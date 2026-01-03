കേരളത്തിലെ ആദിവാസി രാഷ്ട്രീയവും മുന്നണി മാറ്റങ്ങളുംtext_fields
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം എപ്പോഴും വലിയ സംവാദങ്ങൾക്കും നിർണായക ചലനങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമം കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ പാർട്ടികളെ പലപ്പോഴും നയപരമായി വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രമുഖ ആദിവാസി നേതാവ് സി.കെ. ജാനുവിന്റെയും അവരുടെ പാർട്ടിയായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും (ജെ.ആർ.പി) ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്കുള്ള (യു.ഡി.എഫ്) പ്രവേശനം അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്.
2025 ഡിസംബർ 22ന് കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന യു.ഡി.എഫ് യോഗത്തിൽ ജാനുവിന്റെ പാർട്ടിയെ അസോസിയേറ്റ് അംഗമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു ധ്രുവീകരണം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേവലം ഒരു മുന്നണി മാറ്റമല്ല, മറിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങളെ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സാമൂഹിക അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള യു.ഡി.എഫിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പി.വി. അൻവറിന്റെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ പാർട്ടികളോടൊപ്പം ജാനുവിനും ഇടം ലഭിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ ആദിവാസി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, അത് ഭൂമിക്കായുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണാം. കേരളപ്പിറവിക്കുശേഷം നടപ്പാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ ദലിത്-ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ വലിയതോതിൽ സ്പർശിച്ചില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1975ൽ കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസാക്കിയ ‘ആദിവാസി ഭൂമി കൈമാറ്റം നിരോധിക്കലും അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കലും’ സംബന്ധിച്ച നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മാറിമാറി വന്ന സർക്കാറുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ പരാജയത്തിൽനിന്നാണ് സി.കെ. ജാനുവിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളുടെ ഉദയം സംഭവിക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിക്ക് സമീപമുള്ള തൃശ്ശിലേരി എന്ന സാധാരണ ഗോത്രഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ജാനു, അടിയ ആദിവാസി സമുദായത്തിൽപെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ ആദ്യകാല ജീവിതം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും, പിന്നീട് ആദിവാസി അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് അവർ ചുവടുമാറ്റി. ഇത് കേരളത്തിലെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടമായിരുന്നു, കാരണം, മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കപ്പുറം സ്വന്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വം ഗോത്രവർഗക്കാർ തേടാൻ തുടങ്ങിയത് ജാനുവിലൂടെയാണ്.
ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭയുടെ (എ.ജി.എം.എസ്) അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ജാനു നയിച്ച സമരങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഭൂനയങ്ങളെയും ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളെയും ഗൗരവകരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവയായിരുന്നു. 2001ൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ 48 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ‘കുടിൽ കെട്ടി സമരം’ ആദിവാസികളുടെ ഭൂരഹിതാവസ്ഥയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽപോലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റി. ഈ സമരത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകുമെന്ന കരാറിൽ എ.കെ. ആന്റണി സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ കരാറുകൾ പാലിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് 2003ൽ മുത്തങ്ങ സമരം ഉണ്ടാകുന്നത്. മുത്തങ്ങ വനത്തിൽ ആദിവാസികൾ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് 2003 ഫെബ്രുവരി 19ന് നടന്ന പൊലീസ് വെടിവെപ്പും അക്രമങ്ങളും കേരള ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ‘ഭൂമി’ എന്നത് കേവലം ഒരു ആസ്തിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജനതയുടെ അസ്തിത്വവും സംസ്കാരവുമാണെന്ന വിപ്ലവകരമായ ബോധ്യം ജാനുവിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളം ചർച്ചചെയ്തു തുടങ്ങിയത്.
തെരുവിലെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ജാനു പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2016ൽ രൂപവത്കരിച്ച ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി (ജെ.ആർ.പി) വഴി അവർ പുതിയൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി. ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി അവർ മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ സഖ്യം ആദിവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ വലിയ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട്, വനാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിലും ആദിവാസി ഭൂമി വിതരണത്തിലും കേന്ദ്രസർക്കാർ കാണിച്ച ഉദാസീനത അവരെ ആ സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ദേശീയതലത്തിൽ ദലിത്-ആദിവാസി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവരെ എൻ.ഡി.എ വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകമാണ്. 2025 ആഗസ്റ്റിൽ എൻ.ഡി.എ വിട്ട ജാനു, മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥകളുമില്ലാതെ യു.ഡി.എഫുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
യു.ഡി.എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി.കെ. ജാനുവിന്റെ വരവ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ്. ദലിത്-ആദിവാസി വോട്ടുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം ഈ പ്രവേശനത്തെ കാണുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വയനാട്, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ഗോത്രവർഗ വോട്ടുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജാനുവിന്റെ സാന്നിധ്യം യു.ഡി.എഫിന് കരുത്തേകും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് സന്ദർശനങ്ങളും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൂടിച്ചേരലിനെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്, ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുഖമായ ജാനുവിനെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നത് ധാർമികമായ ഒരു വിജയം കൂടിയാണ്.
എങ്കിലും, ജാനുവിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയനീക്കം വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുത്തങ്ങ സമരകാലത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്ന യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ പൊലീസ് നടപടികൾക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായി പോരാടിയ ജാനു, ഇപ്പോൾ അതേ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് ‘ചരിത്രം മറക്കുന്ന അവസരവാദം’ ആണെന്നാണ് എൽ.ഡി.എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആരോപിക്കുന്നത്. മുത്തങ്ങയിലെ വെടിയുണ്ടകളെയും മർദനങ്ങളെയും എങ്ങനെ ജാനുവിന് മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. വിപ്ലവകരമായ ആദിവാസി രാഷ്ട്രീയം മുഖ്യധാരാ മുന്നണികളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട്. ഭൂരഹിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന് കഴിയുമോ എന്നത് വരുംനാളുകളിൽ കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. എം. ഗീതാനന്ദനെപ്പോലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഈ മാറ്റത്തെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി കാണുമ്പോൾതന്നെ, മുത്തങ്ങയിലെ മുറിവുകൾ യു.ഡി.എഫ് മറക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നുണ്ട്.
ആദിവാസി ഭൂമി വിതരണം, വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സി.കെ. ജാനുവിനെപ്പോലൊരു നേതാവിന് യു.ഡി.എഫിനുള്ളിൽനിന്നുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം സമ്മർദം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും എന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. വികസന പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസി ജനതയുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ ജാനുവിന് കഴിയണം. വെറും വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നതിനപ്പുറം ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിന് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ അജണ്ടകൾ മുന്നണി പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ജാനുവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.
