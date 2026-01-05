Begin typing your search above and press return to search.
    വെ​നി​സ്വേ​ല​യും നു​ണ സാ​മ്രാ​ജ്യ​വും

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ “ഡീ​പ് സ്റ്റേ​റ്റ്” ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ -ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദം, ഡോ​ള​ർ നി​ഷേ​ധം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രം -പി​ന്നെ, പി​റ​കോ​ട്ടി​ല്ല. അ​ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​റ്റി​ച്ചാ​ലും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കും..
    വെ​നി​സ്വേ​ല​യും നു​ണ സാ​മ്രാ​ജ്യ​വും
    വീ​ണ്ടും ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക​സാ​മ്രാ​ജ്യം അ​ത്​ വി​ത​റി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​തി​യു​ടെ പി​താ​വാ​യി ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത് ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം വ​ള​പ്പി​ലാ​ണ്.

    റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഡോ​ള​ർ ആ​സ്തി​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്​ വി​ദേ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ർ​ണം വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി മാ​റി. അ​ത്​ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ഡോ​ള​റീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് (de dollarisation)​ ഇ​ട​യാ​ക്കി. ലോ​കം ഡോ​ള​റി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​നു മ​റു​പ​ടി​യെ​ന്നോ​ണം യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, ഡോ​ള​റി​നെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​രെ വ്യം​ഗ്യ​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളാ​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. അ​തു​പോ​ലെ, വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ​യും വി​പ​ണി​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റാ​ൻ, റ​ഷ്യ, ചൈ​ന എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ന​മ്മു​ടെ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട​ഞ്ഞ​തും, ദി​വ​സേ​ന അ​ര​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​ർ​ത്തി​യ​തും, ചൈ​ന​ക്ക് അ​പാ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​യി. ചൈ​ന ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്നു; അ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ത​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ർ എ​ന്നും ഇ​ര​ട്ടി ചെ​ല​വ്​ പേ​റേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​രി​ച്ച സൈ​നി​ക ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ ചു​മ​ലി​ലേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വെ​നി​സ്വേ​ല, റ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​വി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴ്ത്തി എ​ണ്ണ വി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ചൈ​ന​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ബ്സി​ഡി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു -അ​വ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ബി​സി​ന​സു​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്.

    ഞാ​ൻ എ​ന്റെ പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​മാ​യ Empire of Lies: Fragments from the Memory Holeൽ ​വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​പോ​ലെ വെ​നി​സ്വേ​ല ഏ​റെ​ക്കാ​ലം മു​മ്പു​ത​ന്നെ “ഡീ​പ് സ്റ്റേ​റ്റ്” എ​ന്ന ശ​ക്തി​യു​ടെ വ​ല​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. 2015 മാ​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​തി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​റാ​ക് ഒ​ബാ​മ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഒ​രു പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ ​ദി​വ​സം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കി -‘‘ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും അ​ത്യ​ന്തം ഗു​രു​ത​ര​വു​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി’’ എ​ന്ന് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു സം​ഭ​വം ഓ​ർ​ക്കാ​പ്പു​റ​ത്ത്​ പൊ​ട്ടി​വീ​ണ മേ​നി​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ.

    വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ:

    “വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​നും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും അ​ത്യ​ന്തം ഗു​രു​ത​ര​വു​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ​ബാ​മ ഇ​ന്ന് ഒ​രു പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ർ​ഡ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.”

    എ​ന്ത്? വെ​നി​സ്വേ​ല​യോ? ഒ​രു ഭീ​ഷ​ണി​യോ? അ​തി​ലും വ​ഷ​ളാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും അ​ത്യ​ന്തം ഗു​രു​ത​ര​വു​മാ​യ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി​യോ?


    വെ​നി​സ്വേ​ല ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ന്റെ ഭീ​തി​യി​ൽ ആ​രും വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന ആ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ഞാ​ൻ അ​തി​ന്‍റെ ‘ഭീ​ക​ര ശ​ക്തി’​യെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ ബോ​ധ്യ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി പ​റ​യാം:

    വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്ക് ന്യൂ​ജ​ഴ്സി​യേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വ് ജി.​ഡി.​പി മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ; അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ സൈ​നി​ക ബ​ജ​റ്റി​നേ​ക്കാ​ൾ 160 മ​ട​ങ്ങ് കു​റ​വ്. വി​മാ​ന​വാ​ഹി​നി​ക​ൾ, നാ​വി​ക ന​ശീ​ക​ര​ണ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല; വെ​റും ര​ണ്ട് സ​ബ്‌​മ​റീ​നു​ക​ൾ, 33 യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​ന്നാ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​ള്ള​ത്​ 2300 എ​ണ്ണം. 10 ആ​ക്ര​മ​ണ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കോ? 957. വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്ക്​ 192 ടാ​ങ്കു​ക​ൾ മാ​ത്രം. യു.​എ​സി​ന്​ ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​വും.

    വെ​നി​സ്വേ​ല എ​ന്ന മ​ഹാ​ശ​ക്തി അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യാ​ലും, ഫ്ലോ​റി​ഡ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ് കോ​സ്റ്റി​ലോ ജേ​ഴ്സി തീ​ര​ത്തോ ഒ​രു ര​ണ്ടു ക​പ്പ​ൽ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ​ത​ന്നെ വ​ല്ല മ​ഹാ​ത്ഭു​ത​വും സം​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    അ​ന്ന്, ഒ​ബാ​മ ഭീ​ക​ര ഭീ​ഷ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​കാ​മോ? ഇ​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ -ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ആ​സ്തി​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ലും- മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷ​യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്ക​ൽ, മാ​ധ്യ​മ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം, വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​ഴി​മ​തി എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു വാ​ക്കി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ചി​ല കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ ദൈ​നം​ദി​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തൊ​ക്കെ.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ “ഡീ​പ് സ്റ്റേ​റ്റ്” ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ -ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, ഭീ​ക​ര​വാ​ദം, ഡോ​ള​ർ നി​ഷേ​ധം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രം -പി​ന്നെ, പി​റ​കോ​ട്ടി​ല്ല. അ​ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​റ്റി​ച്ചാ​ലും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കും.

    ജോ​സെ നി​നോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു: “ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ഒ​രു ഭ​വി​ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കു​ക. അ​മേ​രി​ക്ക റ​ഷ്യ​യെ യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ, ചൈ​ന​യെ താ​യ്‌​വാ​നി​ൽ, ഇ​റാ​നെ ആ​ണ​വ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ന്നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ക്കും.”

    ട്രം​പി​ന്റെ വെ​നി​സ്വേ​ലാ ന​യം, മ​റ്റു​ള്ള​വ പോ​ലെ, അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും ലോ​ക​ത്തി​നും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി​ത്തീ​രും. സ്വ​യം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ, ഭ്രാ​ന്ത​ന്മാ​രെ ത​ള​ക്കാ​ൻ മ​തി​യാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ത്​​? ‘ക​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ’ ഇ​തും മ​റ്റൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ദി​നം മാ​ത്രം.

    (ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ)

