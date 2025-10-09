Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 6:15 AM IST

    ട്രംപിന്‍റെ സമാധാന പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെന്ത്?

    Benjamin Netanyahu and Donald Trump
    ഏ​ത് ക​പ​ട​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​യാ​ലും തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ‘ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി’ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണ്​? നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത ആ​ർ​ത്തി​യേ​ക്കാ​ളേ​റെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ​ക്കും ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കും അ​മേ​രി​ക്ക കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലു​യ​രു​ന്ന പൊ​തു​ജ​ന സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് ട്രം​പി​നെ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ത​ത്സ​മ​യം ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ന്മേ​ൽ ട്രം​പും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ലി​രു​ന്ന് വി​പു​ല​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും 20 ഇ​ന പ്ലാ​ൻ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ശേ​ഷം, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും ജേ​ർ​ഡ് കു​ഷ്‌​ന​റും അ​ട​ങ്ങി​യ സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ത്ര​യം ര​ഹ​സ്യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഹീ​ബ്രു​വി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു:

    ‘‘ഇ​താ​ര് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ?’’ ‘‘എ​ല്ലാ​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത് -നി​ങ്ങ​ൾ ഹ​മാ​സി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം, (ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്ന്) ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ ഹ​മാ​സി​ന് ശ​ക്തി വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​കും, അ​വ​ർ​ക്ക് ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും’’. പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​രു​ന്നു: ‘‘ഒ​രി​ക്ക​ലു​മി​ല്ല. അ​ത് ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല.’’

    വ​ഞ്ച​ന​യു​ടെ ഈ ​ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന് ഒ​രൊ​റ്റ ല​ക്ഷ്യ​മേ ഉ​ള്ളൂ. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും മേ​ലി​ൽ ഒ​രു​പോ​ലെ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച വെ​റു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​നം എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ട​ഞ്ഞു​ക​ള​യ​ണം. നെ​ത​ന്യാ​ഹു 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു, പ​ക്ഷേ ഹ​മാ​സ് അ​തി​ന് ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന ആ​ഖ്യാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കും. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ്യ​മെ​ന്നു പ​റ​യാം, നി​ര​ന്ത​രം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സേ​വ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത അ​ത്യ​ന്തം താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ.


    ട്രം​പി​നെചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു ‘സ​മാ​ധാ​ന സ​മി​തി’ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ സ​മ​യ​ത്തും ത​നി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ സ​മ​യം കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് വ​രി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണ് മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​നെ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മി​തി​യി​ൽ ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത​റി​ഞ്ഞ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ഞെ​ട്ടി​പ്പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞാ​ലും ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​നേ​ക്കാ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ വെ​റു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പാ​ശ്ചാ​ത്യ നേ​താ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    2003ലെ ​ഇ​റാ​ഖ് യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ട​ന്റെ പ​ങ്ക് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച സ​ർ ജെ​യിം​സ് ചി​ൽ​ക്കോ​ട്ട്, യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ജ​ന​ത​യെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ശാ​സി​ച്ച് നാ​ണം​കെ​ടു​ത്തി​വി​ട്ട​യാ​ളാ​ണ് ബ്ലെ​യ​ർ. വ​ഞ്ച​ന പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പൂ​ങ്ക​ണ്ണീ​ർ പൊ​ഴി​ച്ച​തും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​റാ​ൻ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം കൃ​ത്യ​മാ​ണ്: നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്, അ​താ​യ​ത് ബ​ന്ദി​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലും ഹ​മാ​സി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​വും, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്നു.


    ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണം ഭാ​വി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യ​വും പു​തു​ത​ല്ല. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കൂ​ലി​പ്പ​ട്ടാ​ള ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ബ്ലാ​ക്ക് വാ​ട്ട​റി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ എ​റി​ക് പ്രി​ൻ​സ്, അ​ഫ്ഗാ​ൻ യു​ദ്ധം സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2017ൽ ​ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ട്രം​പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ആ​യി​രു​ന്ന സ്റ്റീ​വ് ബാ​ന​ൺ, അ​ഫ്ഗാ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് 100 പേ​ജു​ള്ള ഒ​രു പ്രോ​ജ​ക്ട് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​സ്രോ​യി​മാ​ർ ഭ​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് രാ​ജി​ന്റെ മാ​​തൃ​ക​യാ​ണ് എ​റി​ക് പ്രി​ൻ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​ഞ്ച് ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വ് വ​രു​മെ​ന്നും, വൈ​കാ​തെ മു​ത​ലാ​ളി​മാ​രു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​തി​രു​വി​ട്ട ച​ർ​ച്ച വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ന്റെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു, പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജിം ​മാ​റ്റി​സ് അ​ത് ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തു​വ​രെ.

    ബ​ന്ദി​ക​ളെ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ, വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി വി​ല​പേ​ശാ​ൻ ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ പി​ന്നെ എ​ന്താ​ണ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ക? ഇ​തൊ​രു ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ ചൂ​താ​ട്ട​മാ​ണ്. ബ​ന്ദി​ക​ളെ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ, ഹൃ​ദ​യ​ശൂ​ന്യ​നാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം ഹ​മാ​സി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​കും. ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളെ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ ആ​ഗോ​ള സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും.


    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് യ​ഹ്‍യ സി​ൻ​വാ​റും മ​റ്റ് ഹ​മാ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ധീ​ര​ത​യാ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​വ​ർ എ​ന്താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്? തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു വി​ജ​യം നേ​ടാ​​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യ​ല്ല അ​വ​ർ ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച​ത്.

    വ​ലി​യ തോ​തി​ലെ പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​രു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ത​ന്നെ അ​വ​ർ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​വം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും അ​തി​ന്റെ ഭൗ​തി​ക, ധാ​ർ​മി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പി​ൻ​ബ​ല​മാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​മെ​തി​രെ ലോ​ക പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ന്ത​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ മ​യ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ലോ​ക​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സ​യ​ണി​സ്റ്റ് അ​നു​കൂ​ലി​യാ​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ​ക്ക് പോ​ലും അ​പ്രി​യ​മാ​യ സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു: “ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.”

