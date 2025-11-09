Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടീ...
    Articles
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 8:53 AM IST

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടീ ​പാ​ർ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    സൊ​​ഹ്റാ​ൻ മം​​ദാ​​നിയുടെ ജയം ലോകത്തോട് പറയുന്നത്
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടീ ​പാ​ർ​ട്ടി
    cancel
    സാം​​സ്കാ​​രി​​ക വാ​​ദി​​ക​​ൾ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ച സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ചോ​​ദ്യ​​ത്തെ​​യും മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റു​​ക​​ൾ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​തെ പോ​​യ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ-​​സ്വ​​ത്വ ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ഒ​​രു​​മി​​ച്ചു​​ചേ​​ർ​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ന​​യ​​ത​​ന്ത്ര​​ത്തിലൂടെ, സൊഹ്റാൻ മംദാനിയെന്ന കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ മകൻ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ന്യൂയോർകിന്റെ മേയർ പദവിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത് ?

    ലോ​​ക​പ്ര​​ശ​​സ്ത ചി​​ന്ത​​ക​​നും അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ കൊ​​ളം​​ബി​​യ സ​​ർ​​വ​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നു​​മാ​​യ മ​​ഹ്മൂ​​ദ് മം​​ദാ​​നി ത​​ന്റെ പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ ‘Neither Settler nor Native’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​കം സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സ്വ​ന്തം മ​​ക​​നാ​​ണ്. അ​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ‘സൊ​​ഹ്റാ​​ന്... ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടേ​​റി​​യ ഈ ​​കാ​​ല​​ത്ത് ലോ​​ക​​വു​​മാ​​യി എ​​ങ്ങ​​നെ ഇ​​ട​​പ​​ഴ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഞ​​ങ്ങ​​ളെ നീ ​​പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു, നി​​ന​​ക്ക് ഒ​​രു​​പാ​​ട് പേ​​രെ പ്ര​​ചോ​​ദി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും ഈ ​​ലോ​​ക​​ത്ത് ഒ​​രു പു​​തു​​കൈ​​ത്തി​​രി തെ​​ളി​​യി​​ക്കാ​​നും സാ​​ധി​​ക്ക​​ട്ടെ’’. ഇ​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ന​​വം​​ബ​​ർ നാ​​ലി​നു ന​​ട​​ന്ന, ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക് മേ​​യ​​ർ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ, മു​​ൻ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ആ​​ൻ​​ഡ്രൂ ക്വോ​​മോ​​യെ 50 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം വോ​​ട്ടു​നേ​​ടി തോ​ൽ​പി​ച്ച് ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​ന്റെ പി​​താ​​വാ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ഇ​​തേ സൊ​​ഹ്റാ​ൻ.

    ആ ​പു​​സ്ത​​കം പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ മു​​പ്പ​​ത് തി​​ക​​ഞ്ഞി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്ന സൊ​​ഹ്റാ​ൻ, അ​​ഞ്ചു വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​പ്പു​​റം ലോ​​കം ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന നാ​​മ​​മാ​​യി മാ​​റി​​യ​​തി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്രം ഒ​​രു​​പ​​ക്ഷേ ഏ​​റ്റ​​വും ന​​ന്നാ​​യി സം​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ച​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പി​​താ​​വ് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടേ​​റി​​യ ഈ ​​കാ​​ല​​ത്ത് ലോ​​ക​​വു​​മാ​​യി എ​​ങ്ങ​​നെ ഇ​​ട​​പ​​ഴ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​തി​​ന്റെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു സൊ​​ഹ്റാ​ൻ മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​വും അ​​തി​​ന് ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക്കി​​ലും ലോ​​ക​​ത്തു​​ട​​നീ​​ള​​വു​​മാ​​യി ല​​ഭി​​ച്ച സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​യും.

    അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ വ​​ള​​രെ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​മാ​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​ക-​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി​യും അ​​തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളെ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യു​മു​ള്ള രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ന​​യ​​ത​​ന്ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് പി​​ന്നി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന ചാ​​ല​​ക​​ശ​​ക്തി. അ​മേ​രി​ക്ക​യ​ട​ക്കം ലോ​​ക​​മെ​ങ്ങും പ്ര​​ചു​​ര​​പ്ര​​ചാ​​രം നേ​​ടു​​ന്ന തീ​​വ്ര-​​വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷ ചി​​ന്ത​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മു​​സ്‍ലിം-​​വി​​രു​​ദ്ധ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ്വാ​​ധീ​​നം ഏ​​റെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ക​​രു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ, സാ​​മൂ​​ഹി​ക​​നീ​​തി​​യി​​ലും സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ശ്ര​​ദ്ധ​കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട്, ഒ​​രു വി​​ട്ടു​​വീ​​ഴ്ച​​യു​​മി​​ല്ലാ​​തെ ന​​ട​​ത്തി​​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​​ചാ​​ര​​ണം എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ വി​​ജ​​യം ഏ​​റെ ശ്ര​​ദ്ധ​​യ​​ർ​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    സോ​​വി​​യ​​റ്റാ​​ന​​ന്ത​​ര ലോ​​ക​​ത്ത് സ്വ​​ത്വ-​​പ​​രി​​സ്ഥി​​തി രാ​​ഷ്ട്രീ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി​​യു​ള്ള സം​​സ്കാ​​രി​​ക രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ ശ​​ക്തി​​പ്രാ​​പി​​ച്ച​​തി​​ന്റെ ഫ​​ല​​മാ​​യി വ​​ർ​​ഗ-​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​സ​​ക്തി കാ​​ല​​ഹ​​ര​​ണ​​പ്പെ​​ട്ടെ​​ന്നും വ​​ർ​​ഗാ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലു​​ള്ള രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സം​​ഘാ​​ട​​ന​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് നേ​​ര​​ത്തെ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന പ്രാ​​ബ​​ല്യം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടെ​​ന്നു​​മു​​ള്ള പൊ​​തു ധാ​​ര​​ണ​​യെ പു​​നഃ​പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ടു​​ന്ന ഒ​​രു സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭം കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ വി​​ജ​​യം.

    ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ​യും ലോ​ക​ന​ഗ​രം

    ലോ​​ക​ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​മെ​​ന്ന് അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക് ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഏ​​റ്റ​​വു​​മ​​ധി​​കം ശ​​ത​​കോ​​ടീ​​ശ്വ​​ര​​ന്മാ​​ർ വ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​തേ ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ൽ, മൂ​​ന്നി​​ലൊ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​​ക്ഷ്യ അ​​ര​​ക്ഷി​​താ​​വ​​സ്ഥ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മാ​​സ​​ത്തെ ക​​ണ​​ക്കെ​​ടു​​ത്താ​​ൽ, ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്ന് ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം പേ​ർ ഭ​​വ​​ന​​ര​​ഹി​​ത​​രാ​​ണ്.

    മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലെ വാ​​ട​​ക കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ര​​ണ്ട് ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ താ​​ഴെ മാ​​ത്ര​​മേ വാ​​ട​​ക​​ക്കാ​​യി പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഭ്യ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ളൂ എ​​ന്ന​​തും ഈ ​​പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യു​​ടെ ആ​​ഴം വ​​ർ​ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ന​ഗ​ര ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യി​​ൽ 40 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ളം വ​​രു​​ന്ന കു​​ടി​​യേ​​റ്റ ജ​​ന​​ത​​യാ​​ണ് ഈ ​​പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന ഇ​​ര​​ക​​ൾ. ഇ​ങ്ങ​നെ, സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വൈ​​രു​​ധ്യം അ​​തി​​ന്റെ ഏ​​റ്റ​​വും തീ​​വ്ര​​ത​യി​ൽ ന​​ട​​മാ​​ടു​​ന്ന ഒ​​രു ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ്, സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് താ​​ങ്ങാ​​വു​​ന്ന വീ​​ട്ടു​വാ​​ട​​ക, സാ​​ർ​​വ​ത്രി​ക ചൈ​​ൽ​​ഡ് കെ​​യ​​ർ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ, സാ​​ധ്യ​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ വാ​​ട​​ക​ മ​​ര​​വി​​പ്പി​​ക്ക​​ൽ, താ​​ങ്ങാ​​വു​​ന്ന ബ​​സ് യാ​​ത്രാ നി​​ര​​ക്ക്, പൊ​​ലീ​​സ് സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലെ അ​​ഴി​​ച്ചു​​പ​​ണി​ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ മു​​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച് മം​​ദാ​​നി ത​​ന്റെ കാ​​മ്പ​​യി​​ൽ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​ല്ലാം ഒ​​റ്റ​​നോ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ണീ​​യ​​മെ​ന്ന് തോ​​ന്നാ​​മെ​​ങ്കി​​ലും, അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​ടെ സാ​​മൂ​​ഹി​ക-​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന വൈ​​രു​​ധ്യ​ങ്ങ​​ളെ തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണ് ഇ​​വ​​യോ​രോ​​ന്നും. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്, പൊ​​തു​​മേ​​ഖ​​ല പൂ​​ർ​ണ​​മാ​​യും സ്വ​​കാ​​ര്യ മൂ​​ല​​ധ​​ന​​ത്തി​​ന് കീ​ഴി​ലാ​ക്കി, സേ​​വ​​ന​മെ​ന്ന സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ​​ത്തെ സ്വ​​കാ​​ര്യ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ച​തി​ലൂ​​ടെ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ യാ​​ത്ര, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, ആ​​രോ​​ഗ്യം, താ​​മ​​സം, ഭ​​ക്ഷ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​വ നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് വ​​ലി​​യൊ​​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ നി​​ർ​​ദ​​യം പു​​റ​​ന്ത​​ള്ളു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​ട്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി.

    മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ഇ​​ത്ത​​രം അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് വി​​ഷ​​യം പോ​​ലു​​മാ​​കാ​​ത്ത അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലെ​ത്തി​യ സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് മം​​ദാ​​നി ഈ ​​അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​ൾ ത​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​​ന്നോ​​ട്ടു​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പൊ​ലീ​​സ് സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ-​​വം​​ശീ​​യ വി​​രു​​ദ്ധ​​ത​​യും മ​​റ്റും എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം സ്ഥാ​​പ​​ന​​വ​​ത്കൃ​​ത​​മാ​​ണെ​​ന്ന​​ത് ജോ​​ർ​ജ് ഫ്ലോ​​യി​​ഡി​​ന്റെ കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് ന​​ട​​ന്ന സം​​ഭ​​വ​​വി​​കാ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നും വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തു​​കൂ​​ടാ​​തെ, നി​​കു​​തി​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ അ​​പാ​​ക​​ത​​ക​​ൾ മു​​ത​​ലെ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ട് പ​​ണം കു​ന്നു​കൂ​ട്ടു​ന്ന ശ​​ത​​കോ​​ടീ​​ശ്വ​​ര​​ന്മാ​​ർ​​ക്ക് മേ​​ൽ നി​​കു​​തി​​യേ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​മെ​​ന്നും മം​​ദാ​​നി​​യും സം​​ഘ​​വും അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. സ​​മ്പ​​ന്ന-​​ദ​​രി​​ദ്ര അ​​ന്ത​രം ഏ​റെ​യു​ള്ള അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ണ്ണു​​വെ​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ചോ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​തും.

