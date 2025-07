പു​​തു​​ക്കി​​യ ദേ​​ശീ​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​ന​​യം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഈ ​​ലേ​​ഖ​​ക​​നു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ പ​​ല​​രും തു​​ട​​ക്കം​​മു​​ത​​ലേ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച ഉ​​ത്ക​​ണ്ഠ​​ക​​ൾ അ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന് തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ട്ടാം​​ക്ലാ​​സി​​ലെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ശാ​​സ്ത്ര പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ൽ ദേ​​ശീ​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ-​​പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ വ​​രു​​ത്തി​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ. ചെ​​റി​​യ കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ വ​​ർ​​ഗീ​​യ വി​​ദ്വേ​​ഷം ക​​ട​​ത്തി​​വി​​ടും മ​​ട്ടി​​ലാ​​ണ് Exploring Society: India and Beyond എ​​ന്ന് പേ​​രി​​ട്ട പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ലെ ച​​രി​​ത്ര ര​​ച​​ന. ഇ​​ന്ത്യാ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ മു​​ഗ​​ൾ രാ​​ജാ​​ക്ക​​ന്മാ​​രാ​​യി​​രു​​ന്ന ബാ​​ബ​​ർ, അ​​ക്ബ​​ർ, ഔ​​റം​​ഗ​​സീ​​ബ് എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ​​കാ​​ല​​ത്തെ ‘ഇ​​രു​​ണ്ട കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട’​​മെ​​ന്നാ​​ണ് പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ൽ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ‘‘ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന ധി​​ഷ​​ണാ​​വി​​ലാ​​സ​​മു​​ള്ള​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ജ​​ന​​ത​​യെ കൊ​​ല്ലു​​ക​​യും കൊ​​ള്ള​​യ​​ടി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത ഇ​​വ​​ർ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ൽ​​ത​​ന്നെ പൂ​​ർ​​വാ​​പ​​ര വൈ​​രു​​ധ്യ​​ത്തി​​ന്റെ (paradoxical) ഉ​​ട​​മ​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു’’​​വെ​​ന്നാ​​ണ് പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ലെ ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​​ൽ. ‘‘ബൗ​​ദ്ധി​​ക​​മാ​​യ ഔ​​ത്സു​​ക്യം പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​മ്പോ​​ഴും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ കൂ​​ട്ട​​ത്തോ​​ടെ കൊ​​ല്ലു​​ക​​യും, സ്ത്രീ​​ക​​ളെ​​യും കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ​​യും അ​​ടി​​മ​​ക​​ളാ​​ക്കു​​ക​​യും കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ ത​​ല​​യോ​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​കൊ​​ണ്ട് ഗോ​​പു​​ര​​ങ്ങ​​ൾ സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച് അ​​ഭി​​ര​​മി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത നി​​ഷ്ഠു​​ര​​നും ദ​​യാ​​ര​​ഹി​​ത​​നു​​മാ​​യ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​കാ​​രി’’​​യാ​​യാ​​ണ് മു​​ഗ​​ൾ വം​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ക​​ൻ ബാ​​ബ​​റി​​നെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ‘‘ക്രൂ​​ര​​ത​​യും സ​​ഹി​​ഷ്ണു​​ത​​യും കൂ​​ട്ടി​​യി​​ണ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട കാ​​ല’’​​മെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​ക്ബ​​റി​​ന്റെ ഭ​​ര​​ണ​​ത്തെ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​മാ​​രോ​​ട് ‘‘അ​​വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ പ​​ള്ളി​​ക്കൂ​​ട​​ങ്ങ​​ളും ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും ത​​ക​​ർ​​ക്കാ​​നു​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ട​​യാ​​ളാ’’​​യാ​​ണ് ഔ​​റം​​ഗ​​സീ​​ബി​​നെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.





