വി.​എ​സ് എ​ന്ന ര​ണ്ട​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ എ​ത്ര​വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ചാ​ലും കെ​ടു​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ക​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് എ​രി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് വി.​എ​സ്

എ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി, എ​പ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി, എ​ന്തു​വ​ന്നാ​ലും പാ​ർ​ട്ടി, വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ടൊ​രു എ​ട​പാ​ടു​മി​ല്ല. അതായിരുന്നു വി.എസ്, അതാണ് വി.എസ്. സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു വി.​എ​സി​ന്റെ വീ​ടും നാ​ടും ശ്വാ​സ​വും സ്വ​പ്ന​വും സർവസ്വവും. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മാധ്യമ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ പലപ്രകാരേണ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും അചഞ്ചലമായൊരു മഹാപർവതം കണക്ക് വി.എസ് ശിരസ്സുയർത്തിനിന്നു. ‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാം, പ​ക്ഷേ, വി​പ്ല​വ​ത്തെ​ കൊ​ല്ലാ​നാ​വി​ല്ല’ എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് വി.​എ​സ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. സ​ഖാ​വ് കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യാ​ണ്, വി.​എ​സി​ലെ അ​സാ​മാ​ന്യ സം​ഘ​ട​നാ പാ​ട​വം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

അ​ദ്ദേ​ഹം വി.​എ​സി​ന്റെ കീ​ശ​യി​ൽ അന്ന് ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്നും മു​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് നെ​ഞ്ച​കം പി​ള​ർ​ന്നൊ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​ല​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി ജ​ന്മി​നാ​ടു​വാ​ഴി​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് നാ​ടു​വാ​ഴി ചി​ഹ്ന​മാ​യ അ​ര​യി​ൽ കെ​ട്ടാ​നു​ള്ള മു​ണ്ടു​മാ​യ​ല്ല, ക​രി​ങ്ക​ല്ലി​നൊ​ത്ത ആ​ശ​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് വി.​എ​സ് ക​ട​ന്നു​ചെ​ന്ന​ത്. വ​ഴി​ന​ട​ക്കാ​നും സ്വ​യ​മൊ​രു പേ​രി​ടാ​നും ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി​ക്ക് കൂ​ലി ചോ​ദി​ച്ചു​വാ​ങ്ങാ​നും ഉ​റ്റ​വ​രെ​യും ഉ​ട​യ​വ​രെ​യും ച​ളി​യി​ൽ ച​വി​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്തു​ന്ന മാ​ട​മ്പി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യ ഒ​രു ജ​ന​ത​യോ​ട് നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് വി.​എ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.





ന​ടു​വൊ​ടി​യു​മ്പോ​ഴും ന​ടു​നി​വ​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട, ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ങ്കി​ലും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റം​ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട, എ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​ട്ടും ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന ഒ​രു അ​ശ​ര​ണ ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ന്ദ​ന​മാ​വാ​നും അ​തു​വ​ഴി അ​വ​രു​ടെ ചി​ത​റി​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പു​ക​ൾ​ക്ക് ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​പ്ര​സ്ഥാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​ണ്, വി.​എ​സ് കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ ച​ളി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​രു ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലും കാ​ണാ​ത്ത ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ഠി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കി​ട്ടി​യ ബി​രു​ദ ക​ട​ലാ​സി​ലെ ച​ളി കാ​ല​മ​ഴ​യേ​റെ കൊ​ണ്ടി​ട്ടും ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി​ല്ല. ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​വി​ല്ല.

ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും വി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി ആ​ശ്വ​സി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ​ത്തെ, ഇ​തൊ​ന്നും വി​ധി​യ​ല്ല, ജ​ന്മി​ത്ത ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച നീ​ട്ടി​യും കു​റു​ക്കി​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും ആം​ഗ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ളി​പ്പി​ച്ചും ഇ​ള​കി​യാ​ടി​യും സ​ദ​സ്സി​നെ​ക്കൂ​ടി പ​ല​ത​ര​ത്തി​ൽ ആ ​വേ​റി​ട്ട പ​റ​ച്ചി​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചും ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക രീ​തി​യാ​ർ​ജി​ച്ച പ്ര​സം​ഗം, പ​തി​വു​പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അതൊ​രൊ​റ്റ​യാ​ൾ പ്രക്ഷോഭപ്ര​യോ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത് ആ ​പ്ര​സം​ഗം ‘ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച​ത്’ വി.​എ​സ് ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​ർ​ഥ​മാ​ണ്.കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ വ​യ​ലേ​ല​ക​ൾ അ​തി​ന്റെ ര​ക്ത​സ്നാ​ത​മാ​യ ച​രി​ത്രം എ​ഴു​തു​ക​യാ​​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ ഒ​ര​ധ്യാ​യം ആ ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ ആവി​ധ​മു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി കൈ​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ച​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്. അ​വ​രാ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ച ഇ​ങ്ക്വി​ലാ​ബി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മ​വ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​കാ​ശം ക​ണ്ട​ത്. അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ ശ​രീ​ര​വും ആ​ത്മാ​വു​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക്കൊ​പ്പം അ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വ​മേ​കി​യ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രും അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ അ​നേ​കം പേ​ർ​ക്കൊ​പ്പം, വി.​എ​സ് എ​ന്നും മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

വി.​എ​സ് ആ​കാ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​റ്റു​വീ​ണ ഒ​ര​ത്ഭു​ത​മ​ല്ല, സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശ​യ​വീ​റി​ന്റെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന-​സ്വ​യം​വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും ച​ളി​യു​മേ​റെ​യു​ള്ള മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നൊ​രു വി​പ്ല​വ​കാ​രി​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​ഘ​ട​ന വേ​ണ​മെ​ന്ന ത​ത്ത്വം ലൂ​ക്കാ​ച്ചി​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ല, കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഫി​ദ​ൽ കാ​സ്ട്രോ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ബ​ന്ധ​മെ​ഴു​തി​യ​ല്ല, അ​സം​ഖ്യം പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​മാ​യി മാ​റി​യ​തു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ഖാ​വ് സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി അ​ദ്ദേ​ഹ​​ത്തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഫി​ദ​ൽ കാ​സ്ട്രോ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച​ത്.





പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ നേ​തൃ​ത്വ​മോ ഒ​രു പേ​രോ അ​ല്ലെ​ന്ന് ധീ​ര​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി റോ​സാ ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി.​എ​സി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ്ര​സ​ക്തം. അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റും ‘വ്യ​ക്തി’ മാ​ത്ര​മാ​വാ​തെ ‘പാ​ർ​ട്ടി’​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും, എ​ത്ര കൊ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ആ​ളാ​യാ​ലും ആവിധം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. വി​ജ​യം പ​രാ​ജ​യം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഒ​രു മ​ഹാ​സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ലോ​ക​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​വ​ണം എ​വി​ടെ ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​​ണ്ടോ അ​വി​ടെ ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​വും എ​ന്ന് റോ​സാ​ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് (‘If there is a comrade, there is the party). മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ണ്ഡി​ത​രും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ കേ​വ​ല​സ്തു​തി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി​ച്ചും, സ്വ​ന്തം താ​ൽ​പ​ര്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ചാ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ‘അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ’​ല്ല വി.​എ​സ്. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​സാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള അ​സം​ഖ്യം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

വി.​എ​സ് എ​ന്ന ര​ണ്ട​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ എ​ത്ര​വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ചാ​ലും കെ​ടു​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ക​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് എ​രി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​രും ത​ല​മു​റ​യും പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് വി.​എ​സ്. ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യും ഇ​ട​ർ​ച്ച​ക​ള​റി​യാ​തെ​യും പൊ​രു​തി​നി​ന്നൊ​രു അ​തു​ല്യ സ​മ​ര​ജീ​വി​തം. ‘ത​ല​ന​ര​യ്ക്കു​വ​ത​ല്ലെ​ന്റെ വൃ​ദ്ധ​ത്വം/ ത​ല​ന​ര​യ്ക്കാ​ത്ത​ത​ല്ല​യെ​ൻ യു​വ​ത്വ​വും... കൊ​ടി​യ ദു​ഷ്​​പ്ര​ഭു​ത്വ​ത്തി​ൻ തി​രു​മു​മ്പി​ൽ/ ത​ല​കു​നി​ക്കാ​ത്ത​ശീ​ല​മെ​ൻ യൗ​വ​നം എ​ന്ന കവിവാക്യത്തിൽ ത്ര​സി​ച്ച​ത് ആരുടെയും സാക്ഷ്യപത്രമാവശ്യമില്ലാത്ത, വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യം!