    ലോ​ബീ​യി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ പൊ​ളി​ച്ച ‘ആ​ന്റി​മാ​ർ’

    കേ​​വ​​ല​ വാ​​ഗ്ദാ​​ന​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ക​​ർ​ഷ​​ണീ​​യ​​ത​​യ​​ല്ല അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം നി​​ർ​ണ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മൂ​​ല​​ധ​​ന താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും ശ​​ത​​കോ​​ടീ​​ശ്വ​​ര​​ന്മാ​​രു​​ടെ​​യും കോ​​ർ​​പ​​റേ​​റ്റ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ലോ​​ബീ​​യി​​ങ് ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​യ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പി​​ന്തു​​ണ​​യാ​​ണ് പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ഗ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ര​​സ്പ​​ര​​സ​​മ്മി​തി​​യോ​​ടു​കൂ​​ടി ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​വ​​രു​​ന്ന സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​ക​​ൾ നേ​​ര​​ത്തെ ത​​ന്നെ ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സം​​ഭാ​​വ​​ന​ക​ള​​ർ​പ്പി​​ച്ച​​വ​​ർ​​ക്ക് കീ​​ഴൊ​​തു​​ങ്ങി നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രാ​​യി​​രി​​ക്കും. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​യും ഒ​​രു വ​​രേ​​ണ്യ സ്വ​​ഭാ​​വം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന, വ​​ള​​രെ ചെ​​റി​​യ ഒ​​രു സം​​ഘ​​ത്തെ മാ​​ത്രം ഉ​​ള്ളി​​ലേ​​ക്ക് പ്ര​​വേ​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലേ​​ക്ക്, പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​വും അ​​തി​​ലേ​​റെ ധാ​​ർ​​മി​​ക​​വു​​മാ​​യ ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ന്ന​​യി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് മം​​ദാ​​നി ക​​ട​​ന്നു​​വ​​​ന്ന​​ത്.

    ദൈ​​നം​​ദി​​ന ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ നി​​ർ​​ണ​യി​​ക്കു​​ന്ന അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളെ അ​​തി​​ന്റെ ഇ​​ര​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​ത​​ന്നെ ചോ​​ദ്യ​​രൂ​​പ​​ത്തി​​ൽ എ​​ത്തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് മം​​ദാ​​നി​​യും സം​​ഘ​​വും നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ച്ച ആ​​ദ്യ ദൗ​ത്യം. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​ത്ര​മേ​ൽ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​വും അ​​സ​​ന്തു​​ലി​​ത​​ക​​ൾ നി​​റ​​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഒ​​രു തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലേ​​ക്ക് പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​തു​​മാ​​ത്രം പോ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ്വ​​കാ​​ര്യ മൂ​​ല​​ധ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഭീ​മ​മാ​യ ക​രു​ത്തി​നെ, പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക സം​​ഘാ​​ട​​ന​ പ്ര​​യ​​ത്ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മം​​ദാ​​നി​​യും സം​​ഘ​​വും നേ​​രി​​ട്ട​​ത്. ജൂ​​ണി​ൽ പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​​ജ​​യി​​ച്ച സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ൽ, ‘ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കാ​​ലും ശ​​രീ​​ര​​വും ത​​ള​​രു​​ന്ന​​തു​വ​​രെ വീ​​ടു​​വീ​​ടാ​​ന്ത​​രം ക​​യ​​റി​​യി​​റ​​ങ്ങി ഒ​​രോ വാ​​തി​​ലി​​നും മു​​ട്ടി വോ​​ട്ട് ചോ​​ദി​​ച്ച ബം​​ഗ്ലാ​​ദേ​​ശി ആ​​ന്റി​​മാ​​രു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​മാ​​ണി​​ത്’ എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു സൊ​​ഹ്റാ​​ൻ പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്.

    ​യു​ഗാ​ണ്ട​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്പാ​ല​യി​ൽ സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​വാ​ർ​ത്ത​യു​ള്ള പ​ത്രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ൾ. പി​താ​വ് മ​ഹ്മൂ​ദ് മം​ദാ​നി യു​ഗാ​ണ്ട​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​ണ്

