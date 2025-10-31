Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 6:30 AM IST

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യും അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യും

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യും അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യും
    ​സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്ക​ർ​ത്താ​വ്, ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ൻ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ളി, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, ​പ്ര​സാ​ധ​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ശ​സ്തി​യാ​ർ​ജി​ച്ച വ​ക്കം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​സ്മ​യാ​വ​ഹ​മാ​ണ്. 1873 ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വ​ക്ക​ത്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​നം. പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൗ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും വി​ല​ക​ൽ​പി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ർ​ഭ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ചാ​ഞ്ച​ല്യ​മി​ല്ലാ​തെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ മാ​ധ്യ​മം എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് മൗ​ല​വി 1905ൽ ​അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി പ​ത്രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും ന​വോ​ത്ഥാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ടു​ത്ത ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ​ല​പ്പോ​ഴും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ മൗ​ല​വി​യെ ഏ​റെ ആ​കു​ല​നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​ന്ന​ത്തെ മു​സ്‍ലിം കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മു​ദാ​യ​വും ഇ​ന്ന് കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് വ​ഴി​തു​റ​ന്ന​ത് വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വും.

    1912ൽ ​വ​ക്കം മൗ​ല​വി ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി. അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 75ഓ​ളം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്ന ത​സ്തി​ക​യി​ലാ​ണ് അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ്യം നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​റ​ബി മു​ൻ​ഷി​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം അ​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല വ​ക്കം മൗ​ല​വി​ക്ക് ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​ബി പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​നാ​ണെ​ന്ന് വ​ക്കം മൗ​ല​വി ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​ന്ന് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ കു​റ​വ് നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി ലോ​വ​ർ, ഹ​യ​ർ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​വു​ക​യും ആ ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​റ​ബി ബോ​ധ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ​ജി​പ്തി​ലും മ​റ്റും അ​റ​ബി പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ ബോ​ധ​ന​രീ​തി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​തി​ൻ​പ്ര​കാ​രം ന​വീ​ന പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഖു​ർ​ആ​ൻ ടീ​ച്ച​ർ​മാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ‘അ​ഹ്കാ​മു​ത്ത​ജ് വീ​ദ്’

    എ​ന്ന ല​ഘു ഗ്ര​ന്ഥ​വും പ്രാ​ഥ​മി​ക ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ‘ഇ​ൽ​മു​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത്’ എ​ന്ന ല​ഘു പു​സ്ത​ക​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​ക്കി.

    തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ഐ​ക്യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​റി​ലും അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ക്കം മൗ​ല​വി പു​ല​ർ​ത്തി​യ ദീ​ർ​ഘ ദ​ർ​ശ​ന​വും കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും എ​ന്നും സ്മ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    തി​രു​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ മു​ൻ​ഷി​മാ​ർ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ തി​രു​കൊ​ച്ചി അ​റ​ബി​ക് മു​ൻ​ഷീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ(​ടി.​സി.​എ.​എം.​എ) സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ആ​യ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​നം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​റ​ബി​ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ക്കം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഇ​ന്നും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം പ്രൈ​മ​റി ത​ലം മു​ത​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ത​ലം വ​രെ​യും അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കോ​ള​ജ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വു​റ്റ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    (കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക് മു​ൻ​ഷീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ-​കെ.​എ.​എം.​എ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