ത​​ല​​യോ​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ ക​​ഥ ബാ​​ബ​​ർ​​ത​​ന്നെ ആ​​ല​​ങ്കാ​​രി​​ക​​മാ​​യി ത​​ന്റെ ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​യാ​​യ ബാ​​ബ​​രി​​നാ​​മ​​യി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ള്ള​​താ​​ണ്. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ മു​​ഗ​​ൾ ഭ​​ര​​ണം സ്ഥാ​​പി​​ത​​മാ​​കു​​ന്ന​​തി​​ൽ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യി​​ത്തീ​​ർ​​ന്ന ക​​ൻ​​വാ​​ർ യു​​ദ്ധ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് 1527 മാ​​ർ​​ച്ച് 17ലെ ​​വി​​വ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഈ ​​പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശം. ബാ​​ബ​​രി നാ​​മ​​ക്ക് അ​​ന്നേ​​റ്റ സൂ​​സ​​ന്ന ബീ​​വ​​റി​​ഡ്ജ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണ പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ ‘‘an order was given to set up a pillar of pagan heads on the infant hill’’ എ​​ന്നാ​​ണ് ഈ ​​ഭാ​​ഗ​​ത്തെ ത​​ർ​​ജ​​മ ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. പാ​​ഠ​​പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ൽ ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​താ​​ക​​ട്ടെ എ​​ച്ച്.​​എ. എ​​ലി​​യ​​ട്ടി​​ന്റെ ‘A History of India as Told by Its Own Historians’ എ​​ന്ന ഗ്ര​​ന്ഥ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള ഉ​​ദ്ധ​​ര​​ണി​​യാ​​ണ്. പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​യി​​ലെ തീ​​വ്ര​​ത​​യും വാ​​ചി​​ക അ​​തി​​ശ​​യോ​​ക്തി​​യും​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം പാ​​ഠ പു​​സ്ത​​ക​​ര​​ച​​യി​​താ​​ക്ക​​ൾ അ​​തി​​നെ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. പു​​സ്ത​​ക ര​​ച​​യി​​താ​​ക്ക​​ളും അ​​തി​​നു പി​​ന്നി​​ൽ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച​​വ​​രും സം​​ക്ര​​മി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ഷ​​ലി​​പ്ത പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യ ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ് ബാ​​ബ​​ർ ത​​ന്റെ മ​​ക​​നും പി​​ൻ​​ഗാ​​മി​​യു​​മാ​​യ ഹു​​മ​​യൂ​​ണി​​ന് 1529ൽ ​​ന​​ൽ​​കി​​യ ക​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​രൂ​​പേ​​ണ​​യു​​ള്ള ക​​ത്തി​​ൽ ബാ​​ബ​​ർ പ​​റ​​യു​​ന്നു. ‘‘പ്രി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട മ​​ക​​നേ, ഹി​​ന്ദു​​സ്ഥാ​​ൻ എ​​ന്ന ഈ ​​സാ​​മ്രാ​​ജ്യം വി​​ഭി​​ന്ന മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നാ​​ടാ​​ണ്. മ​​ന​​സ്സി​​ലു​​ള്ള എ​​ല്ലാ മ​​ത താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും മാ​​റ്റി​​നി​​ർ​​ത്തി, ഓ​​രോ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക​​നു​​സൃ​​ത​​മാ​​യി വേ​​ണം നീ ​​നീ​​തി നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. ഗോ​​വ​​ധ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നീ ​​പി​​ന്മാ​​റ​​ണം... ഒ​​രു കാ​​ര​​ണ​​വ​​ശാ​​ലും, ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും ആ​​രാ​​ധ​​നാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ളും ന​​ശി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട​​രു​​ത്... വ്യ​​ത്യ​​സ്ത വി​​ശ്വാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ വെ​​ച്ചു​​പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​രെ, ച​​തു​​ർ​​ഭൂ​​ത​​ഗ​​ണ​​ങ്ങ​​ളെ​​യെ​​ന്ന​​പോ​​ലെ, ഒ​​രു​​മി​​പ്പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് രാ​​ഷ്ട്ര​​ഗാ​​ത്രം രോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള പ്രാ​​പ്തി നേ​​ടു​​ന്ന​​ത്.” -ഈ ​​ക​​ത്ത് വെ​​റു​​പ്പി​​ന്റെ വ്യാ​​പാ​​രം ല​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കി​​യ​​വ​​ർ​​ക്ക് അ​​പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​യി​​രി​​ക്കാം. പ​​ക്ഷേ, ക​​ലാ​​പ​​ര​​ഹി​​ത​​മാ​​യ ഭാ​​വി ഇ​​ന്ത്യ സ്വ​​പ്നം കാ​​ണു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് ഇ​​ത് പ്ര​​സ​​ക്ത​​വും പ്ര​​ധാ​​ന​​വു​​മാ​​ണ്. ഇ​​താ​​ണ് കൗ​​മാ​​ര പ്രാ​​യ​​ക്കാ​​രെ പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തും.





