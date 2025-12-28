Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Dec 2025 7:43 AM IST
    date_range 28 Dec 2025 7:44 AM IST

    ഉറപ്പിന് തൊഴി; കേന്ദ്ര പദ്ധതിയില്ല, ഇനി കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി

    ഉറപ്പിന് തൊഴി; കേന്ദ്ര പദ്ധതിയില്ല, ഇനി കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി
    പുലരിവെട്ടം വീഴും മുമ്പേ അടുക്കളപ്പണി തീർത്ത്, മുഴുക്കൈയ്യൻ ഷർട്ടും ധരിച്ച് കൈയിലൊരു പൊതിച്ചോറുമായി ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്ന തൊഴിലുറപ്പുകാർ മലയാളി പ്രഭാതങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളാണ്. അതിനുമപ്പുറം, ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക ഭൂപടത്തിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ അന്തസ്സും സ്ത്രീകളുടെയടക്കം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും അടിവരയിട്ട ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കു മുകളിലും ഇതാ ആ ആയുധം പതിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGA) നിർത്തലാക്കി പകരം'വികസിത് ഭാരത് - ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ- ഗ്രാമീൺ (VB-G RAM G)' നിയമം കൊണ്ടുവന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്ത് ?

    ട്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കുശേഷം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുലർച്ച 1.36ന് ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേരുമാറ്റവും കേവലം നിയമഭേദഗതിയും മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഉപജീവനം മുതൽ ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനം വരെ സാധ്യമാക്കിയ സമാനതയില്ലാത്ത ജനകീയ അതിജീവന മാതൃകയുടെ ചരമവിധി കൂടിയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തും കാര്യക്ഷമവുമായ ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന പരിപാടിയായി ലോകബാങ്ക് വിശേഷിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ ജീവനാഡി വരിഞ്ഞുമുറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

    രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും ആണിക്കല്ലായിരുന്ന 2005-ലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തെ സമഗ്രമായി ഉടച്ചുവാർത്തുള്ള വികസിത് ഭാരത് - ഗാരന്റി ഫോർ റോസ്ഗർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) അഥവാ ‘വിബി-ജി റാം ജി’ എന്ന നിയമഭേദഗതിയാണ് വ്യാപക ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ മുതൽ സാധാരണക്കാരന്‍റെ ഉപജീവനത്തിൽവരെ കത്തിവെച്ചുവെന്നതാണ് സംഭവിച്ചത്.

    ഒ​ന്നാം യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് 2004 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23നാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ​ഗ്ര​വും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​മാ​യ ‘തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്’ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. 2006 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ അ​ന​ന്ത​പു​രിൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​വി​ദ​ഗ്ധ കാ​യി​ക തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ഗ്രാ​മീ​ണ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 100 തൊ​ഴി​ൽ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി. ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ​യും ആ​ത്മാ​വി​നെ​യും അ​റു​ത്തു​മാ​റ്റു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​മാ​ണ് പാ​സാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ഴ​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 100 തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ടാ​ർ​ഗ​റ്റി​നും ലേ​ബ​ർ ബ​ജ​റ്റി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടും.

    അ​ധി​ക​മാ​യു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​യ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ത് ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. ‘ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​വ​ൺ സ്കീം’ ​അ​ഥ​വാ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം തൊ​ഴി​ൽ കൊ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യം ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും കേ​ന്ദ്രം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ‘കേ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി’​യി​ൽ (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട്) നി​ന്ന് ചെ​ല​വ് പ​ങ്കി​ടു​ന്ന കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ്) പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ശ​യ​വേ​രി​ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ​ഴ​ക്കം

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പി​തൃ​ത്വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തെ​ങ്കി​ലും പി​ൻ​വ​ഴി​ക​ൾ ചെ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ വി​ത്ത​ൽ സ​ഖാ​റാം പാ​ഗേ എ​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നി​ലാ​ണ്. എ.​ഐ.​സി.​സി അം​ഗ​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പാ​ഗേ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സാം​ഗ്ലി ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് 1964-65 കാ​ല​ത്ത് പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക​ടു​ത്ത വ​ര​ൾ​ച്ച​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ​ക്ക് ഇ​തേ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. 1970 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ 11 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ‘എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് ഗാ​ര​ന്റി സ്കീം’ (​ഇ.​ജി.​എ​സ്) ന​ട​പ്പാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന​മൊ​ട്ടാ​കെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​ർ​ജം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് 2004ലെ ​പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യി ‘രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടാ​കെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു​പ​ദ്ധ​തി’ വ​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ന്ന​ണി ജ​യി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി പൊ​തു​മി​നി​മം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ണി പ​ല​വി​ധം

    ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, കേ​ന്ദ്രം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന ഏ​ത് ചെ​ല​വും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ‘ആ​വ​ശ്യം’ എ​ല്ല​യ്പ്പോ​ഴും ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം തീ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണി ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെ വ​രും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്തം പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ത് ഫ​ല​ത്തി​ൽ ‘തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശം, എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു.