    പ​​ല​ത​​രം ദ​ക്ഷി​ണേ​​ഷ്യ​​ൻ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ-​​കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​ക​​ളു​​ടെ​ കൂ​​ട്ടാ​​യ പ്ര​​യ​​ത്ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ഏ​റ്റ​വും താ​ഴെ ത​ട്ടി​ലു​ള്ള പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഫ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു മം​ദാ​നി​യു​ടെ പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക വി​​ജ​​യ​​വും പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള അ​ന്തി​മ ജ​​യ​​വും. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്, ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക്കി​​ന്റെ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ ഹൃ​​ദ​​യ​​ഭൂ​​മി​​യാ​​യ ക്വീ​​ൻ​​സി​​ലെ​​യും ജാ​​ക്സ​​ൻ ഹൈ​​റ്റ്സി​​ലെ​​യും മു​സ്‍ലിം പ​​ള്ളി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​​ലേ​ക്കും സൂ​​പ്പ​​ർ​​മാ​​ർ​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​ ഭൂ​മി മാ​​റ്റി​​യെ​​ടു​​ത്ത ഈ ​​സ്ത്രീ​​ക​​ൾ പ​​ല​​രും ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ പോ​ലു​മാ​യി​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ഇ​​ട​​വും ഭാ​​ഷ​​യും വ്യാ​​ക​​ര​​ണ​​വും സൊ​ഹ്റാ​നും സം​ഘ​വും പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ച്ചു. സ്വ​​കാ​​ര്യ​ മൂ​​ല​​ധ​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ലോ​​ബീ​​യി​​ങ് സം​​ഘ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും പ​​ര​​സ്പ​​ര സ​​മ്മി​തി​​യി​ലൂ​ടെ നേ​​ര​​ത്തെ ത​​ന്നെ നി​​ർ​ണ​​യി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന സ്ഥാ​​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ, ത​​മ്മി​​ൽ ഭേ​​ദം ആ​​രെ​​ന്ന് നോ​​ക്കി വോ​​ട്ട് ചെ​​യ്യു​ന്ന ‘നി​​ഷ്ക്രി​​യ വോ​ട്ട​ർ’ എ​​ന്ന ദൈ​ന്യ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സ​ക​ല പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലും സാ​​ന്നി​​ധ്യ​മ​​റി​​യി​​ച്ച​വ​രാ​യി ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക്കി​​ലെ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ ഈ ​​പ്ര​​ചാ​​ര​​ണം മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം.

    സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ല അ​​ട​​രു​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സം​​ഘാ​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഒ​​രു ച​​രി​​ത്രം ത​​ന്നെ​​യു​​ണ്ട് ഈ ​ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ന്. ഇ​​രു​​പ​​താം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ന്റെ ആ​​ദ്യ​​പ​​കു​​തി​​യി​ലെ, ഇ​​റ്റാ​​ലി​​യ​​ൻ തു​​ണി തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​ സ​​മ​​രം, ചൈ​​നാ​​ടൗ​ണി​ലെ ചൈ​​നീ​​സ് സ്ത്രീ ​​തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ വാ​​ട​​ക-​​താ​​മ​​സ അ​​നീ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ത്തി​​യ സ​​മ​​രം, എ​​ഴു​​പ​​തു​​ക​​ളി​​ൽ ബ്രോ​​ങ്ങ്സി​​ലെ ക​​രീ​​ബി​​യ​​ൻ സ്ത്രീ​​ക​​ൾ സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച വാ​​ട​​ക യൂ​​നി​​യ​​നു​​ക​​ളു​​ടെ സ​മ​ര​വു​മെ​ല്ലാം വി​​ജ​​യം കു​​റി​​ച്ച, വ​​ർ​​ഗ-​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സം​​ഘാ​​ട​​ന​ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​ഏ​​ഷ്യ​​ൻ ആ​​ന്റി​​മാ​​രു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​വും.