പ​രി​ഹ​സി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ പ്രാ​യ​ത്തെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​യ​വ​രോ​ട് എ​നി​ക്ക് പ്രാ​യം​കൂ​ടി​യ​ത് എ​ന്റെ കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണോ’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചും ‘കൊ​ടി​യ ദു​ഷ്ഭൂ​പ്ര​ഭു​ത്വ​ത്തി​ൻ തി​രു​മു​മ്പി​ൽ/ ത​ല​കു​നി​ക്കാ​ത്ത​ശീ​ല​മെ​ൻ ​യൗ​വ​നം’ എ​ന്ന തി​രു​മു​മ്പി​ന്റെ ക​വി​ത​ചൊ​ല്ലി​യും വി.​എ​സ് ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച​ത് ജ​രാ​ന​ര​ക​ൾ ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത, ‘ആ​ദ​ർ​ശ സ​മ​യം’ എ​ന്ന ഒ​രു ബ​ദ​ൽ കാ​ല​സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് വ​യ​സ്സ് എ​ൺ​പ​ത്തി​മൂ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ലും എ​നി​ക്കും കി​ട്ട​ണം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​ക്ക​ര​ക്കു​ടം എ​ന്ന ത​ത്ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​തി​നെ ചു​രു​ക്കി വാ​യി​ക്കാ​നാ​ണ് വ​ല​തു​പ​ക്ഷം ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ത​ല​മു​റ​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ട​വി​നെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക​​യ​ല്ല, ആ​ദ​ർ​ശ​പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​യെ ക​ണ്ണി​ചേ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്ര​യും ചേ​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര ത​ത്ത്വ​മാ​ണ് വി.​എ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. കൃ​ത്രി​മ വി​പ​രീ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടു​സ്സു​ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ടു​ത​ലാ​ണ​ത് കൊ​തി​ച്ച​ത്.





ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ, പു​ന്ന​പ്ര വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ വീ​ര​പു​ത്ര​ൻ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി, തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്കെ, അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി വി.​എ​സി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യത് ഇ.​എം.​എ​സാ​ണ്. താ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ല​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദ​ത്തു​പു​ത്ര​രാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വി.​എ​സ് അ​തി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം പു​ത്ര​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ.​എം.​എ​സ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഉ​ടു​തു​ണി​ക്ക് മ​റു​തു​ണി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്, ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ അ​മ്മ​യും അ​ച്ഛ​നും ന​ഷ്ട​മാ​യ വി.​എ​സ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. ആ ​ജീ​വി​തം ത​ന്നെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ​മ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘ജീ​ർ​ണ​ത ചേ​റി​ൽ താ​ഴു​ന്നു. പു​ഴ പൂ​ർ​ണ​ത നോ​ക്കി​പ്പാ​യു​ന്നു’ എ​ന്ന് വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി.

സാം​സ്കാ​രി​ക വി​മ​ർ​ശ​ക​യാ​യ സു​ജ സൂ​സ​ൺ വി.​എ​സു​മൊ​ത്ത് സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി​യി​ലെ പീ​ഡി​ത കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഒ​രു സ​ന്ദ​ർ​ഭം ഓ​ർ​മി​ച്ചെ​ഴു​തി​യ​ത് വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ വി.​എ​സി​നൊ​പ്പം, സ​ഹ​വ​സി​ച്ച കാ​രു​ണ്യ​വാ​നാ​യ മ​റ്റൊ​രു വി.​എ​സി​നെ​യും ​ഒ​രു കോ​രി​ത്ത​രി​പ്പോ​ടെ നാം ​ക​ണ്ടു​മു​ട്ടും. ആ ​പീ​ഡി​ത​കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​യി​ലി​രു​ന്ന് വി.​എ​സ് ഏ​റെ​നേ​രം സം​സാ​രി​ച്ചു. പോ​രാ​ൻ നേ​രം ഒ​രു പ​ണ​പ്പൊ​തി ആ ​അ​ച്ഛ​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ വി.​എ​സ് ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ അ​തു​വാ​ങ്ങാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​തെ​ന്റെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രു മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ ത​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി​യാ​ൽ മ​തി എ​ന്ന വി.​എ​സി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​ത്ത കാ​രു​ണ്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം പി​ന്നെ അ​യാ​ൾ ഒ​രു ത​ർ​ക്ക​വും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ​ല്ലോ, മ​നു​ഷ്യ​രാ​വ​ണ​മ​ല്ലോ, മി​നി​മം മ​നു​ഷ്യ​രാ​വാ​ൻ സ്വ​യം മ​ൽ​പി​ടി​ത്തം ന​ട​ത്ത​ണ​​മ​ല്ലോ നാ​മെ​ല്ലാം.

