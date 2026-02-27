Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightടി.​കെ. ഉ​മ്മ​ൻ:...
    Articles
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 7:46 AM IST

    ടി.​കെ. ഉ​മ്മ​ൻ: നേ​രു​ക​ളെ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ജീ​വി​തം

    text_fields
    bookmark_border
    സച്ചാർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ദി​ശ മാ​റ്റി. മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ഹി​തം കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്നു എ​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ഡാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.
    ടി.​കെ. ഉ​മ്മ​ൻ: നേ​രു​ക​ളെ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ജീ​വി​തം
    cancel
    camera_alt

    പ്രഫ. ടി.കെ ഉമ്മൻ ജ​സ്റ്റി​സ് ര​ജീ​ന്ദ​ർ സ​ച്ചാ​റിനൊപ്പം

    ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട അ​ക്കാ​ദ​മി​ക-​ഗ​വേ​ഷ​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ സ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യാ​ൻ (Accentuate) ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സ​മൂ​ഹ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. ടി.​കെ. ഉ​മ്മ​ൻ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. Accentuate എ​ന്ന വാ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം എ​ടു​ത്തെ​ഴു​തി​യ​താ​ണ്, പ്ര​ഫ. ഉ​മ്മ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രി​ക്കെ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ഫ​സ​റു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ത​ന്നി​ൽ സം​പ്രീ​ത​നാ​കു​മെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗ്രേ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ശി​ഷ്യ​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് ബി ​പ്ല​സ് മാ​ത്രം. ആ​വ​ലാ​തി പ​റ​യാ​ൻ വ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യോ​ട് പ്ര​ഫ​സ​ർ ശാ​ന്ത​നാ​യി ചോ​ദി​ച്ചു: ‘‘ഈ ​വാ​ക്ക് ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് നീ ​ക​രു​തി​യോ?’’ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​വി​ട്ടി​ല്ല; മ​റി​ച്ച് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​ന്നൊ​രു പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ്.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഫ​സ​ർ ഉ​മ്മ​ന്റെ ബൗ​ദ്ധി​ക ദൗ​ത്യം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ്ഥ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ര​ജീ​ന്ദ​ർ സ​ച്ചാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഫ. ഉ​മ്മ​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ബ​ല ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മാ​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ദ​ലി​ത​​രെ​പ്പോ​ലെ പ​തി​ത​മാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ദി​ശ മാ​റ്റി. മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ഹി​തം കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്നു എ​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ഡാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചി​ല നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ് ലിം​ക​ളു​ടെ മാ​ഗ്നാ​കാ​ർ​ട്ട' എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ക​ര​ട് ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ഫ. ഉ​മ്മ​ൻ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് രാ​ജ്യം2008​ൽ പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സെ​റാം​പൂ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ തി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത് പ്ര​ഫ. ഉ​മ്മ​നെ​യും പ്ര​ഫ. ഹ​ണ്ട​ർ പി. ​മാ​ബ്രി​യെ​യു​മാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​ക്ക് 42,000 പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​ഡാ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ണ്ടു വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്-The Christian Clergy in India: Social Structure and Social Roles ഇ​ന്നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റ​ഫ​റ​ൻ​സാ​ണ്.

    ‘ടൈം​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ ഉ​മ്മ​ൻ സ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി എ​ഴു​താ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​തേ​ത​ര​ത്വം നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ സ​മ​യം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​തും എ​ന്നാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സി'​ൽ എ​ഴു​താ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ടൈം​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് അ​ത് കോ​ട്ടം ത​ട്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ൽ അ​ത് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വ്വം നി​ര​സി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ചൊ​രു പ്ര​സം​ഗ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ഫ. ഉ​മ്മ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ദ്വാ​ര​ക​യി​ലെ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ച​ർ​ച്ച് സ​ർ​വീ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘നി​ങ്ങ​ൾ നാ​യ്ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ആ​ക​ണം’’. കേ​ട്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ ഒ​ന്ന് ഞെ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു: നാ​യ​ക​ൾ അ​മി​ത​മാ​യി ഉ​റ​ങ്ങി​ല്ല; ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലും അ​വ ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം, വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​ല​സ​രാ​ക​രു​ത്.

    മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ർ​ഗീ​യ​ത (Communalism) എ​ന്ന് നി​ർ​വ്വ​ചി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ ആ​റ് ത​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് (Assimilationist, Welfarist, Retreatist, Retaliatory, Separatist, Secessionist) അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പി​എ​ച്ച്ഡി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും പി​ൽ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു​വി​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യം ത​ന്നെ ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​മാ​സ​മാ​ദ്യം മ​റ്റൊ​രു പ്ര​മു​ഖ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ആ​ന്ദ്രേ ബെ​റ്റെ​ല്ലെ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ്ര​ഫ. ഉ​മ്മ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു ബൗ​ദ്ധി​ക ക​രു​ത്ത് കൂ​ടി ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.​ബൗ​ദ്ധി​ക മി​ക​വി​നൊ​പ്പം ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ ആ​ർ​ജ്ജ​വ​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഒ​രു വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഭ​യെ​യാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​സ​മ​ത്വം, മ​തേ​ത​ര​ത്വം, സ്വ​ത്വം, പൗ​ര​ത്വം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് (Accentuating) ഇ​ന്ത്യ​യെ സ്വ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ബൈ​ബി​ൾ വ​ച​നം ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ: ‘‘നീ​തി​മാ​ൻ എ​ന്നേ​ക്കും സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും.’’ (സ​ങ്കീ​ർ​ത്ത​നം 112:6)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:memoir
    News Summary - TK Umman: A life focused on the righteous
    Similar News
    Next Story
    X