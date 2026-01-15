Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 6:00 AM IST

    ബി.ജെ.പി വിജയങ്ങളുടെ രഹസ്യമെന്ത്?

    ബി.ജെ.പി വിജയങ്ങളുടെ രഹസ്യമെന്ത്?
    2024ലെ ​​പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ നേ​​രി​​ട്ട തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​ക്കു ശേ​​ഷം, ആ​​റു നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്ന തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര, ഡ​​ൽ​​ഹി, ഹ​​രി​​യാ​​ന, ബി​​ഹാ​​ർ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വി​​ജ​​യി​​ച്ച ബി.​​ജെ.​​പി വി​​വി​​ധ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ, ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലും മി​​ക​​ച്ച പ്ര​​ക​​ട​​നം കാ​​ഴ്ച​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ, വ്യാ​​പാ​​രം, വി​​ദേ​​ശ​​ന​​യം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ വീ​​ഴ്ച​​യും അ​​യ​​ൽ​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ഷ​​ളാ​​യ​​തും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ മോ​​ശം പ്ര​​ക​​ട​​ന​​വു​​മെ​​ല്ലാം നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കെ​​ത്ത​​ന്നെ മോ​​ദി മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗ​​ത്തി​​ന് പ്രി​​യ​​ങ്ക​​ര​​നാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന നി​​ഗ​​മ​​ന​​ത്തി​​ലെ​​ത്താ​​ൻ ഇ​​തു ചി​​ല നി​​രീ​​ക്ഷ​​ക​​രെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​രു പ്ര​​മു​​ഖ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ലേ​​ഖ​​ക​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗം മോ​​ദി​​യി​​ൽ ആ​​സ​​ക്ത​​രാ​​ണെ​​ന്നും അ​​താ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യ വി​​ജ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​ണ്.

    അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ളെ മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​രം അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​ക​​ക്ഷി​​യെ തു​​ണ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​വ​​ർ കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളാ​​യി നി​​ർ​​മി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ‘ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട’ വോ​​ട്ട് ബാ​​ങ്കാ​​ണ്. ത​​മി​​ഴ്‌​​നാ​​ട്, കേ​​ര​​ളം, പ​​ശ്ചി​​മ ബം​​ഗാ​​ൾ, പ​​ഞ്ചാ​​ബ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ത്ത​​രം വി​​ഭ​​ജ​​നം സാ​​ധി​​ക്കാ​​ഞ്ഞ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് അ​​വി​​ടെ ഇ​​പ്പോ​​ഴും മ​​തേ​​ത​​ര പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ ആ​​ധി​​പ​​ത്യം തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത്. വ​​ൻ​​തോ​​തി​​ൽ പ​​ണ​​വും മാ​​ന​​വ​​വി​​ഭ​​വ​​ശേ​​ഷി​​യും വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ച്ച് ആ ​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വി​​ദ്വേ​​ഷ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ നീ​​ക്കം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ കാ​​ര​​ണ​​വും ഇ​​തു​​ത​​ന്നെ.

    പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യ ശേ​​ഷം ന​​രേ​​ന്ദ്ര മോ​​ദി ആ​​ദ്യം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ​​ത് ഗു​​ജ​​റാ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് എ​​ല്ലാം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത സം​​വി​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ്. ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രോ​​ട് മി​​ക​​ച്ച ഭ​​ര​​ണ​​നി​​ർ​​വ​​ഹ​​ണ​​ത്തി​​നു​​ള്ള ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​രി​​ട്ട് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​തോ​​ടെ അ​​രു​​ൺ ജെ​​യ്റ്റി​​ലി​​യെ​​പ്പോ​​ലു​​ള്ള ചു​​രു​​ക്കം ചി​​ല​​രൊ​​ഴി​​കെ മി​​ക്ക മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രും അ​​ധി​​കാ​​ര​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രാ​​യി മാ​​റി. മ​​​ന്ത്രി​​സ​​ഭാ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഔ​​പ​​ചാ​​രി​​ക​​ത​​യി​​ലൊ​​തു​​ങ്ങി. തീ​​രു​​മാ​​നം എ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തും ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തും പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സി​​ലെ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​മാ​​യി കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യാ​​നും രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​നാ​​യു​​ള്ള അ​​ജ​​ണ്ട നി​​ശ്ച​​യി​​ക്കാ​​നും ഈ ​​അ​​ധി​​കാ​​ര കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​ര​​ണം​​ത​​ന്നെ പ്രാ​​പ്ത​​നാ​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് മോ​​ദി വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ൽ, മാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ഈ ​​സം​​വി​​ധാ​​നം ത​​കി​​ടം മ​​റി​​ഞ്ഞു. അ​​തോ​​ടെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​പ​​ക​​ട​​ക​​ര​​മാ​​യ വ​​ർ​​ഗീ​​യ കാ​​ർ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് ചു​​വ​​ടു​​മാ​​റ്റി. സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ദു​​ർ​​വി​​നി​​യോ​​ഗം, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളോ​​ടു​​ള്ള അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന, അ​​യ​​ൽ​​ക്കാ​​രു​​ടെ അ​​ക​​ൽ​​ച്ച​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ വി​​ദേ​​ശ​​ന​​യ ദു​​ര​​ന്ത​​ങ്ങ​​ൾ... തു​​ട​​ങ്ങി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ എ​​ല്ലാ പ​​രാ​​ജ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​ൻ ഹി​​ന്ദു​​ത്വ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക്ക് ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ അ​​തി​​നാ​​യി മു​​ൻ‌​​ഗ​​ണ​​ന.

    സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​ടെ ദ​​യ​​നീ​​യാ​​വ​​സ്ഥ​​ത​​ന്നെ നോ​​ക്കു: ഡോ​​ള​​റി​​നെ​​തി​​രെ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ രൂ​​പ​​യു​​ടെ മൂ​​ല്യം ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി 90-ൽ ​​താ​​ഴെ​​യാ​​യി, ഒ​​രു സ്വ​​ത​​ന്ത്ര പ​​ഠ​​ന പ്ര​​കാ​​രം ദി​​നം​​പ്ര​​തി ഒ​​രു വെ​​ജി​​റ്റേ​​റി​​യ​​ൻ ഊ​​ണും ഒ​​രു നോ​​ൺ-​​വെ​​ജി​​റ്റേ​​റി​​യ​​ൻ ഊ​​ണും പോ​​ലും മി​​ക്ക ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കും പ്രാ​​പ്യ​​മ​​ല്ല. നാ​​ലാ​​മ​​ത്തെ വ​​ലി​​യ സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യാ​​യ ജ​​പ്പാ​​നെ ഇ​​ന്ത്യ മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കു​​മെ​​ന്ന പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ പെ​​രു​​മ്പ​​റ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​ണ് - ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​ശീ​​ർ​​ഷ ജി.​​ഡി.​​പി 2,694 ഡോ​​ള​​റാ​​ണ്. ലോ​​ക​​ബാ​​ങ്കി​​ന്റെ ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ പ്ര​​കാ​​രം ഇ​​ത് ജ​​പ്പാ​​ന്റെ 32,487 ഡോ​​ള​​റി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ 12 മ​​ട​​ങ്ങ് കു​​റ​​വാ​​ണ്, ജ​​ർ​​മ​​നി​​യു​​ടെ 56,103 ഡോ​​ള​​റി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ 20 മ​​ട​​ങ്ങ് കു​​റ​​വാ​​ണ്. 121 രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ പ​​ട്ടി​​ണി​​പ്പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ 107-ാം സ്ഥാ​​ന​​ത്താ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. വാ​​സ്ത​​വ​​ത്തി​​ൽ, യു​​ദ്ധം മൂ​​ലം ത​​ക​​ർ​​ന്ന അ​​ഫ്ഗാ​​നി​​സ്ഥാ​​ൻ ഒ​​ഴി​​കെ​​യു​​ള്ള എ​​ല്ലാ ദ​​ക്ഷി​​ണേ​​ഷ്യ​​ൻ അ​​യ​​ൽ​​ക്കാ​​രേ​​ക്കാ​​ളും മോ​​ശ​​മാ​​ണ് ന​​മ്മു​​ടെ അ​​വ​​സ്ഥ. ഇ​​ന്ത്യ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന മ​​റ്റൊ​​രു വ​​ലി​​യ ശാ​​പ​​മാ​​യ അ​​സ​​മ​​ത്വം ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ​​ത​​ന്നെ ഏ​​റ്റ​​വും ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​ണ്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മാ​​സം പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന വേ​​ൾ​​ഡ് ഇ​​നി​​ക്വാ​​ലി​​റ്റി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് പ്ര​​കാ​​രം, രാ​​ജ്യ​​ത്തെ വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ 58 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും കൈ​​യാ​​ളു​​ന്ന​​ത് ഏ​​റ്റ​​വും മു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള 10 ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ളു​​ക​​ളാ​​ണ്. താ​​ഴെ​​ത്ത​​ട്ടി​​ലു​​ള്ള 50 ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കേ​​വ​​ലം 15 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ സ​​മ്പ​​ത്തി​​ന്റെ മൂ​​ന്നി​​ൽ ര​​ണ്ടു​​ഭാ​​ഗ​​വും കൈ​​വ​​ശം വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​തി​​സ​​മ്പ​​ന്ന​​രാ​​യ 10 ശ​​ത​​മാ​​നം ആ​​ളു​​ക​​ളാ​​ണ്, ഇ​​തി​​ൽ ത​​ന്നെ ഏ​​റ്റ​​വും മു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള ഒ​​രു ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ക്ക​​ലാ​​ണ് രാ​​ജ്യ​​ത്തെ സ​​മ്പ​​ത്തി​​ന്റെ 40 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും.