ഇ​തെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​വഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചൊ​രു വി.​എ​സ് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റ്റെ​ല്ലാ​ത്തി​നെ​ക്കാ​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും വീ​ര്യ​മേ​റി​വ​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ‘പ​ശു നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മ്മ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, കാ​ള നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച്ഛ​നാ​ണോ’ എ​ന്ന ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​മാ​ണ​ത്. സാ​ക്ഷാ​ൽ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​നു​ശേ​ഷം മ​നു​ഷ്യ​വി​രു​ദ്ധ ഗോ​സം​ര​ക്ഷ​ക​ർ ഇ​ത്ര​മേ​ൽ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശം ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്നും കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ന്റെ ​ആ ​രൂ​ക്ഷ പ്ര​യോ​ഗം അ​റി​യാ​ൻ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ സാ​ഹി​ത്യ സ​ർ​വ​സ്വ​ത്തി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന​ത് പ​ക​ർ​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി​യാ​വും. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​വി.​എ​സ് പ്ര​യോ​ഗം മാ​ത്രം എ​ഴു​തി വാ​യി​ച്ചാ​ൽ ആ ​വി​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന്റെ വീ​ര്യം വേ​ണ്ട​ത്ര മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല. നീ​ട്ടി​യും കു​റു​ക്കി​യും സ​വി​ശേ​ഷ ആം​ഗ്യ​വി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വി.​എ​സി​ന്റെ സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണം​ത​ന്നെ കേ​ൾ​ക്ക​ണം ആ ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മ​മ​റി​യാ​ൻ!

എത്ര കീഴ്മേൽ മറിയുമ്പോഴും ആ മനസ്സിൽനിന്ന് മുഴങ്ങിയത് ‘എന്റെ പാർട്ടി എന്റെ പാർട്ടി’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മാത്രമാവണം. അത്രമേൽ പാർട്ടിയെകെട്ടിപ്പടുത്ത്, പാർട്ടിയിൽ ജീവിച്ച് പാർട്ടിതന്നെയായി മാറിയ വി.എസിന്റെ സ്മരണയും ഇ​ന്നൊരു പിൻമടക്കമില്ലാത്ത പാർട്ടിപ്രതിബദ്ധതയും സമരശക്തിയുമാണ്. അ​നു​സ്മ​ര​ണം സ്മ​ര​ണ​ക​ളെ അ​ല​സ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​ര​ല​ല്ല, സ്തു​തി​ക്കും നി​ന്ദ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സ്തം​ഭി​ച്ചു​നി​ൽക്ക​ല​ല്ല, ഒ​ന്നൊ​ഴി​യാ​തെ സ​ർ​വ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​കാ​ൻ സ്വ​യം ശ്ര​മി​ക്ക​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ത്ര​ത​ന്നെ വി​യ​ർ​ത്താ​ലും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​നൊ​രി​ക്ക​ലും കൈ​വി​റ​ക്കാ​തെ കീ​റി​മു​റി​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​യി മാ​റാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളാ​യി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചി​റ​കു​വി​ട​ർ​ത്തു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​താ​വും മ​രി​ച്ച മ​ഹാ​ന്മാ​ർ​ക്ക്, ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന മി​ക​ച്ച ആ​ദ​രം.





