Madhyamam
    Articles
    Posted On
    11 Sept 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 6:48 AM IST

    ഉ​​ന്നം ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗം

    ഉ​​ന്നം ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗം
    നിർമല സീതാരാമൻ

    നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ൽ കു​​​​റ​​​​വു​​​​വ​​​​രു​​​​ത്തു​​​​ന്ന സാ​​​​ധ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ പ​​​​ട്ടി​​​​ക പ​​​​രി​​​​ശോ​​​​ധി​​​​ച്ചാ​​​​ൽ വ്യ​​​​ക്ത​​​​മാ​​​​കു​​​​ന്ന​​​​ത് കാ​​​​ർ​​​​ഷി​​​​ക മേ​​​​ഖ​​​​ല​​​​യി​​​​ലും ഗ്രാ​​​​മീ​​​​ണ മേ​​​​ഖ​​​​ല​​​​യി​​​​ലും ഉ​​​​പ​​​​യോ​​​​ഗി​​​​ക്കു​​​​ന്ന അ​​​​പൂ​​​​ർ​​​​വം ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ക​​​​ൾ ഒ​​​​ഴി​​​​കെ ഏ​​​​റെ​​​​യും മ​​​​ധ്യ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഗ ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ഗ​​​​പ്പ​​​​ട്ടി​​​​ക​​​​യി​​​​ൽ പെ​​​​ടു​​​​ന്ന​​​​വ​​​​യാ​​​​ണെ​​​​ന്നാ​​​​ണ്

    നി​​ർ​​മ​​ല സീ​​താ​​രാ​​മ​​ന്റെ റീ​​ഗ​​ണോ​​മി​​ക്​​​സ്-2

    ഇ​​​​ന്ത്യ​​​​ൻ പ​​​​ശ്ചാ​​​​ത്ത​​​​ല​​​​ത്തി​​​​ൽ, ഈ ​​​​സൈ​​​​ദ്ധാ​​​​ന്തി​​​​ക വാ​​​​ദ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ വി​​​​ര​​​​ൽ​​​​ചൂ​​​​ണ്ടു​​​​ന്ന​​​​ത്, ഇ​​​​വ​​​​യി​​​​ലേ​​​​ക്കാ​​​​ണ്: ഒ​​​​ന്ന്, താ​​​​ഴ്ന്ന നി​​​​കു​​​​തി നി​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ക​​​​ൾ പ്ര​​​​സ്തു​​​​ത ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ക​​​​ളു​​​​ടെ വി​​​​ല​​​​ക​​​​ളി​​​​ൽ കു​​​​റ​​​​വു​​​​ണ്ടാ​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും അ​​​​തു​​​​വ​​​​ഴി ആ​​​​ളു​​​​ക​​​​ളെ കൂ​​​​ടു​​​​ത​​​​ൽ വാ​​​​ങ്ങാ​​​​ൻ പ്രേ​​​​രി​​​​പ്പി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും ചെ​​​​യ്യും; സാ​​​​ധ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ കൂ​​​​ടു​​​​ത​​​​ൽ വാ​​​​ങ്ങി​​​​യി​​​​ല്ലെ​​​​ങ്കി​​​​ൽ​​​​ത​​​​ന്നെ​​​​യും നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ൽ​​​​വ​​​​രു​​​​ന്ന കു​​​​റ​​​​വ് ജ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ വാ​​​​ങ്ങ​​​​ൽ​​​​ശേ​​​​ഷി വ​​​​ർ​​​​ധി​​​​പ്പി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും അ​​​​തു​​​​വ​​​​ഴി മൊ​​​​ത്തം ചോ​​​​ദ​​​​ന​​​​ത്തി​​​​ൽ വ​​​​ർ​​​​ധ​​​​ന​​​​വു​​​​ണ്ടാ​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും ചെ​​​​യ്യും. ഇ​​​​ത്ത​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ലു​​​​ണ്ടാ​​​​കു​​​​ന്ന ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ഗ​​​​വ​​​​ർ​​​​ധ​​​​ന ഉ​​​​ൽ​​​​പാ​​​​ദ​​​​ന​​​​ത്തെ പ്രോ​​​​ത്സാ​​​​ഹി​​​​പ്പി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും അ​​​​തു​​​​വ​​​​ഴി കൂ​​​​ടു​​​​ത​​​​ൽ ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ൽ​​​​പാ​​​​ദ​​​​ന​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്കും വ​​​​ള​​​​ർ​​​​ച്ച​​​​യി​​​​ലേ​​​​ക്കും ന​​​​യി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും ചെ​​​​യ്യും.

