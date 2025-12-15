Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:17 AM IST

    83 മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫ്​; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫിന് 46

    • എ​ൻ.​ഡി.​എ​ 3
    • നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ം തിരിച്ചും യു.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റം
    83 മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫ്​; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫിന് 46
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ട് വി​ഹി​തം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ള്ളി തി​രി​ച്ചാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പി​ന്ത​ള്ളി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ. 140ൽ 83 ​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ൻ​തൂ​ക്കം നേ​ടി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ 46 സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ ചു​രു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ മേ​ൽ​ക്കൈ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ എ​ട്ട്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​ക്കും മേ​ൽ​ക്കൈ​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല പ്ര​കാ​രം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ 98 സീ​റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ രാ​ഹു​ലി​നെ കൂ​ടി കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ 42 ഉം.


    വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​സം​ബ്ലി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നും മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ 16 ഉം ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ 14 ഉം ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലും ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലും അ​ഞ്ചു​വീ​ത​വും മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്. മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്​ ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ചി​ത്രം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ഇ​ട​തു കോ​ട്ട​യാ​യ കൊ​ല്ല​ത്തും മ​ണ്ഡ​ല​ക്ക​ണ​ക്കി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ന്നി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ 11 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റി​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​​ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​ലി​ട​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​ ഇ​ട​ത്​ ​മേ​ൽ​ക്കൈ ചു​രു​ങ്ങി. ച​ട​യ​മം​ഗ​ല​ത്താ​ക​ട്ടെ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​വും. 2021 ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും കു​ണ്ട​റ​യി​ലും.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഇ​ട​തു എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ള്ള പൊ​ന്നാ​നി, ത​വ​നൂ​ർ, താ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ന്നേ​റ്റം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ​ണ്ടൂ​ർ, ലീ​ഗ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ ഏ​റ​നാ​ട്, മ​ഞ്ചേ​രി, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, മ​ങ്ക​ട, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, തി​രൂ​ർ, വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തി. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 38 വോ​ട്ടി​ന് ലീ​ഗ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം (മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്) ജ​യി​ച്ച പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വോ​ട്ടൊ​ഴു​ക്കി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​​ നി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തോ​രോ​ട്ട​ത്തി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​ക്കാ​ളും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ൻ​തൂ​ക്കം നേ​ടി. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 13 ൽ ​എ​ട്ടും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ 12ൽ ​എ​ട്ടി​ലും ചു​വ​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം. മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷി​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ തൃ​ത്താ​ല​യി​ലും ബ​ലാ​ബ​ലം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്​ മു​ൻ​തൂ​ക്കം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്​ ആ​കെ​യു​ള്ള 13ൽ ​ഏ​ഴും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​​മാ​ണ്. തൃ​​ശൂ​രി​ൽ 13ൽ ​എ​ട്ടി​ലും. ഇ​വി​ടെ നാ​​ലെ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്.

    14 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ നേ​മം, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, വ​ട്ടി​യൂ​ര്‍ക്കാ​വ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നി​ട​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ്​ മാ​ത്ര​മു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ക​ട്ടെ വോ​ട്ട്​​നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ലം കൂ​ടി ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തു എ​ന്ന​തി​ൽ പേ​രി​ന്​ ആ​ശ്വ​സി​ക്കാം. കോ​വ​ളം, നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​രു​വി​ക്ക​ര, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​ക​ട്ടെ ആ​റി​ട​ത്താ​ണ്​ മേ​​ൽ​ക്കൈ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

