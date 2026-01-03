Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും

    ck janu
    സി.​കെ. ജാ​നു​

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത്വ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​പ്പോ​ഴും വ​ലി​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ണാ​മം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​യ​പ​ര​മാ​യി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​വ് സി.​കെ. ജാ​നു​വി​ന്റെ​യും അ​വ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും (ജെ.​ആ​ർ.​പി) ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള (യു.​ഡി.​എ​ഫ്) പ്ര​വേ​ശ​നം അ​തീ​വ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2025 ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജാ​നു​വി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. 2026ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ടി​ത്ത​റ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പി.​വി. അ​ൻ​വ​റി​ന്റെ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ജാ​നു​വി​നും ഇ​ടം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ, അ​ത് ഭൂ​മി​ക്കാ​യു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് കാ​ണാം. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​ക്കു​ശേ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ദ​ലി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 1975ൽ ​കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പാ​സാ​ക്കി​യ ‘ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റം നി​രോ​ധി​ക്ക​ലും അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ലും’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സി.​കെ. ജാ​നു​വി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ദ​യം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള തൃ​ശ്ശി​ലേ​രി എ​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ ഗോ​ത്ര​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ജാ​നു, അ​ടി​യ ആ​ദി​വാ​സി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ജീ​വി​തം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, പി​ന്നീ​ട് ആ​ദി​വാ​സി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റി. ഇ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്വ​ത്വ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു, കാ​ര​ണം, മു​ഖ്യ​ധാ​രാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​സ്തി​ത്വം ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ തേ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ജാ​നു​വി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.


    ആ​ദി​വാ​സി ഗോ​ത്ര​മ​ഹാ​സ​ഭ​യു​ടെ (എ.​ജി.​എം.​എ​സ്) അ​ധ്യ​ക്ഷ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജാ​നു ന​യി​ച്ച സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. 2001ൽ ​സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ 48 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ‘കു​ടി​ൽ കെ​ട്ടി സ​മ​രം’ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭൂ​ര​ഹി​താ​വ​സ്ഥ​യെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഈ ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന ക​രാ​റി​ൽ എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് 2003ൽ ​മു​ത്ത​ങ്ങ സ​മ​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. മു​ത്ത​ങ്ങ വ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2003 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19ന് ​ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പും അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​റു​ത്ത അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ‘ഭൂ​മി’ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു ആ​സ്തി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​സ്തി​ത്വ​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ ബോ​ധ്യം ജാ​നു​വി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    തെ​രു​വി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ജാ​നു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2016ൽ ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി (ജെ.​ആ​ർ.​പി) വ​ഴി അ​വ​ർ പു​തി​യൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി അ​വ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​സ​ഖ്യം ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ഭി​ന്ന​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്, വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ​മി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ച്ച ഉ​ദാ​സീ​ന​ത അ​വ​രെ ആ ​സ​ഖ്യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ദ​ലി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് അ​വ​രെ എ​ൻ.​ഡി.​എ വി​ടാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ വി​ട്ട ജാ​നു, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു മു​ൻ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​മി​ല്ലാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സി.​കെ. ജാ​നു​വി​ന്റെ വ​ര​വ് വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ദ​ലി​ത്-​ആ​ദി​വാ​സി വോ​ട്ടു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ഈ ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ കാ​ണു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും വ​യ​നാ​ട്, ഇ​ടു​ക്കി, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​നു​വി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​രു​ത്തേ​കും. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​യ​നാ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​നെ പ​ല​രും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം വോ​ട്ടാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്, ജ​ന​കീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​മാ​യ ജാ​നു​വി​നെ ഒ​പ്പം കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ ഒ​രു വി​ജ​യം കൂ​ടി​യാ​ണ്.


    എ​ങ്കി​ലും, ജാ​നു​വി​ന്റെ ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നീ​ക്കം വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ത്ത​ങ്ങ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യി പോ​രാ​ടി​യ ജാ​നു, ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തേ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത് ‘ച​രി​ത്രം മ​റ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​വാ​ദം’ ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ലെ വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളെ​യും മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ങ്ങ​നെ ജാ​നു​വി​ന് മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ ആ​ദി​വാ​സി രാ​ഷ്ട്രീ​യം മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. ഭൂ​ര​ഹി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ മു​ന്ന​ണി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന​ത് വ​രും​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​റി​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. എം. ​ഗീ​താ​ന​ന്ദ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തെ ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ, മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ലെ മു​റി​വു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ​മി വി​ത​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​കെ. ജാ​നു​വി​നെ​പ്പോ​ലൊ​രു നേ​താ​വി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്നു. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​ത​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ജാ​നു​വി​ന് ക​ഴി​യ​ണം. വെ​റും വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ മു​ന്ന​ണി പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ജാ​നു​വി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