    ‘ഇ​സ്‍ലാ​​മി​​സ്റ്റ് ഭീ​​ക​​ര​​ൻ’ മു​ത​ൽ ‘ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്’ വ​രെ

    ഇ​സ്‍ലാ​​മി​​സ്റ്റ് ഭീ​​ക​​ര​​ൻ, സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് ഭ്രാ​​ന്ത​ൻ, ന്യൂ​​യോ​​ർ​​ക്കി​​നെ ന​​ശി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ വ​​ന്ന​​വ​​ൻ എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി, ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ- ഇ​​സ്ര​ാ​യേ​​ൽ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ സൊ​​ഹ്റാ​​ൻ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച നി​ല​പാ​ടും പ്ര​​ധാ​​ന പ്ര​​ച​ാ​ര​​ണ ആ​​ധു​​ധ​​മാ​​ക്കി​യാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​തി​രി​ട്ട​ത്. തീ​​വ്ര-​​വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷം ശ​​ക്തി​​യാ​​ർ​​ജി​​ക്കു​​ന്ന, ഭ​​ര​​ണ​​ത​​ല​​ത്തി​​ലി​​രി​​ക്കാ​​ൻ വ​​രെ പ്രാ​​പ്ത​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന പ്ര​​ത്യാ​​ഘാ​ത​​ക​​ങ്ങ​​ളെ കു​​റി​​ച്ച് സാ​​മാ​​ന്യ​​ബോ​​ധ​​മു​​ള്ള ആ​​രും ബോ​​ധ​​വാ​​ന്മാ​​രാ​​യി​​രി​​ക്കും.

    പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചും, മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ മു​​സ്‍ലിം-​​സ്വ​​ത്വം എ​​ന്ന ‘അ​​പ​​ക​​ടം’ നി​​ല​​നി​​ൽ​ക്കെ. എ​​ന്നാ​​ൽ, വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം മ​​റി​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ത്ത​​രം സാം​​സ്കാ​​രി​​ക-​​വം​​ശീ​​യ ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ബ​​ദ​​ലാ​​യി രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ പ്ര​​തി​​ഷ്ഠി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് മം​​ദാ​​നി​​യും സം​​ഘ​​വും ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​മു​​റ​​പ്പി​​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നാം ​ക​ണ്ട​ത്.

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലാ​​ക​​ട്ടെ, തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പാ​ന​ന്ത​ര ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ളി​​ൽ മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ സം​​ശു​​ദ്ധി​​യാ​​ണ് പ്ര​​ധാ​​ന വി​​ഷ​​യം. അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ ഡെ​​മോ​​ക്രാ​​റ്റി​​ക് സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ്റ്റ് എ​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ൽ സ്വ​​യം വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന മം​​ദാ​​നി എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റാ​​ണെ​​ന്നു​​ള്ള ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ഇ​​ത്ത​​രം വി​​ശേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വം​​ശാ​​വ​​ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ന​​മ്മ​​ളു​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ ക്ഷ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. സോ​​വി​​യ​​റ്റാ​​ന​​ന്ത​​ര, പോ​​സ്റ്റ്-​​മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് ലോ​​ക​​ത്ത് ക​മ്യൂ​​ണി​​സ​​മെ​​ന്ന​​ത്, ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​ത്ത എ​​ന്തി​​നെ​​യും കു​​റി​​ക്കാ​​ൻ വേ​​ണ്ടി ഇം​​പീ​​രി​​യ​​ലി​​സം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ശ​​കാ​​ര​​പ​​ദ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, സം​​ഘാ​​ട​​ന ശ​​ക്തി​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത, വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ തോ​​ന്ന​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ധാ​​ർ​​മി​​ക ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ഫ​​ല​​മാ​​യി തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന പ​​ല ഇ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി മാ​​ത്രം ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ​​വും പാ​​ശ്ചാ​​ത്യ​​ലോ​​ക​​ത്ത് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു.

    അ​​തി​​ന്റെ സം​​ഘാ​​ട​​ന ശേ​​ഷി​​യെ ഷ​​ണ്ഡീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു വ​​ർ​​ഗീ​​ക​​ര​​ണം 9/11നു​​ശേ​​ഷം ലോ​​ക രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ വ്യാ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലും അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ലും ഒ​​രു അ​​പ​​ര​​പ​​ദ​​മാ​​യി മാ​​റു​​ക​​യാ​​ണു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. അ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ, ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടും അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടും ചേ​​ർ​​ന്നു​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രാ​​ശ​​യ​​മാ​​യി മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യാ​​ലും, സ്വ​​യം ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് ആ​​ണെ​​ന്ന് പ​​റ​​യാ​​ൻ മ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ത​​ല​​മു​​റ​​യെ സോ​​വി​​യ​​റ്റാ​ന​​ന്ത​​ര ലോ​​കം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി.

