും ത​ല​യി​ലെ ത​ട്ട​വും നോ​ക്കി​യാ​ണ്​ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗ്യ​ത തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന സോ​ഫ്​​റ്റ് വെ​യ​ർ നാ​ഗ്​​പൂ​രി​ലെ സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്​​ത​താ​ണെ​ന്ന​തി​ന്​ ​ഒരു​ സം​ശ​യ​വും വേ​ണ്ട.


    വം​ശീ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ക്കു ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഉ​പാ​ധി​യാ​ണ് വ്യാ​ജ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടുപി​ടി​ച്ചു​ള്ള വെ​റു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ച​ാര​ണം. ലവ് ​ജി​ഹാ​ദ് എ​ന്നൊ​ന്നില്ല എ​ന്ന് കോ​ട​തി​ക​ളും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ന്നെ​യും പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും ആ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ർ​ന്നുകൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഐ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പ​മാ​യി റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ന്നെന്ന​ത് ശു​ദ്ധക​ള​വാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ലും 'കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി'​ക​ൾ സി​നി​മ​ക​ളാ​യി വ​ന്നുകൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യി​ല്ല. സ​മാ​ന​മാ​യ വ്യാ​ജ പ്ര​ച​ാര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ പു​ൽ​കി മു​സ്‍ലിം ​വി​രു​ദ്ധ​ത പ​ട​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സി.​പി.​എം - എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ൾ. തെ​രു​വുനാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട മു​റി​വു​ക​ൾ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് പോ​പുല​ർ ഫ്ര​ണ്ടു​കാ​ർ ആ​യു​ധ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ വ്യാ​പ​ക പ്ര​ച​ാര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും നാ​യ്ക്ക​ളെ വെ​ട്ടി ആ​യു​ധ പ​രി​ശീ​ല​ന​മെ​ന്ന പ്ര​ചാര​ണം വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​താ​ണ്. മു​സ്‍ലിം ​പേ​രു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നുമേ​ൽ വ​ർ​ഗീ​യവാ​ദി​ ചാ​പ്പ​യ​ടി​ക്കാ​ൻ നാ​യെ വെ​ട്ടി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന പോ​പുല​ർ ഫ്ര​ണ്ടു​കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ആ​ളെന്ന്​ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി. വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ട​ക്ക് അ​ത് വ​സ്തു​ത വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ടെന്നും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബോ​ധ്യം മ​റി​ച്ചാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. താ​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ല​മേ​കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന സ​ഖാ​വി​ന്​ പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പോ​ലു​ള്ള വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പോ​ലും സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ യു​ക്തി ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ന്നതുകൊ​ണ്ടാ​ണ്. മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്നം ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ചെ​മ്മാ​ട്​ ദാ​റു​ൽ ഹു​ദ കാ​മ്പ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും അ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ബ​ഹു​മാ​ന്യ പ​ണ്ഡി​ത​രെ​യും വം​ശീ​യ​മാ​യി അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തും ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ട​താ​ണ്. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ എ​തി​ര​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളോ അ​ല്ല, വം​ശീ​യ മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളുണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ ത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് പ​ല നി​ല​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യും സി.​പി.​എ​മ്മും. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്​ സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പോ​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കുവേ​ണ്ടി ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യോ​ട് പി​ന്തു​ണ തേ​ടു​ന്ന​തും ജ​മാ​അ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും വി​ജ​യി​ച്ച എം.​പി മാ​ർ ജ​മാ​അ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്ന​തും വ​ഖ​ഫ് അ​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് വേ​ദി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തും ആ ​നി​ല​ക്കാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ​മീ​പകാ​ല​ത്താ​യി ആ​ശാ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ​രം മു​ത​ൽ യൂ​നിവേ​ഴ്സി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലെ എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​​ന്റെവി​ജ​യം വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹി​ത​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത എ​ല്ലാ​ത്തി​നും പി​റ​കി​ൽ സ​യ്യി​ദ് മൗ​ദൂ​ദി​യും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​മാ​ണെ​ന്ന സി.​പി.​എം - എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​ച​ാര​ണ ത​ന്ത്രം സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​റി​ന്റെ അ​തേ വം​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ലാ​ബി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ശു​ദ്ധ വം​ശീ​യ​ത​യും ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യു​മാ​ണ് സി.​പി.​എം - എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    (എസ്.ഐ.ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖകൻ)