മു​​ഗ​​ൾ രാ​​ജാ​​ക്ക​​ന്മാ​​രെ വം​​ശീ​​യാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ഴ​​ലി​​ൽ ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ച്ച പു​​സ്ത​​ക​​ര​​ച​​യി​​താ​​ക്ക​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ വ​​നി​​താ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യാ​​യ റ​​സി​​യ സു​​ൽ​​ത്താ​​ന​​യെ​​ ത​​മ​​സ്ക​​രി​​ച്ചിരി​​ക്കു​​ന്നു. ബ​​ഹാ​​ദൂ​​ർ ഷാ ​​സ​​ഫ​​റി​​നെ മു​​ന്നി​​ർ​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ടു ന​​ട​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ഒ​​ന്നാം സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ സ​​മ​​ര​​ത്തെ, മു​​ൻ പാ​​ഠ​​പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​ല്ലാം ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഭി​​ന്ന​​മാ​​യി, കേ​​വ​​ല​​മാ​​യ ‘ഒ​​രു വ​​ലി​​യ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ല​​ഹ​​ള’​​യാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് പാ​​ഠ​​പു​​സ്ത​​ക ര​​ച​​യി​​താ​​ക്ക​​ൾ കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്.

ഇ​​തെ​​ല്ലാം ന​​ൽ​​കി​​യ​​തി​​നു ശേ​​ഷം, ‘ക​​ഴി​​ഞ്ഞ കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​ന്നു​​ള്ള ആ​​രെ​​യും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ക​​ളാ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്ക​​രു​​ത്’ എ​​ന്നൊ​​രു ബാ​​ധ്യ​​താ നി​​രാ​​ക​​ര​​ണം (disclaimer) ന​​ൽ​​കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഏ​​റെ വി​​ചി​​ത്രം. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​തി​​നു തൊ​​ട്ടു മു​​മ്പു​​ള്ള ക്ലാ​​സി​​ൽ ‘എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ട് ന​​മ്മ​​ൾ ച​​രി​​ത്രം പ​​ഠി​​ക്ക​​ണ’​​മെ​​ന്നു വി​​ശ​​ദ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. “ വ​​ർ​​ത്ത​​മാ​​ന കാ​​ല​​ത്തെ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള താ​​ക്കോ​​ലാ​​ണു ച​​രി​​ത്രം... ന​​മ്മു​​ടെ സ്വ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​റ​​വി​​ട​​മാ​​ണ​​ത്. ന​​മ്മ​​ളാ​​രാ​​ണെ​​ന്നും, എ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്നു വ​​ന്നു​​വെ​​ന്നും മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഉ​​പാ​​ധി​​യാ​​ണ​​ത്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​കാ​​ലം ഇ​​പ്പോ​​ഴും ന​​മ്മോ​​ടൊ​​പ്പ​​മു​​ണ്ട്. ച​​രി​​ത്രം എ​​ല്ലാ​​യ്‌​​പോ​​ഴും സ​​ന്തോ​​ഷ​​ക​​ര​​മാ​​യ സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല. എ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ്, എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്, ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ങ്ങ​​ളും ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളും തെ​​റ്റാ​​യ മാ​​ർ​​ഗ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ച​​രി​​ച്ച​​തെ​​ന്നും നാം ​​മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്. അ​​പ്പോ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് തെ​​റ്റു​​ക​​ൾ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നാ​​കു​​ന്ന​​ത്.’’ എ​​ട്ടാം ക്ലാ​​സി​​ലെ ച​​രി​​ത്ര പു​​സ്ത​​ക​​ത്തെ ഇ​​തി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ത്തു​​വെ​​ച്ച് വേ​​ണം വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ. ഇ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ് ന​​മ്മു​​ടെ കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ന​​സ്സ് വി​​ക​​ല​​മാ​​ക്കാ​​ൻ വ​​ർ​​ഗീ​​യ​​ശ​​ക്തി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ആ​​സൂ​​ത്രി​​ത ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ഴ​​വും പ​​ര​​പ്പും ന​​മു​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കു​​ന്ന​​ത്.