    date_range 5 Sept 2025 6:15 AM IST
    date_range 5 Sept 2025 6:15 AM IST

    വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ണം ആ ​സ്വ​പ്ന​കാ​ലം

    കാ​ര്‍ഷി​ക​ വൃ​ത്തി​യു​ടെ മ​ഹ​ത്തം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​ കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള ഒ​രോ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍ കൂ​ടി​യാ​വ​ട്ടെ ഇ​നി​യു​ള്ള കാ​ലം
    വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ണം ആ ​സ്വ​പ്ന​കാ​ലം
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Image Credit: Kerala Tourism)

    ​ണം മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സി​നെ ഭ്ര​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും ഒ​ന്നാ​യി ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും അ​ന്യ​രെ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​​​ത്തെ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ആ ​പ​ഴ​യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ​ർ ഒ​രു സു​ന്ദ​ര പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക മ​നു​ഷ്യ​ർ ജീ​വി​ത​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​യി​ല്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണി​ലും ലാ​പ് ടോ​പ്പി​ലു​മൊ​തു​ക്കി. അ​ടു​ത്തു​ള്ള​വ​രോ​ടു​പോ​ലും അ​വ​ർ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​ര​സ്പ​ര​മ​റി​യു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച അ​വ​ർ​ക്ക​പ​രി​ചി​ത​മാ​യി. ആ​രാ​ലു​മ​റി​യാ​തെ വെ​ളി​പ്പെ​ടാ​ത്ത ശ​ബ്ദ​മാ​യി മാ​ത്രം അ​വ​ർ ജീ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ലി​പ്പ ചെ​റു​പ്പ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു​കാ​ലം മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഭൂ​മി​യി​ല്‍ സ​ക​ല​തും അ​തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്ത​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പി​നാ​യി ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലോ​ടെ​ത​ന്നെ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ചി​ല സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ക​യും ചി​ല​തൊ​ക്കെ ഓ​ര്‍മ​യി​ല്‍ കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം നി​ന്നു മാ​ഞ്ഞു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. നാ​ടൊ​രു വ​ലി​യ ന​ഗ​ര​മാ​വു​മ്പോ​ള്‍ ആ​രും ആ​രെ​യും ഓ​ര്‍ക്കു​ക​യും ഓ​മ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ​ത്യം. ചി​ല കാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​മെ​ന്ന ച​തു​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും.

    ന​മു​ക്കെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ചി​ല​തു​ണ്ട്. അ​തെ​ന്തൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന് നാം ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ന്ന് മ​തം, ജാ​തി എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ഷ്ടാ​ന്തം കൂ​ടി​യാ​വു​ന്നു. ചി​ല ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ചി​ല മ​ത​സ്ഥ​ര്‍ മാ​ത്രം കൊ​ണ്ടാ​ടി​യാ​ല്‍ മ​തി എ​ന്നൊ​ക്കെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ല്‍ തി​ട്ടൂ​ര​മി​റ​ക്കു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നു​പോ​ലെ ആ​കു​ന്നു, ആ​ര്‍ക്കും ത​മ്മി​ല്‍ ദ്വേ​ഷ്യ​മോ വൈ​ര​മോ​യി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ​പോ​ലും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​ത​സ്ഥ​രു​ടേ​താ​യി മാ​റി​യൊ​തു​ങ്ങു​ന്ന മ​ന​സ്സു​ക​ള്‍ കാ​ണു​ന്നു. ലോ​കം മു​ഴു​വ​നും ഒ​രു​പോ​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ല്ലാ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മ​ക​ന്ന് സ​മ്പ​ത് സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ ഒ​രു​മ​യി​ല്‍ നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​യി ഓ​ണ​ത്തെ കാ​ണു​ന്നു.

    വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രോ​ണ​ക്കാ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​ണ്ട്. ഓ​ണം വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്. ഒ​രു വി​ള​യ​നു​ഭ​വി​ക്കു​വാ​ന്‍ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ആ ​സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഓ​ണ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം കൃ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ അ​ടു​ത്ത കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​കാ​ഘോ​ഷം.

    പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് വീ​ടു​ക​ള്‍ എ​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണ​ല്‍ ലൈ​ഫ് ആ​ണി​പ്പോ​ള്‍ ചു​റ്റി​ലും. ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും വി​ല്ല​ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ള്‍. കൂ​ട്ടാ​യ ജീ​വി​തം ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​രം എ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കും. എ​ന്നാ​ല്‍, കാ​ണു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ അ​തെ​ല്ലാം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ര്‍മ​യാ​വു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​മു​ക്കി​പ്പോ​ള്‍ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​തു​വേ കു​റ​വാ​ണ്. ചെ​ന്നാ​ത്താ​വു​ന്ന​യി​ട​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു വ​ലി​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ കി​ട്ടാ​വു​ന്ന​തൊ​ക്കെ അ​വി​ടെ​യും കി​ട്ടു​ന്നു. ഒ​ന്നി​നു​വേ​ണ്ടി​യും ദൂ​രെ​യാ​ത്ര ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ഏ​തൊ​രു വ​സ്തു​വും വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഗൃ​ഹ​വാ​സി​ക​ള്‍ കി​ട്ടാ​വു​ന്ന​തൊ​ക്കെ വാ​ങ്ങി​ച്ച് ജീ​വി​തം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു ഫോ​ണ്‍ കോ​ളി​ല്‍ എ​ല്ലാം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ലോ​കം ന​മ്മ​ള്‍ നി​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തൊ​രു മോ​ശ​മാ​യ കാ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല; ഒ​രു​പാ​ട് പേ​ര്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ല്‍ കി​ട്ടു​ന്ന ഒ​രു മേ​ഖ​ല​യു​മാ​ണ​ത്. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും എ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ക്രി​യ ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നൊ​ക്കെ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    എ​ന്‍റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം പാ​ല​ക്കാ​ട​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ ജീ​വി​തം ക​ണ്ടാ​ണ് ഞാ​ന്‍ വ​ള​ര്‍ന്ന​ത്. നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നെ​ല്‍കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​നി​ട​വി​ള​യാ​യി മ​റ്റ് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍ പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് വെ​ള്ളം വ​ലി​ഞ്ഞ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​യ​റും വെ​ണ്ട​യും ന​ട്ട് അ​തി​നെ​യൊ​ക്കെ പ​രി​പാ​ലി​ച്ച് അ​തി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ള​ക​ള്‍ കൂ​ട്ടാ​യി ഒ​രു ച​ന്ത​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി വി​റ്റ് കി​ട്ടു​ന്ന കാ​ശി​ല്‍ നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പി​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വി​യ​ര്‍പ്പി​ന്‍റെ മ​ണം അ​ന്ന​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം അ​റി​വി​ന്‍റെ​യാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ണം പോ​ലെ എ​ന്ന വാ​ച​കം സ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ക​ര്‍ക്കട​കം മു​ത​ല്‍ ക​ന്നി​വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ന്നി​ക്കൊ​യ്ത്തി​നാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നി​ട​യി​ല്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട​ന്‍ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ഓ​ണം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി വ​ലി​യ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു നി​ലാ​വാ​യി മാ​ഞ്ഞു​പോ​കും. വൈ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ജ​യ​വും തോ​ല്‍വി​യും സ​മാ​സ​മം ക​ണ്ടാ​സ്വ​ദി​ച്ച് തോ​ളി​ല്‍ കൈ​യി​ട്ട് ചാ​ത്തു​ണ്ണി ലേ​ല​മെ​ടു​ത്ത ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ലോ മാ​ധ​വ​നാ​യ്ക്ക​രു​ടെ ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ലോ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ കാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​സ​ങ്ങ​ളും വി​ടു​വാ​യ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളും പ​റ​ഞ്ഞ് സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ര്‍ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ത​ന്നെ​യാ​യി​ത്തീ​രും. വാ​മ​ന​ന്‍ ച​വി​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഒ​രൊ​റ്റ​യാ​ഗ്ര​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ​പാ​താ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ​ന്ന രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തെ​ന്ന​പോ​ലെ കാ​ണു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രും സ​ക​ല ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മ​യോ​ടെ​യെ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്.

    ആ ​കാ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഓ​ണം ഇ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​ജ​യ​വും പ​രാ​ജ​യ​വും അ​ക്ക​മി​ട്ട് തെ​ളി​യു​ന്ന തി​ര​ശ്ശീ​ല. മാ​വേ​ലി​യു​ടെ ആ ​പ​ഴ​യ​ക​ഥ​യി​ല്‍ മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന വാ​ക്കു​പോ​ലും അ​ന്യം. സ​ര്‍വ​തും ഒ​രേ ക​ണ്ണി​ല്‍ ക​ണ്ട​വ​ര്‍ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​വാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ലം മി​ത്താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ഥ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​വാ​നു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. ആ ​തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്‍റെ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ന്നും ഓ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​വാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​ത്യം വാ​മ​ന​നെ​ന്ന് ചു​രു​ങ്ങാ​തെ​യി​രി​ക്കു​വാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​ഹോ​രാ​ത്രം പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ത്യ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ര്‍ഷ​ക​ന്‍റെ വി​യ​ര്‍പ്പി​ന്‍റെ വി​ല​യ​റി​യാ​തെ പോ​കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​മാ​വു​ന്നു ഇ​ന്ന്. ന​മ്മു​ടെ തീ​ന്‍മേ​ശ​ക​ളി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പു​വാ​ന്‍ സൂ​ര്യ​താ​പ​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ചി​ല​രു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന​ത്. കാ​ര്‍ഷി​ക​വൃ​ത്തി​യു​ടെ മ​ഹ​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റു​വാ​നു​ള്ള ഒ​രോ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍ കൂ​ടി​യാ​വ​ട്ടെ ഇ​നി​യു​ള്ള കാ​ലം.

    കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന്‍റെ കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ണം. പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ നി​റ​ഞ്ഞ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തൊ​ക്കെ ഓ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജീ​വി​തം ഉ​ണ്ടാ​വും. കാ​ലം മാ​റു​ക​യാ​ണ് എ​ങ്കി​ലും ചി​ല സം​സ്കൃ​തി​ക​ളാ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​രു സ​ത്യ​മു​ണ്ടാ​വും. പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​വും അ​ന്ന്.