    ഇ​​ന്ത്യ​​യെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഏ​​റെ നാ​​ണ​​ക്കേ​​ടു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന മ​​റ്റൊ​​രു കാ​​ര്യം, സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ (Data Infrastructure) ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര​​ത്തി​​ൽ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര നാ​​ണ​​യ നി​​ധി ന​​ൽ​​കി​​യ ‘സി’ ​​ഗ്രേ​​ഡാ​​ണ്. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ഡേ​​റ്റാ സി​​സ്റ്റ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ശ​​യ​​ക്കു​​ഴ​​പ്പ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​ട്ടേ​​റെ പി​​ഴ​​വു​​ക​​ൾ ഐ.​​എം.​​എ​​ഫ് ക​​ണ്ടെ​​ത്തി. സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ർ​​ക്കും നി​​ക്ഷേ​​പ​​ക​​ർ​​ക്കും ന​​യ​​രൂ​​പ​​ക​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കും ഇ​​ന്ത്യ​​യെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച കൃ​​ത്യ​​വും സ​​മ​​യ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​വു​​മാ​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടാ​​ണെ​​ന്നും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് കീ​​ഴി​​ൽ ആ​​ർ.​​ബി.​​ഐ ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റാ​​യി​​രു​​ന്ന വി​​ര​​ൽ ആ​​ചാ​​ര്യ​​യു​​ടെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ൽ, കോ​​വി​​ഡി​​ന് ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ‘കെ-​​ആ​​കൃ​​തി’​​യി​​ലു​​ള്ള വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്കാ​​ണ് (K-shaped growth) വ​​ഴി​​വെ​​ച്ച​​ത്. ഇ​​തി​​ൽ സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​ടെ വി​​വി​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ൾ വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ് പ്ര​​ക​​ട​​നം കാ​​ഴ്ച​​വെ​​ച്ച​​ത്. സ​​മ്പ​​ന്ന​​ർ കൈ​​വ​​ശം​​വെ​​ക്കു​​ന്ന അ​​മി​​ത​​മാ​​യ സ​​മ്പാ​​ദ്യം സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ മു​​ന്നോ​​ട്ട് ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ പ​​ര്യാ​​പ്ത​​മ​​ല്ലെ​​ന്നും, സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രു​​ടെ വ​​രു​​മാ​​നം വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ന​​യ​​രൂ​​പ​​ക​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ൾ ശ്ര​​മി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു. കാ​​ര​​ണം, പാ​​വ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രാ​​ണ് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പ​​ണം ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​തും അ​​തി​​നു മു​​തി​​രു​​ന്ന​​തും.

    ഏ​​റ്റ​​വും ക​​ടു​​ത്ത വി​​മ​​ർ​​ശ​​നം ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച​​ത് മോ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ആ​​ദ്യ വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മു​​ഖ്യ​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ഉ​​പ​​ദേ​​ഷ്ടാ​​വാ​​യി​​രു​​ന്ന അ​​ര​​വി​​ന്ദ് സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യ​​നാ​​ണ്. ക​​ര​​ൺ ഥാ​​പ്പ​​റി​​ന് ന​​ൽ​​കി​​യ അ​​ഭി​​മു​​ഖ​​ത്തി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു:‘‘​​സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ എ​​ല്ലാ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലും മോ​​ശം അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​ണ്’’. വാ​​ഷി​​ങ്ട​​ൺ ഡി.​​സി​​യി​​ലെ പീ​​റ്റേ​​ഴ്സ​​ൺ ഇ​​ൻ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ട്ട് ഫോ​​ർ ഇ​​ന്റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഇ​​ക്ക​​ണോ​​മി​​ക്സി​​ൽ സീ​​നി​​യ​​ർ ഫെ​​ലോ ആ​​യ അ​​ര​​വി​​ന്ദ് സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലെ മാ​​ന്ദ്യം താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക​​മ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ്. കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ട​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തി​​ൽ മാ​​റ്റം വ​​ര​​ണം. ഇ​​ന്ത്യ 5,000 ഡോ​​ള​​ർ പ്ര​​തി​​ശീ​​ർ​​ഷ വ​​രു​​മാ​​ന​​മു​​ള്ള ഒ​​രു മ​​ധ്യ​​വ​​രു​​മാ​​ന രാ​​ജ്യ​​മാ​​കു​​ന്ന​​തി​​നു മു​​മ്പു​​ത​​ന്നെ ‘വാ​​ർ​​ധ​​ക്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക്’ എ​​ത്തി​​യേ​​ക്കാം എ​​ന്ന ഗു​​രു​​ത​​ര​​മാ​​യ മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പും അ​​ദ്ദേ​​ഹം ന​​ൽ​​കു​​ന്നു.

    (തു​​ട​​രും)

    (മു​​തി​​ർ​​ന്ന മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​നും

    രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ക​​നു​​മാ​​യ ലേ​​ഖ​​ക​​ൻ thewire.in ൽ ​​എ​​ഴു​​തി​​യ ലേഖനത്തിന്റെ സം​​ഗ്ര​​ഹ വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം)