    എ​​റി​​ക് ഹോ​​ബ്സ്ബോ​​മ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള ഒ​​രു മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് സൈ​​ദ്ധാ​​ന്തി​​ക ത​​ല​​മു​​റ​​യും അ​​തി​​നു​ശേ​​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​​ന്ന ന​​വ-​​മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ്, പോ​​സ്റ്റ്-​​മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് ചി​​ന്ത​​ക​​രു​​മെ​​ല്ലാം ഈ​​യൊ​​രു പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യെ അ​​പോ​​ള​​ജ​​റ്റി​​ക് ആ​​യി അ​​ഭി​​മു​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും അ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് വ്യാ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തെ അ​​തി​​ന്റെ സം​​ഘാ​​ട​​ന​​ശേ​​ഷി​​യി​​ൽ നി​​ന്നും എ​​ടു​​ത്തു​​മാ​​റ്റി ഒ​​രു വ്യ​​ക്തി​​ഗ​​ത ചോ​​യ്സാ​​ക്കി മാ​​റ്റു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഇ​​തേ​​സ​​മ​​യം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് സ്വ​​ത-​​പ​​രി​​സ്ഥി​​തി വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളി​​ല​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​യ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളും സം​​ഘാ​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ളും ലോ​​ക​​ത്തു​​ട​​നീ​​ളം വ​​ലി​​യ രീ​​തി​​യി​​ലു​​ള്ള ശ​​ക്തി​​യും പ്ര​​ചാ​​ര​​വും ആ​​ർ​​ജി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഫെ​​മി​​നി​​സ്റ്റ് പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും മ​​റ്റു​​മെ​​ല്ലാം ഇ​​തി​​ന്റെ ബൗ​​ദ്ധി​​ക തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​ക​​ളാ​​ണ്.

    ​വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട വ​ല​തു​പ​ക്ഷം

    സാം​​സ്കാ​​രി​​ക മേ​​ൽ​​ക്കോ​​യ്മ വാ​ദ​ത്തി​ലും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക യാ​​ഥാ​​സ്ഥി​തി​​ക​​ത്വ​​ത്തി​​ലും കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ വ​​ള​ർ​ച്ച അ​​തി​​ന്റെ ഔ​​ന്ന​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ എ​​ത്തി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​താ​യ കാ​​ഴ്ച​​യാ​​ണ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ കു​​റ​​ച്ച് വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ വി​​വി​​ധ ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നാം ​​ക​​ണ്ടു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ധി​​കാ​​രാ​​രോ​​ഹ​​ണ​​ത്തോ​​ടെ അ​​വ​​രു​​ടെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും അ​​ത് സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും വൈ​​രു​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കും ന​​യി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഇ​​ത് സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലെ അ​​സ​​ന്തു​​ലി​​ത​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​ക്കു​​ക​​യും അ​​തു​​വ​​ഴി അ​​തി​​ന്റെ ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലെ അ​​ന്ത​​ര​​ങ്ങ​​ളെ തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ണി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    നേ​​ര​​ത്തെ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന സ്വ​​ത്വാ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന് സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക-​​ഘ​​ട​​ന വി​​മ​ർ​ശ​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ടി​​ത്ത​​റ​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ, ഈ ​​പു​​തു പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യെ അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കാ​​തെ വ​​രു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു വി​​മ​​ർ​ശം കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ള്ള മാ​​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​മാ​​ക​​ട്ടെ, ആ ​​വി​​മ​​ർ​​ശ​​ത്തെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​ക്കാ​​നു​​ത​​കു​​ന്ന സം​​ഘാ​​ട​​ന ശേ​​ഷി​​യോ വി​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളോ ജ​​ന​​കീ​​യ​​ത​​യോ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​ന്നാ​​യി മാ​​റു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    ഈ​​യൊ​​രു ഘ​ട്ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ്, സൊ​​ഹ്റാ​​ൻ മം​​ദാ​​നി​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ടീ​​യ​​ത്തെ​​യും വി​​ജ​​യ​​ത്തെ​​യും പ്ര​​തി​​ഷ്ഠി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. ആ​​ഗോ​​ളീ​ക​ര​ണം മൂ​​ലം സാ​​ധ്യ​​മാ​​യ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ത്തി​ന്റെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ്വ​​ത്വം മു​​ൻ​നി​​ർ​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ട് മ​​ൽ​​സ​​രി​​ച്ച സൊ​​ഹ്റാ​​ൻ, ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള ത​​ന്റെ വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ തീ​​ർ​ത്തും അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യ, സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​മാ​​യ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളെ മു​​ന്നി​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നെ അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്.

    ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു, പു​തി​യ സ​മ​ന്വ​യം

    ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക വാ​​ദി​​ക​​ൾ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ച സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ചോ​​ദ്യ​​ത്തെ​​യും മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റു​​ക​​ൾ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​തെ പോ​​യ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ-​​സ്വ​​ത്വ ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ഒ​​രു​​മി​​ച്ചു​​ചേ​​ർ​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ഒ​​രു ന​​യ​​ത​​ന്ത്ര​​മാ​​ണ് സൊ​​ഹ്റാ​​ൻ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​തി​​നെ വെ​​റു​​മെൊ​​രു പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക പ്ര​​തി​​ഭാ​​സ​​മെ​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ൽ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് പ​​ല വി​​മ​​ർ​​ശ​​ക​​രും ശ്ര​​മി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ വൈ​​രു​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ലോ​​ക​​ത്തു​​ട​​നീ​​ളം സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ അ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മു​​ന്നി​​ൽ കീ​​റി​​മു​​റി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​മ്പോ​​ൾ, സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വൈ​​രു​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും സാം​​സ്കാ​​രി​​ക പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളെ​​യും സ​​മ​​ന്വ​​യി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പ്ര​​സ​​ക്തി​​യേ​​റു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ, അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കും അ​​തി​​ന്റെ പ്ര​​ശ്ന​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​നാ​​യു​​ള്ള ബ​​ഹു​​ജ​​ന​​സം​​ഘാ​​ട​​ന രീ​​തി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ലോ​​കം തി​​രി​​ച്ചു​​ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ സൂ​​ച​​ന​​ക​​ൾ പ​​ല കോ​​ണു​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്നാ​​യി ന​​മു​​ക്ക് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഏ​​റ്റ​​വു​​മൊ​​ടു​​വി​​ൽ, ഈ ​​സ​​മ​​ന്വ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ ഏ​​റ്റ​​വും വി​​ജ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​യ സൂ​​ച​​ന​യാ​​യി മാ​​റി​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് സൊ​​ഹ്റാ​​ൻ മം​​ദാ​​നി. മ​​ഹ്മൂ​​ദ് മം​​ദാ​​നി ത​​ന്റെ പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ഖ​​വു​​ര​​യി​​ൽ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​പോ​​ലെ, ഈ ​​ലോ​​ക​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ ഒ​​രു പാ​​ത തെ​​ളി​​​ക്കാ​​ൻ സൊ​​ഹ്റാ​​ന് സാ​​ധി​​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന് കാ​ലം തെ​ളി​യി​ക്ക​ട്ടെ.

    (യു.​എ​സി​ലെ ഹാ​​ർ​​വ​​ഡ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​ൽ സൗ​​ത്ത് ഏ​​ഷ്യ​​ൻ സ്റ്റ​​ഡീ​​സി​​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​നാ​​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsNewyork mayorZohran Mamdani
    News Summary - Zohran Mandani victory tells the world
    Similar News
    Next Story
    X