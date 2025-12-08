Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 6:30 AM IST

    വിധിയെഴുതുക, കേരളത്തി​െൻറ വീണ്ടെടുപ്പിന്​

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ത​ക​ര്‍ത്തു. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ അ​തി​ദ​യ​നീ​യം. ചി​കി​ത്സ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ മ​രു​ന്നും സൂ​ചി​യും എ​ന്തി​ന് പ​ഞ്ഞി പോ​ലും വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് ചെ​ല്ലേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ...
    VD Satheesan
    ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാം ത​ക​ര്‍ത്ത് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി. ക്ഷേ​മ-​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ധൂ​ര്‍ത്തും അ​ഴി​മ​തി​യും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്ലാ​യ്മ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഈ ​ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ തെ​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന കു​റ്റ​പ​ത്ര​വും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യാ​ല്‍ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ന്ത് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന, ദീ​ര്‍ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ദ​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, തെ​രു​വ് നാ​യ ശ​ല്യം, മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ര്‍ജ​നം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യി​ലു​ണ്ട്. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ഗ്രാ​മ​സ്വ​രാ​ജ് സ​ങ്ക​ല്‍പ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി യ​ഥാ​ര്‍ഥ അ​ധി​കാ​ര വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന പി.​ആ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​യ​ല്ല സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യം. ദാ​രി​ദ്ര നി​ര്‍മാ​ര്‍ജ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 2002ല്‍ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ആ​ശ്ര​യ പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത് 64,000ത്തോ​ളം പേ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, മ​ഞ്ഞ റേ​ഷ​ന്‍ കാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ മാ​ത്രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 5.91 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​കും ആ​ശ്ര​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ള്‍ പോ​ലും വി​ശ​ന്നി​രി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​യി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഇ​ന്ദി​ര കാ​ന്റീ​ന്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ത​ക​ര്‍ത്തു. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ അ​തി​ദ​യ​നീ​യം. ചി​കി​ത്സ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ മ​രു​ന്നും സൂ​ചി​യും എ​ന്തി​ന് പ​ഞ്ഞി പോ​ലും വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് ചെ​ല്ലേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ.

    2024ല്‍ ​മാ​ത്രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 3.16 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. മാം​സം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​നു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ലാ​സ്മ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ര്‍ക്കാ​യി അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് നാ​ല​ര ല​ക്ഷം വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ച്ച സ​ര്‍ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി​യു​ടേ​ത്. ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് 4,71,442 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം പേ​ര്‍ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വാ​ഗ്ദാ​നം. ആ​ശാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്ക് 2000 രൂ​പ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ല​വ​ന്‍സ് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ​ദ്ധ​തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ വേ​ത​നം മാ​സം 21,000 രൂ​പ​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ല്‍ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​പ​ത്താ​യി നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ലോ​ക്ക​ല്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് മീ​റ്റു​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ക​ട്ടി​ള​യും വാ​തി​ല്‍പ്പ​ടി​യും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​മാ​യ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റും എ​ന്‍. വാ​സു​വും ജ​യി​ലി​ല്‍ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ പി​ന്നി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​ക്കാ​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വ​ന്‍തോ​ക്കു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ആ ​വ​ന്‍തോ​ക്കു​ക​ള്‍. അ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​തു വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്കു മേ​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് സ​മ്മ​ര്‍ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ അ​യ്യ​പ്പ​നെ പോ​ലും കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന മാ​ഫി​യാ സം​ഘ​മാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മാ​റി​യ​ത് അ​മ്പ​ര​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. കൊ​ള്ള​സം​ഘ​ത്തി​നു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​യും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ഴി​മ​തി​യും ധൂ​ര്‍ത്തും പി​ന്‍വാ​തി​ല്‍ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​മ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളാ​യി മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പെ​ട്രോ​ളി​നും ഡീ​സ​ലി​നും നി​കു​തി​ക്ക് പു​റ​മെ ര​ണ്ടു​രൂ​പ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സെ​സ് ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല​യും 20 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു. വി​ല കൂ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ 13 ഇ​ന സ​ബ്സി​ഡി ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ല്‍ പ​ല സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കി​ട്ടാ​നി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​ണ്. വെ​ള്ള​ക്ക​രം 300 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള ഫീ​സു​ക​ളും കു​ത്ത​നെ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു. എ​ട്ട് മാ​സ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ത​ക​ര്‍ന്നു വീ​ഴു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ പ​തി​വ് സം​ഭ​വ​മാ​യി. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര- സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. നൂ​റ്റി​അ​മ്പ​തോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ഒ​രു പ​രാ​തി​യും ഇ​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര- സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മോ​ദി​യു​ടെ​യും അ​മി​ത്ഷാ​യു​ടെ​യും മു​ന്നി​ല്‍ കു​നി​ഞ്ഞ് നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍. മോ​ദി​യും അ​മി​ത് ഷാ​യും എ​വി​ടെ ഒ​പ്പി​ടാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും അ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ ഒ​പ്പി​ടും. അ​താ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​ത്. ആ​രും അ​റി​യാ​തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ഡി​ന്റെ ക​ര​ട് ച​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും സി.​പി.​എം- ബി.​ജെ.​പി അ​വി​ശു​ദ്ധ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​ഭ​ജ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ല്‍ വേ​രോ​ട്ട​മി​ല്ല. അ​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ണി​യാ​ണ് സി.​പി.​എം ഇ​പ്പോ​ള്‍ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ക​ര്‍ന്ന​ടി​ഞ്ഞ കേ​ര​ള​ത്തെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് മ​ത നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്ക് അ​ല്‍പം​പോ​ലും പോ​റ​ല്‍ ഏ​ല്‍ക്കാ​തെ ആ ​ദൗ​ത്യം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​റ​വേ​റ്റും. അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ പ​ടു​കു​ഴി​യി​ല്‍ വീ​ണ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​നും വ​ര്‍ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര്‍ ശ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കും എ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്.