വി.എസിന്റെ സ്നേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടംകിട്ടിയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന ആഹ്ലാദംകൂടി ഈയൊരു അനുസ്മരണ വേളയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി സെ​​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ജോ​ലി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് അ​തി​നേ​ക്കാ​ളും ‘മി​ക​ച്ചൊ​രു’ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ​ദ​വി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ.​കെ.​​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഉ​ട​ൻ എ​ത്ത​ണം എ​ന്ന വി.​എ​സി​ന്റെ ‘ലൈ​റ്റ്നി​ങ് കാ​ൾ’ ആ​ഹ്ലാ​ദ​പ​രി​ഭ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. സ്നേഹ

ത്തോടെ ആ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കാനുള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രയാസം അന്നുഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും; വീ​ട്ടി​ൽപോ​യി ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് വി.​എ​സ് പി​ന്നെ​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം അധികമാർക്കുമറിയില്ല. മു​മ്പേ​തോ ഒ​ര​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി.​എ​സി​ന്റെ ‘രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ഞാ​നെ​ന്ന​ത് സ​ർ​വ​ർ​ക്കു​മ​റി​യാം. കാരണം, അതിനുകിട്ടിയ മാധ്യമശ്രദ്ധ അസാധാരണമായിരുന്നു. സർവ ഫാഷിസ്റ്റുകളും, എന്നെപ്പോലെ ഒരധികാരവുമില്ലാത്ത പാവം സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള നല്ലൊരവസരമാക്കി അരങ്ങുകൊഴുപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്കെല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി ‘വൈസ്രോയിമാർക്ക് വേണ്ടത് കുരങ്ങുസൂപ്പോ’ എന്നപേരിൽ ഒരു പുസ്തകം വഴിയാണ് അതിനോടുള്ള എന്റെ സർഗാത്മക സമര നിലപാടുകൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും വി​ധം’ എ​ന്ന എ​ന്റെ പ്ര​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് വി.​എ​സി​ന് അ​ന്ന് പ്ര​കോ​പ​ന​മാ​യ​ത്. ആ ​പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വി​കാ​ര​വേ​ലി​യേ​റ്റ​ത്തി​ലാ​വ​ണം വി.​എ​സും ഞാ​നു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ഭൗതികവാദികൾ ‘ഒ​രേ​ക​ദേ​ശ മ​ട്ടി​ൽ’ ആ​ദി​പി​താ​വാ​യി ക​രു​തു​ന്ന ‘കു​ര​ങ്ങ​ൻ’ എ​നി​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്! എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നോ​ടു​ള്ള എ​ന്റെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഒ​രു പു​സ്ത​ക​രൂ​പ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​വ​ണം, ഒ​രു​റ​പ്പു​മി​ല്ല, അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തു​വി​ട്ടു. ഞാ​നും അ​തു​വി​ട്ടു. പ​ക്ഷേ അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല​രി​പ്പോ​ഴും ആ ​പൂ​ർ​വ​പി​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​രം​കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം അ​തി​ന്റെ വാ​ൽ വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്ര​യും പ​റ​യു​ന്ന​ത്, പ​ര​സ്പ​ര​മു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​ര​വി​നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യ​ല്ല, അ​തി​ന് വീ​ര്യം പ​ക​രു​ക​യാ​​ണെ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും കൂ​ടാ​തെ വെ​റു​തെ കാ, ​കൂ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കാ​ലം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്.

അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വേ​ർ​തി​രി​യു​ന്ന അ​തി​ർ​ത്തി കൃ​ത്യം ഓ​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ വ​ൻ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പു​ൽ​ക്കൊ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ടം​ന​ൽ​കും​വി​ധം ജീ​വി​തം വി​സ്തൃ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള ധീ​ര​മാ​യ വി​ന​യം ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​കും. സർവ മേൽക്കോയ്മകൾക്കുമുമ്പിലും നയിക്കുന്നവരാരും വന്മരമാവണം, നിസ്സഹായർക്കുമുമ്പിൽ അവരൊരു പുൽക്കൊടിയും. ഒന്നാമത്തേതാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേതായി അവർക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തുനിന്നും മഴവില്ലുകൾ അവരെനോക്കി മന്ദഹസിക്കും.