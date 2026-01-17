Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Jan 2026 6:30 AM IST
    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ കൈ​യ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ കൈ​യ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഭീ​മ​ന്മാ​രാ​യ ര​ണ്ടു ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഏ​ക ല​ക്ഷ്യം ലാ​ഭം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള, ‘ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ല്ല’ എ​ന്ന ത​ത്ത്വം ഇ​വി​ടേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കും. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു രോ​ഗി​ക്ക് എ​ന്ത് ചി​കി​ത്സ വേ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല, പ​ക​രം ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും യൂ​റോ​പ്പി​ലും ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് അ​മി​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ, അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും വി​ദേ​ശി​ക​ളും പോ​ലും പ​ത്തി​ലൊ​ന്ന് ചെ​ല​വി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ന​ഴ്സാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ ഒ​രു ദ​ന്ത​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് 1000 യൂ​റോ ചെ​ല​വ് വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വ​ന്ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി തി​രി​ച്ചു​പോ​യി. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റി​നും ചി​കി​ത്സ​ക്കും വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി ചെ​ല​വു വ​ന്ന​ത് 700 യൂ​റോ മാ​ത്രം. വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ-​പൊ​തു മേ​ഖ​ല​ക​ൾ 70:30 എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ മാ​തൃ​ക. 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും രോ​ഗ​ശ​മ​ന ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ (Curative medicine) ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​ണ് (Preventive medicine) ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ ഏ​റ​ക്കു​റെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും ആ​യു​ർ​വേ​ദ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ വൈ​ദ്യ​ന്മാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടി​വു​ക​ളും ച​ത​വു​ക​ളും ലി​ഗ്മെ​ന്റ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പോ​ലും അ​വ​ർ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ചി​കി​ത്സി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​നി​ക്ക് 12 വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ വീ​ണ് വ​ല​തു​കൈ​ക്ക് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി. വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​റെ ക​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു സ​ഭാ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വേ​ണ​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ വ​ല​തു​കൈ ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ നി​വ​ർ​ത്തി വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​വി​ട​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​തു​കേ​ട്ട് പേ​ടി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഞാ​ൻ ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പാ​ലാ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള അ​ണ്ടൂ​രി​ലെ പ്ലാ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചു എ​ന്ന ആ​യു​ർ​വേ​ദ വൈ​ദ്യ​നെ ചെ​ന്നു​ക​ണ്ടു. 15 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്റെ കൈ ​സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 77ാം വ​യ​സ്സി​ലും ഇ​ന്നും ഞാ​ൻ ആ ​വ​ല​തു​കൈ കൊ​ണ്ട് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി​ക്കു​ന്നു!

    അ​റു​പ​ത് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഓ​രോ താ​ലൂ​ക്കി​ലും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചെ​റി​യ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റും കു​റ​ച്ച് സ​ഹാ​യി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന കൊ​ച്ചു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2000വ​രെ ഇ​ത്ത​രം ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 2010ലെ ​ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്റ് ആ​ക്ട് (Clinical Establishment Act) പോ​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​റ്റ​ക്ക് പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​മെ​ന്നൊ​രു പ്ര​ചാ​ര​ണം ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ​പ​ല​പ്പോ​ഴും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യി​ൽ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ശ​രി ത​ന്നെ. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്, എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​ല​വ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളോ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത പ​ക്ഷം ലോ​ക​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷാ രം​ഗ​ത്ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഏ​റ്റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ.

    ലാ​ഭം മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഏ​തൊ​രു നീ​ക്ക​വും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ൽ ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ തെ​രു​വി​ൽ മ​രി​ച്ചു​വീ​ഴു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൂ​ടാ.