    2022-23, 2023-24, 2024-25 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രം ആ​റ് കോ​ടി തൊ​ഴി​ല്‍ ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ത​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, 2022-23, 2023-24, 2024-25 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം 9.65, 9.94, 9.07 കോ​ടി തൊ​ഴി​ല്‍ ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ത​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. അ​ധി​കം തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി ഇ​പ്ര​കാ​രം അ​ധി​ക​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ല്‍ ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​കും.

    നി​ല​വി​ലെ ക​ണ​ക്കു​വെ​ച്ച് ഏ​താ​ണ്ട് 1400 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ളം അ​ധി​ക​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​നം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യവസ്ഥ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വേ​ത​നം വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി മു​ത​ൽ ഇ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി.

    ‘60 ദി​വ​സം പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്താം’; നെ​ഞ്ച​ത്ത​ടി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം

    വി​ത​യ്ക്ക​ൽ, കൊ​യ്ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ 60 ദി​വ​സം വ​രെ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കൃ​ഷി​ക​ൾ ‘സീ​സ​ണ​ൽ’ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രോ നാ​മ​മാ​ത്ര ഭൂ​മി​യു​ള്ള​വ​രോ ആ​ണ്.

    അ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണി​ൽ മാ​ത്രം ജോ​ലി കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് ഒ​രു​റ​പ്പു​മി​ല്ല. ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി കാ​ർ​ഷി​ക വേ​ത​നം (പു​രു​ഷ​ൻ) 764 രൂ​പ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വേ​ത​നം 369 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി കാ​ർ​ഷി​ക വേ​ത​നം 345 രൂ​പ​യും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വേ​ത​നം ത​ന്നെ കു​റ​വാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 60 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ക​ട്ടെ, ഏ​റ്റ​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ നി​ഷേ​ധം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വീ​ണ്ടും ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​രാ​ക്കി മാ​റ്റും.

    വി​ഹി​ത​വും കു​റ​ച്ചു

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ക​ടും​വെ​ട്ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 3854.68 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹി​ത​മെ​ങ്കി​ൽ 2025-26ൽ ​ഇ​ത് 2928.-34 കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. സാ​ധ​ന-​വി​ദ​ഗ്ധ കൂ​ലി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി.

    വ​ർ​ഷം വി​ഹി​തം തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    2022-23 3854.-68 കോ​ടി 9.-65 കോ​ടി

    2023-24 3221.-13 കോ​ടി 9.-94 കോ​ടി

    2024-25 3212.-06 കോ​ടി 9.-07 കോ​ടി

    2025-26 2928.-34 കോ​ടി 5 കോ​ടി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ● ആ​കെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ: 40.42 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 59.4 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    ● സ​ജീ​വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ: 19 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 22.61 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    ● 2024-25 വ​ർ​ഷം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​വ​ർ: 13.72 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ.

    ● 2024-25 വ​ർ​ഷം ന​ൽ​കി​യ​ത്: 9.07 കോ​ടി തൊ​ഴി​ൽ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    ● 2024-25 വ​ർ​ഷം തൊ​ഴി​ൽ കൂ​ലി ഇ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്: 3107.914 കോ​ടി രൂ​പ.

    ● സാ​ധ​ന-​വി​ദ​ഗ്ധ കൂ​ലി ഇ​ന​ത്തി​ൽ: 713.05 കോ​ടി

    ● 2025-26 വ​ർ​ഷം ജോ​ലി​ചെ​യ്ത​ത്: 11.87 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍

    ● 2025-26 വ​ർ​ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്: 5.52 കോ​ടി തൊ​ഴി​ല്‍ ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍.

    കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാ​മ​ത്

    100 ദി​വ​സം തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ളം രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി- പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി തൊ​ഴി​ൽ​ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 100 തൊ​ഴി​ൽ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​രാ​ശ​രി തൊ​ഴി​ല്‍ ദി​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ലും സം​സ്ഥാ​നം ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത 2000 കോ​ടി

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഫ​ണ്ട് വ​രെ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി. കൂ​ലി കൊ​ടു​ക്കാ​തെ​യും വ​ൻ തോ​തി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യും തൊ​ഴി​ൽ​ദി​നം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചു​മെ​ല്ലാം പ​ദ്ധ​തി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​ലാ​ണ് കഴിഞ്ഞാഴ്ച പാ​സാ​ക്കി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത.

    -തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തും തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി.

