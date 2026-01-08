Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:30 AM IST

    ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഇരയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ

    ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഇരയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ
    മു​സ്‍ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ അ​ക്ര​മം രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​തി​വു​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. രൂ​പ​വും തീ​വ്ര​ത​യും വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടു​മെ​ങ്കി​ലും മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഭീ​ഷ​ണി നി​ർ​ബാ​ധം തു​ട​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​യ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​യാ​കു​ന്ന​ത് കു​റ​വാ​ണെ​ന്നു മാ​ത്രം. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം തീ​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ലും, ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ത്ത് ഇ​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ശ്യ​ത വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    1990ക​ൾ ന​മു​ക്ക് ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട്. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലും അ​ക്ര​മം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട കാ​ലം. അ​തേ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ച​ർ​ച്ച വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്പേ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​യ​ത് മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, ച​ർ​ച്ച് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​വെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്ക​​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ക്രി​സ്മ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി.

    ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​റ്റ​വും ര​സ​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ച്ച പൂ​ർ​ണ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മി​ക്ക അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മ​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി ഭൗ​തി​ക​ന​ല്ലാ​ത്ത​ത് ന​മ്മു​ടെ ഭാ​ഗ്യം. കാ​ര​ണം, ഇ​വ​ക്കി​ട​യി​ലൊ​ക്കെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ചി​ലെ​ത്തി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ചെ​ന്ന് ക്രി​സ്തു​മ​ത​ത്തോ​ട് ആ​ദ​ര​വ് കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ ര​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.


    സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഫോ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് പീ​സ് (2025 ഡി​സം​ബ​ർ 24)ന് ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​രു​ദ്ധ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ചു​രു​ക്കി​വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്: ‘‘2014-2024 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ എ​ണ്ണം 139ൽ ​നി​ന്ന് 834 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു-​അ​ഥ​വാ, 500 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ര​ട്ടി. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ മാ​ത്രം വീ​ടു​ക​ൾ, പ​ള്ളി​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 700ല​ധി​കം ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദ​ലി​ത്, ആ​ദി​വാ​സി ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ര​ക​ളാ​യ​ത്’’. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള യു.​എ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ 2025ലെ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ, ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ത​ന്നെ വി​ഷ​യം. ഹ്യൂ​മ​ൻ​സ് റൈ​റ്റ്സ് വാ​ച്ചും മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക്രി​സ്മ​സി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് അ​ക്ര​മം പു​തി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല, റാ​യ്പൂ​രി​ലെ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ അ​ക്ര​മ​സാ​ധ്യ​ത ഒ​രു ബി​ഷ​പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. റാ​യ്പൂ​രി​ലെ കാ​ത്ത​ലി​ക് ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് വി​ക്ട​ർ ഹെ​ന്റി താ​ക്കൂ​ർ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ച​ർ​ച്ചു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യ ക​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ‘‘നാ​ളെ (ക്രി​സ്മ​സ് ദി​നം) ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് അ​ട​ച്ചി​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഹ്വാ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ പ​ള്ളി​ക​ളും കോ​ൺ​വെ​ന്റു​ക​ളും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൊ​ലീ​സി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.’’

    2007ലും 2008​ലും ക്രി​സ്മ​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഈ ​ആ​സൂ​ത്രി​ത അ​ക്ര​മം 2008ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ശ​മാ​യി. ഏ​ക​ദേ​ശം 7,000 ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ടു​വി​ട്ട് ഓ​ടി​പ്പോ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു, 400 പ​ള്ളി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ​ഭാ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ഗു​രു​ത​ര വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ മൗ​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​ന്തം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്ലെ​ന്നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ചി​ല ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നോ ആ​ണ്.

    ഒ​ന്നി​നു​പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്നു​പേ​രി​ട്ട് മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് നാം ​ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന നി​ര​ർ​ഥ​ക​മാ​യ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളി​ൽ കു​രു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം പ​രി​ഗ​ണ​ന തേ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക്രി​സ്തു​മ​തം നി​ല​നി​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ.​ഡി 52ൽ ​സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് വ​ഴി മ​ല​ബാ​ർ തീ​ര​ത്ത് ക്രി​സ്തു​മ​തം എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ത് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന വ്യാ​പ​ക വി​ശ്വാ​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. 1952 എ.​ഡി മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​ന സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​ന്ന 2011 വ​രെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 2.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ജ​ന​സം​ഖ്യ. മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന കേ​സു​ക​ൾ തീ​രെ ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, സെ​ൻ​സ​സ് ഡേ​റ്റ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 1971നും 2011​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ജ​ന​സം​ഖ്യ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, 1971ൽ ​മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 2.60 ശ​ത​മാ​ന​വും 1981ൽ 2.44 ​ശ​ത​മാ​ന​വും, 1991ൽ 2.34 ​ശ​ത​മാ​ന​വും, 2011ൽ 2.30 ​ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ക​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ത്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.


    മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പാ​സ്റ്റ​ർ ഗ്ര​ഹാം സ്റ്റെ​യി​ൻ​സി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളാ​യ തി​മോ​ത്തി, ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വ​നോ​ടെ ചു​ട്ടു​കൊ​ല്ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ദാ​രു​ണ​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​കം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച വാ​ധ്വ ക​മീ​ഷ​ൻ, പാ​സ്റ്റ​ർ സ്റ്റെ​യി​ൻ​സ് കു​ഷ്ഠ​രോ​ഗി​ക​ളെ ശു​ശ്രൂ​ഷി​ച്ച കി​യോ​ഞ്ജ​റി​ൽ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മി​ഷ​നു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ വ​ള​രെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ​വ​യു​മാ​ണ്. വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി, ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​കാം മി​ക്ക മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്.

    മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രോ​പി​ച്ച് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വ​രു​ക​യാ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ കാ​പ​ട്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഒ​രു വ​ശ​ത്ത്, പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​ൻ പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ, മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ഗു​ണ്ട​ക​ൾ​ക്ക് പ​ള്ളി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും വേ​ണം.

