    നീ​തി​നി​ഷേ​ധം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​കു​മ്പോ​ൾ

    Umer khalid
    ഉമർ ഖാലിദ്

    യു.​എ.​പി.​എ പോ​ലു​ള്ള ക​ഠോ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റം വേ​ണ​മെ​ന്ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന്​ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ക്യു.​ആ​ർ. ഇ​ല്യാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ത​ന്റെ മ​ക​ൻ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​ന്റെ നീ​ണ്ട​കാ​ല​ത്തെ കാ​രാ​ഗൃ​ഹ​വാ​സ​മോ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​മ​റി​ന് ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഏ​ൽ​പി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന നി​രാ​ശ​യോ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ക​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ധ്വം​സ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി​ല്ല. എ​തി​ർ​പ്പി​ന്റെ സ്വ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഭീ​തി​പ​ര​ത്തു​ക​യും അ​ങ്ങ​നെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് എ​ല്ലാ ക​ഠോ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തും ചെ​യ്തു​പോ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മ​റ്റൊ​രു അ​നു​ഭ​വം ഗു​ജ​റാ​ത്ത്​ കേ​ഡ​റി​ലെ ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ടി​ന്റേ​താ​ണ്. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും വ​ർ​ഗീ​യ ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് സ​ഞ്​​ജീ​വ് ഭ​ട്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ശ്വേ​ത ഭ​ട്ട് ത​ന്റെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഭീ​മാ ​കൊ​റേ​ഗാ​വ്​ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ്​​റ്റാ​ൻ സാ​മി​യു​ടെ ത​ട​വ​റ മ​ര​ണ​വും മോ​ച​നം ല​ഭി​ച്ച്​ ഏ​താ​നും നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ജി.​എ​ൻ.​സാ​യി​ബാ​ബ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല നീ​തി​ന്യാ​യ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്. സു​രാ​ഭ​ര​ദ്വാ​ജ്, വ​ര​വ​ര​റാ​വു, റോ​ണ വി​ൽ​സ​ൺ, സു​ധീ​ർ ധാ​വാ​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​​ദ്രോ​ഹ​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ കു​രു​ക്കി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, പു​തി​യ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യി​ലെ സ​മാ​ന വ​കു​പ്പി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​സു​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും എ​തി​രാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ഷ്​​ഠു​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ത​ട​വി​ലി​ടു​ക എ​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത​ന്ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ വ​​ലു​താ​ണ്. വ്യ​ക്തി​ത​ല​ത്തി​ൽ കാ​രാ​ഗൃ​ഹ​വാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത്. ഇ​ത്ത​രം ഭീ​തി​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​പ്പി​ന്റെ​യും വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും മു​ന​യൊ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മ​റു​വ​ശ​ത്ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ത്വ​ര​ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി മാ​ര​ണ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​ര​ന്ത പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ, പി. ​ചി​ദം​ബ​രം, ഹേ​മ​ന്ത് സോ​റ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ഖ്യ​ധാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും കോ​ട​തി​ക​ൾ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് ഏ​റെ നാ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു വ​സ്തു​ത​കൂ​ടി കാ​ണ​ണം. പ​ഴ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച താ​ര​ത​മ്യേ​ന ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ വ​കു​പ്പു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യാ​ണ് അ​തി​ന് ത​ട​യി​ട്ട​ത്-​ഏ​റെ കാ​ല​ത്തെ നി​യ​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജാ​മ്യ​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തെ​റ്റാ​യ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ​യും പൗ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ചി​ല​പ്പോ​ൾ കോ​ട​തി​വി​ധി​ക​ളാ​കും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക. മാ​വോ​യി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ഒ​രു കേ​സി​ലാ​ണ് രൂ​പേ​ഷ് എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ശി​വ​ഗം​ഗ​യി​​ലെ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ജ സിം​കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​വെ​ന്നും മാ​വോ​യി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ലം തു​ലോം കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന സിം ​കാ​ർ​ഡ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലു​മി​ല്ല. അ​റ​സ്റ്റി​നു​ശേ​ഷം വി​ളി​ച്ച മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ അ​റ​സ്റ്റി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന ​ചോ​ദ്യ​വും ബാ​ക്കി​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​റി​വോ ധാ​ര​ണ​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കേ​സി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളും അ​തീ​വ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും എ​തി​ർ​പ്പി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ നീ​ണ്ട​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ഠോ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ഗം എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ണേ​ണ്ടു​ന്ന കാ​ര്യം. ജാ​മ്യ​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ന്ന​തു​പോ​ലെ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി​യി​ലെ ​പ്ര​ക​ട​മാ​യ നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​തും സം​ഭ​വി​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ് രൂ​പേ​ഷി​ന്റെ കേ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന പാ​ഠം.

    അ​ക്ര​മാ​ധി​ഷ്ഠി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഹിം​സ​യി​ൽ ഊ​ന്നി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ക്കു​ക പ​തി​വാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ല​ല്ല, സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് എ​തി​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​നു​ഭ​വം. മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശൈ​ലി​യോ​ടും വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടും മ​ത​തീ​വ്രാ​ദ​ത്തോ​ടും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ വി​യോ​ജി​പ്പു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, മാ​​വോ​യി​സ്റ്റ്-​മ​ത​തീ​വ്ര​വാ​ദ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ​മാ​ത്രം, നി​യ​മ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​യ​മ​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യം പോ​ലും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്കാം എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്. നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ​ന്നാ​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ലെ തു​ല്യ​ത കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മ​ത​ഗ്ര​ന്ഥ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് അ​തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​​വേ​ണ്ടി കൂ​ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ കെ.​ജി. ക​ണ്ണ​ബി​രാ​ൻ പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സിം ​കാ​ർ​ഡ് കേ​സി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ര്യ​മാ​യി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നീ​തി​ബോ​ധം കൂ​ടി​യാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​ന്ന​ത്. ലൈം​ഗി​കാ​പ​വാ​ദ ക​ഥ​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​ത​രം ഉ​പ​രി​പ്ല​വ​മാ​യ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മാ​ന്യ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ അ​വ​ർ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ കൂ​ടി​യാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​തു​ക്കെ പ​തു​ക്കെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ സു​പ്രീംകോ​ട​തി

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​ണ്)

