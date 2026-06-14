Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_right“ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ...
    Articles
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 2:15 PM IST

    “ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ കാ​ല​ത്ത് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ”

    text_fields
    bookmark_border
    “ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ കാ​ല​ത്ത് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ”
    cancel
    camera_alt

    ഹി​റ്റ്ല​ർ, മു​സ്സോ​ളി​നി​, ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി, മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ​ സി​ങ്, ബ​ങ്കിം​ച​ന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി

    “അ​ല്ല, കെ.​ഇ.​എ​ൻ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പു​ക പൊ​ങ്ങി​യോ, പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ലോ​റി​ക​ളി​ലാ​ക്കി തീ​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യോ, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റം​ഗം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വോ”... ഫോ​ൺ​കാ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മെ​ല്ലാം പൊ​ളി​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന അ​ത്യു​ത്സാ​ഹ​മാ​ണ്, സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നോ​ട് നേ​രി​ട്ടൊ​രു ബ​ന്ധ​വും പു​ല​ർ​ത്താ​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ​പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തോ​ടെ ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ന​ന്നാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ, റെ​യി​ൽ​വേ കൂ​ലി വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​ദ​വി ത​ന്നെ​യും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ അ​വ​ശി​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​ദ​വി​ക്കൊ​പ്പം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫി​സ് കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റെ​ല്ലാ ഭാ​ഷ​ക​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ ഹി​ന്ദി​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ, പൗ​ര​പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​രു വി​വേ​ച​ന​വും കൂ​ടാ​തെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ, ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ഒ​രു വ്യാ​കു​ല​ത​യും പു​ല​ർ​ത്താ​തെ, മോ​ദി വ​ന്നു, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം നീ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​മ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണു​പോ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​വ​ർ​ക്ക് ഫാ​ഷി​സ​മെ​ന്നാ​ൽ ഹി​റ്റ്ല​റും മു​സ്സോ​ളി​നി​യും ഫ്രാ​ങ്കോ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക​ത്തി​ക്ക​ലും, അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ലും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ ഇ​രു​പ​തു​ക​ളി​ലെ ഇ​റ്റ​ലി​യും മു​പ്പ​തു​ക​ളി​ലെ ജ​ർ​മ​നി​യും സ്പെ​യി​നു​മാ​യി മാ​റി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഫാ​ഷി​സ​മാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ​വ​ർ വാ​ശി​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​കോ​പ്പി ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, ഓ​രോ ച​രി​ത്ര​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സ​വി​ശേ​ഷ സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ർ​ജി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​രു വി​ശ​ക​ല​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ന​വ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല.

    യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യ സ​ർ​വ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി വൈ​രു​ധ്യാ​ത്മ വി​ശ​ക​ല​ന​രീ​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്, മൂ​ർ​ത്ത സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ത് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, വെ​റു​മൊ​രു ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ​സി​ങ്ങി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​നാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യെ​ങ്കി​ൽ, ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്നം ഉ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല, മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ​സി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​ക്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, പ്ര​ശ്നം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ ദി​മി​ത്രോ​വ് ഫൈ​നാ​ൻ​സ് മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യും പ്ര​തി​ലോ​മ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ നി​ഷ്ഠു​ര​മാ​യ പ്ര​യോ​ഗ​മാ​യും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടൊ​പ്പം ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​തെ പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2014ൽ ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി വാ​രി​ക​യി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കോ​ള​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​ത് 2026ലെ ​മാ​ധ്യ​മം വാ​രാ​ദ്യ​ത്തി​ലെ അ​തേ​പേ​രി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന കോ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ടു​ത്തെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്, ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​തും, ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ത് പ​ല​നി​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യേ​ക്കും എ​ന്ന് ക​രു​തി​യാ​ണ്. മു​മ്പ് പ​തു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യും പ​തു​ക്കെ പ​ത്തി​വി​ട​ർ​ത്തു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​വ​ത്ര തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്. ആ ‘​വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം’ ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഒ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണം!

    പ​ഴ​യ റോ​മി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ, ‘പ​ബ്ലി​യ​ന്മാ​ർ’ ആ​ദ്യം തോ​റ്റ​ത്, ‘കു​ലീ​ന​ർ’ അ​ഥ​വാ ‘പ​ട്രീ​ഷ്യ​ന്മാ​ർ’​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​ർ സ​മ​രം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ സ​മ​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്ന് അം​ബേ​ദ്ക​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്ന് പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്ന് ജാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​വേ​ര് വെ​ട്ടാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ജ​ന​ത ഒ​ന്നി​ച്ച് ഉ​ണ​രാ​ത്ത​താ​ണ്. അ​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ശ്രേ​ണീ​കൃ​ത അ​സ​മ​ത്വം’ എ​ന്ന കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​ണ്!

    ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ള ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലാ​ണ്, മു​ഖ്യ മേ​ൽ-​കീ​ഴ് അ​വ​സ്ഥ, അ​സം​ഖ്യം ഉ​പ മേ​ൽ-​കീ​ഴ് അ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള അ​തി​ന്റെ ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​സ​മ​ത്വം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​വു​ന്ന​ത്. ഉ​ട​മ-​അ​ടി​മ എ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്നു വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​നേ​ക ഉ​ട​മ-​അ​ടി​മ എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ​ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്! അ​തു​കൊ​ണ്ട്ത​ന്നെ പ​ഴ​യ അ​ടി​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഭി​ന്ന​മാ​യി, ത​മ്മി​ല​ടി​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ച്ചി​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​ആ​ശ​യ​ത്തെ മാ​ത്ര​മാ​യി ക​ണ്ടാ​ൽ മ​തി​യാ​വി​ല്ല, അ​തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ണം. അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​തെ അ​യി​ത്ത​മി​ല്ലാ​താ​വ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ‘ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ’ ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​വ​ണം. ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യി​ൽ നി​ന്നും സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യി ശ​ക്തി​സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ രീ​തി അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും ബ​ഹു​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ചി​ത്ര​വു​മാ​ണ്. ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യെ അ​ട​പ​ട​ലം കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ള ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ബു​ദ്ധ​നെ ആ ​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ന​മോ ഭ​ഗ​വ​തേ ബു​ദ്ധാ​യ’ എ​ന്നാ​ശം​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്! ബു​ദ്ധ​മ​ത പ്ര​ചാ​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യ അ​ശോ​ക​നെ സ​വ​ർ​ക്ക​ർ വെ​ട്ടി​യി​ട്ട​ത് ‘പു​ണ്യ​ശ്ലോ​ക​ൻ’ എ​ന്നു പ്ര​ശം​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ‘അ​ശോ​ക​ൻ ഭാ​ര​ത സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ താ​യ് വേ​രി​നെ​ത്ത​ന്നെ വെ​ട്ടി​മു​റി​ച്ചു’ എ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തെ സ്ത്രൈ​ണ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബു​ദ്ധ​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത് എ​ന്ന പ​ഴ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​വ​രി​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബം​ഗാ​ളി​ബാ​ബു​മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വും ഇ​തേ ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് കൗ​തു​ക​ക​രം! ‘Effeminate Hindoos’ അ​ഥ​വാ സ്ത്രീ​തു​ല്യ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ എ​ന്നു​ള്ള ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ സൃ​ഷ്ടി​യും, മ​ഹാ​ത്മാ​ബു​ദ്ധ​നെ മ​റ​യാ​ക്കി മു​മ്പേ​ത​ന്നെ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഹി​ന്ദു ജ​ന​ത​യെ ബു​ദ്ധ​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ പൗ​രു​ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ക്കി എ​ന്ന കു​റ്റാ​രോ​പ​വും ച​രി​ത്ര വ​സ്തു​ത​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു​വി​ധേ​ന​യും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​റ്റ​വും അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യം ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ ‘ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം’ നോ​വ​ലി​ൽ ആ​ദ​ർ​ശ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ബ​ങ്കിം​ച​ന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി​പോ​ലും, ആ ​നോ​വ​ലെ​ഴു​തി​യ​തി​ന് മു​മ്പെ​ഴു​തി​യ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ, ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ ക്രൂ​ര​ത​ക​ളെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്ക് ‘ഗു​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്’ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം നോ​വ​ലി​ലും ആം​ഗ​ലേ​യ സ്തു​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​മ്പെ​ഴു​തി​യ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഭി​ന്ന​മാ​യി അ​തി​ൽ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ​ജാ​തി സ്തു​തി​യു​മു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ എ​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ സ്തു​തി​യും, വി​ദേ​ശ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ സ്തു​തി​യും സ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന, ‘ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠ​ത്തി​ലെ’ ആ​ഖ്യാ​ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ്, ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ഗീ​തം വി​വാ​ദ​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘സ​സ്യ​ശ്യാ​മ​ള’ മ​ധു​ര​മ​നോ​ജ്ഞ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ചേ​തോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​ർ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ പു​ള​കി​ത​രാ​യ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്, അ​തി​ലെ ദു​ർ​ഗാ​വ​ർ​ണ​ന​യി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​യ​ത്. ദു​ർ​ഗാ​ദേ​വി​യെ ആ​രാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്, ആ ​വ​ർ​ണ​ന​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​വും. പ​ക്ഷേ ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം നോ​വ​ലി​ന്റെ ന്യൂ​ക്ലി​യ​സാ​യ ‘ദു​ർ​ഗാ’ പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തേ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ത​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ബോ​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ശ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​ണ്, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ആ​ദ്യ​ഭാ​ഗം ചൊ​ല്ലു​ന്ന​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ​ചൊ​ല്ലി​യും മു​ഴു​വ​ൻ ചൊ​ല്ലു​ന്ന​വ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ ചൊ​ല്ലി​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ പ്ര​ശ്നം പ​കു​തി​തീ​രും! അ​തി​നു​പ​ക​രം വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം, ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ്, ജ​യ്ശ്രീ​റാം എ​ന്നി​വ​ക​ളെ പ്ര​കോ​പ​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളാ​ണ് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യു​മു​ള്ള ജ​ന​ഗ​ണ​മ​ന എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ മ​റ്റൊ​രു ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​മാ​വാ​തെ, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വെ​റും ദേ​ശീ​യ​ഗീ​തം മാ​ത്ര​മാ​യി എ​ന്ന് ശ​രി​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ൽ, അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​വു​ന്നൊ​രു പ്ര​ശ്ന​ത്തെ​യാ​ണ്, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ൾ പു​തു​താ​യെ​ന്തോ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്ന​ത്. മൗ​ലാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന​യും പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സും പി​ന്നെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭാ​ഷ​യി​ൽ സ​ക​ല​മാ​ന ജി​ഹാ​ദി​ക​ളും കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കി​യ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല ഇ​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ, മി​നി​മം ബു​ദ്ധി​മ​തി. ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​തം​മാ​റ്റം നാ​ള​ത്തെ ദേ​ശീ​യ​താ മാ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന സ​ങ്കു​ചി​ത കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് സം​ഘ​ധൈ​ഷ​ണി​ക​ർ ആ​ദ്യം മാ​റ്റേ​ണ്ട​ത്. സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല​ത്തി​ൽ ‘ഭാ​ര​ത​മാ​ത...​വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര’ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ്.

    (തുടരും)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:caste discriminationVande Mataramliterature
    News Summary - When reading Vande Mataram during the time of caste discrimination
    Similar News
    Next Story
    X