    -പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ അ​തി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ത​നം 100 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ചെ​ല​വി​ന്റെ​യും 40 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഇ​തു വ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1,600 -2,000 കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി​യ​ത് 4838 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. 40 ശ​ത​മാ​നം വി​ഹി​തം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​മേ​ൽ കെ​ട്ടി​യേ​ൽ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ന​ൽ​കു​ന്നു​മി​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ന​കീ​യ തൊ​ഴി​ൽ ഗാ​ഥ​ക്കും ക​രി​നി​ഴ​ൽ

    കേ​ര​ള​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്, കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​ത്തി​ൽ ‘തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം പോ​ലെ സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. പു​ല​രി​വെ​ട്ടം വീ​ഴു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ അ​ടു​ക്ക​ള​പ്പ​ണി തീ​ർ​ത്ത്, മു​ഴു​ക്കൈ​യ്യ​ൻ ഷ​ർ​ട്ടും ധ​രി​ച്ച് കൈ​യി​ലൊ​രു പൊ​തി​ച്ചോ​റും തൂ​ക്കി ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു​കാ​ർ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലെ ക​ല്ലു​പാ​കി​യ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ളി​നീ​രൊ​ഴു​കു​ന്ന തോ​ടു​ക​ളി​ലും പ​ച്ച​പ്പ​ണി​ഞ്ഞ ത​രി​ശു​പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം അ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്ന ഈ ​പെ​ണ്ണൊ​രു​മ​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കു​ന​ൽ​കി​യ​ത് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട പ​ദ്ധ​തി ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ല് കൂ​ടി​യാ​യി. പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് 2006 ലാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട്, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പ​ദ്ധ​തി 2008ൽ ​എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ട​മ്പ​യാ​യി ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ർ​ക്ക​ശ്യം’

    സു​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ക​ട​മ്പ​യാ​കും. ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ വ​ഴി ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത് അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്.

    ഫോ​ട്ടോ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും ആ ​ദി​വ​സ​ത്തെ കൂ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും തൊ​ഴി​ൽ കാ​ർ​ഡും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ചെ​റി​യ തെ​റ്റു​ക​ൾ പോ​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ത​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ആ​ധാ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വേ​ത​ന വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം (എ.​ബി.​പി.​എ​സ്) നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ 6.73 കോ​ടി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​യ​ത്. മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ 27.4 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മി​ത്. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മാ​ത്രം രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ 27 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു പ​ങ്കും അ​ർ​ഹ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഠി​ന​മാ​യ ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​ര​ല​ട​യാ​ളം പ​ല​പ്പോ​ഴും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​റി​ല്ല. തി​മി​രം ബാ​ധി​ച്ച​വ​രു​ടെ ഐ​റി​സ് സ്കാ​നി​ങ്ങും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ നി​ഷേ​ധ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടും, പ​ക്ഷേ ച​ര​ടു​ക​ൾ

    തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ 100ൽ​നി​ന്ന് 125 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നും ക​ർ​ശ​ന ഉ​പാ​ധി​ക​ളാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ട്ടി​ഫൈ ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 125 ദി​വ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കും എ​ന്നാ​ണ് സെ​ക്ഷ​ൻ 5(1) പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും നോ​ട്ടി​ഫൈ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    ഏ​തൊ​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​ണി​വേ​ണം എ​ന്ന​ത് കേ​ന്ദ്രം തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദു​രു​പ​യോ​ഗ സാ​ധ്യ​ത​യും ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ എ,​ബി,സി ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​കും തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക.

    വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്ത്

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 28.47 ശ​ത​മാ​നവും 61-80 കാരാണ്. ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ 12.1 ശ​ത​മാ​ന​വും. ക​ഠി​ന​മാ​യ ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​നം വേണ്ട ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ക​ട്ടെ പ്രാ​യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​യി വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മു​ണ്ട്.

    ഫ​ണ്ട് ത​ട​യാ​ൻ വ​ലി​യ കാ​ര​ണം വേ​ണ്ട

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. പു​തി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലെ സെ​ക്ഷ​ന്‍ 29 (2) പ്ര​കാ​രം പ​ദ്ധ​തി നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി വീ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പോ​ലും ഫ​ണ്ട്‌ ത​ട​യാ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക വീ​ഴ്ച എ​ന്ന​ത് നി​ർ​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ല്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​ന വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് ആ​ദ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന. പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​ട​പ​ടി പി​ന്നീ​ടാ​ണ്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ചെ​യ്ത ജോ​ലി​ക്ക് കൂ​ലി മു​ട​ങ്ങി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇനി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​നി​ധി

    കേ​ന്ദ്ര​ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​യും ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ല്‍ ഈ ​കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ലെ​വ​ല്‍ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി വ​രും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​യി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കും.

