    date_range 14 Aug 2025 6:00 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 6:00 AM IST

    അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്

    അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്
    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 27നാ​ണ് മം​ഗ​ളൂ​രു കു​ഡു​പു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പാ​ക് അ​നു​കൂ​ല മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്, പ​ഴ​യ ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​റ്റ് ഉ​പ​ജീ​വ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വി​നെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം അ​ടി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 22ന് ​ന​ട​ന്ന പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ ശേ​ഷം ഹി​ന്ദു​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും ന​ട​ത്തി​യ പൗ​രാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ഹിം​സ​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന് പൊ​രു​തി​യ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി, കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​യി, സ​ർ​ക്കാ​റും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ചി​ല സ​മാ​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും ഭീ​തി അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സ​ദാ ഹിം​സാ​ത്മ​ക സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള തീ​വ്ര​ഹി​ന്ദു​ത്വ സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധം അ​ത്ര ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ തീ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​തീ​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സും സ​ർ​ക്കാ​റും സ്വീ​ക​രി​ച്ച ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടും.

    വ​ർ​ഗീ​യ അ​തി​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ൾ കൊ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ ത​ള്ളി​യ അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ ദേ​ഹം ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് അ​വി​ടെ കി​ട​ന്ന​ത്. കേ​സി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​ഷ്റ​ഫി​നെ​തി​രെ ക​ള്ള​പ്പ​രാ​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫ് ‘പാ​കി​സ്താ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ’ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത് (ഇ​ത് പ​ര​സ്പ​ര വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ക​ള്ള​പ്പ​രാ​തി​യാ​ണ് എ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​യി). സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ്യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ‘അ​ഷ്റ​ഫ് പാ​കി​സ്താ​ന് സി​ന്ദാ​ബാ​ദ് വി​ളി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു’ എ​ന്ന​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പി​ന്നീ​ട് അ​ത് ത​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യ​ല്ല എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് കൈ​ക​ഴു​കി. കൊ​ല​പാ​ത​കം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ‘പാ​ക് അ​നു​കൂ​ല മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ’ സാ​ന്നി​ധ്യം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യും അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ മ​ല​യാ​ളി-​മു​സ്‍ലിം ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ്രേ​ര​ണ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദ​ത്ത ഭൂ​മി​യാ​യി ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട പ്ര​ദേ​ശം മാ​റി​യ​തി​ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന കാ​ര​ണം സ​വ​ർ​ണ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​വും അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​മാ​ണ്. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ ഈ ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 1933ൽ ​മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തി​ന് 70 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മു​ൻ​ഡാ​ജെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഖി​ല ഭാ​ര​തീ​യ ഹി​ന്ദു​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ‘കേ​സ​രി’ പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ ആ​ർ.​ജി. ഭീ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. 1990ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘാ​ട​ന രൂ​പം എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​റി സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ ത​ന്നെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ധാ​ർ​മി​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​യി ഹി​ന്ദു​ത്വം വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യ ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ൾ, ശ്രീ​രാ​മ​സേ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ള​ർ​ച്ച പ്രാ​പി​ച്ച​ത് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഈ ​അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ദ​ക്ഷി​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട് ചൂ​രി​യി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന റി​യാ​സ് മൗ​ല​വി എ​ന്ന മ​ദ്റ​സാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ 2017 മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം. കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് റി​യാ​സ് മൗ​ല​വി​യെ ഒ​രു​വി​ധ പ​രി​ച​യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലോ ക​ക്ഷി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ല​ക്ക​ത്തി​ക്ക് ഇ​ര​യാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ക്ര​മി​ക​ൾ പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന് റി​യാ​സ് മൗ​ല​വി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റും തി​ക​ഞ്ഞ ഉ​ദാ​സീ​ന​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ബി.​ജെ.​പി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​വ​ർ​ഗീ​യ ഹിം​സ​ക​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ൺ​സോ​ളി​ഡേ​ഷ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​യി​ൽ സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഷി​ന​റി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ‘വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യം കു​ത്ത​കാ​വ​കാ​ശം (Monopoly) സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ‘ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം’ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി ഓ​രോ ഹി​ന്ദു​വും ഹി​ന്ദു​ത്വ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​വ​ൽ​ഭ​ട​ന്മാ​രാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ർ.​ജി. ഭീ​ടെ​യു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വേ​രു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യം അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും, മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ അ​പ​മാ​നി​ത​രാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്നു’​വെ​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്റെ​യും പി.​സി. ജോ​ർ​ജി​ന്റെ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​തു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യും പി.​സി. ജോ​ർ​ജു​മ​ട​ക്കം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ പ്ര​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വം​ശീ​യ-​വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം അ​വ​ജ്ഞ​യോ​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​മെ​ന്ന് നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യി ക​രു​താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മ​റി​ച്ച് അ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും വി​ശ​ക​ല​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നും ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    (സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