    ഇ​​​​വി​​​​ടെ​​​​യാ​​​​ണ് അ​​​​മേ​​​​രി​​​​ക്ക​​​​ൻ ഭീ​​​​ഷ​​​​ണി​​​​ക്ക്​ ബ​​​​ദ​​​​ലാ​​​​യി ആ​​​​ഭ്യ​​​​ന്ത​​​​ര വി​​​​പ​​​​ണി​​​​യു​​​​ടെ സാ​​​​ധ്യ​​​​ത​​​​ക​​​​ൾ നി​​​​ല​​​​നി​​​​ൽ​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത്. ഈ ​​​​വാ​​​​ദ​​​​ത്തി​​​​ന്റെ ദൗ​​​​ർ​​​​ബ​​​​ല്യം​​​​കൂ​​​​ടി ക​​​​ണ​​​​ക്കി​​​​ലെ​​​​ടു​​​​ക്കേ​​​​ണ്ട​​​​തു​​​​ണ്ട്. ഒ​​​​ന്ന്, നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ലു​​​​ണ്ടാ​​​​കു​​​​ന്ന കു​​​​റ​​​​വി​​​​ന്​ ആ​​​​നു​​​​പാ​​​​തി​​​​ക​​​​മാ​​​​യി ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ക​​​​ളു​​​​ടെ വി​​​​ല​​​​യി​​​​ൽ കു​​​​റ​​​​വു​​​​ണ്ടാ​​​​കു​​​​മോ? അ​​​​ഥ​​​​വാ, ഉ​​​​ൽ​​​​പാ​​​​ദ​​​​ക​​​​ർ നി​​​​കു​​​​തി​​​​പൂ​​​​ർ​​​​വ വി​​​​ല​​​​ക​​​​ൾ വ​​​​ർ​​​​ധി​​​​പ്പി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യാ​​​​ണെ​​​​ങ്കി​​​​ൽ നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ലു​​​​ണ്ടാ​​​​കു​​​​ന്ന കു​​​​റ​​​​വ് ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ക്താ​​​​വി​​​​ലേ​​​​ക്കെ​​​​ത്തി​​​​ച്ചേ​​​​രാ​​​​നു​​​​ള്ള സാ​​​​ധ്യ​​​​ത​​​​ക​​​​ൾ കു​​​​റ​​​​യു​​​​ന്നു. ര​​​​ണ്ട്, നി​​​​കു​​​​തി കു​​​​റ​​​​യു​​​​ന്ന ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ക​​​​ൾ, അ​​​​വ​​​​യു​​​​ടെ വി​​​​ല കു​​​​റ​​​​യു​​​​ന്ന​​​​തി​​​​ന്​ ആ​​​​നു​​​​പാ​​​​തി​​​​ക​​​​മാ​​​​യി കൂ​​​​ടു​​​​ത​​​​ൽ ചോ​​​​ദ​​​​നം (demand) ചെ​​​​യ്യ​​​​പ്പെ​​​​ടു​​​​മോ? അ​​​​പ്ര​​​​കാ​​​​രം സം​​​​ഭ​​​​വി​​​​ക്ക​​​​ണ​​​​മെ​​​​ങ്കി​​​​ൽ, അ​​​​വ​​​​യു​​​​ടെ ചോ​​​​ദ​​​​ന ഇ​​​​ലാ​​​​സ്തി​​​​ക​​​​ത (demand elasticity )ഉ​​​​യ​​​​ർ​​​​ന്ന​​​​താ​​​​വ​​​​ണം. അ​​​​താ​​​​യ​​​​ത്, നി​​​​കു​​​​തി/​​​​വി​​​​ല ഒ​​​​രു ശ​​​​ത​​​​മാ​​​​നം കു​​​​റ​​​​ഞ്ഞാ​​​​ൽ അ​​​​തി​​​​ലേ​​​​റെ​​​​യാ​​​​യി​​​​രി​​​​ക്ക​​​​ണം ചോ​​​​ദ​​​​ന​​​​ത്തി​​​​ലു​​​​ള്ള വ​​​​ർ​​​​ധ​​​​ന​​​​വ്. നി​​​​കു​​​​തി കു​​​​റ​​​​യു​​​​ന്ന എ​​​​ല്ലാ സാ​​​​ധ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളും ഇ​​​​ത്ത​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ലു​​​​ള്ള​​​​വ​​​​യാ​​​​ണോ?

    നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ൽ കു​​​​റ​​​​വു​​​​വ​​​​രു​​​​ത്തു​​​​ന്ന സാ​​​​ധ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ പ​​​​ട്ടി​​​​ക പ​​​​രി​​​​ശോ​​​​ധി​​​​ച്ചാ​​​​ൽ വ്യ​​​​ക്ത​​​​മാ​​​​കു​​​​ന്ന​​​​ത് കാ​​​​ർ​​​​ഷി​​​​ക മേ​​​​ഖ​​​​ല​​​​യി​​​​ലും ഗ്രാ​​​​മീ​​​​ണ മേ​​​​ഖ​​​​ല​​​​യി​​​​ലും ഉ​​​​പ​​​​യോ​​​​ഗി​​​​ക്കു​​​​ന്ന അ​​​​പൂ​​​​ർ​​​​വം ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​ക​​​​ൾ ഒ​​​​ഴി​​​​കെ ഏ​​​​റെ​​​​യും മ​​​​ധ്യ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഗ ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ഗ​​​​പ്പ​​​​ട്ടി​​​​ക​​​​യി​​​​ൽ പെ​​​​ടു​​​​ന്ന​​​​വ​​​​യാ​​​​ണെ​​​​ന്നാ​​​​ണ്. ആ​​​​രോ​​​​ഗ്യ ഇ​​​​ൻ​​​​ഷു​​​​റ​​​​ൻ​​​​സി​​​​ൽ​​​​പോ​​​​ലും മു​​​​ഖ്യ ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ക്താ​​​​ക്ക​​​​ൾ മ​​​​ധ്യ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഗ​​​​മാ​​​​ണെ​​​​ന്നോ​​​​ർ​​​​ക്ക​​​​ണം. ഇ​​​​ന്ത്യ​​​​ൻ മ​​​​ധ്യ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഗ​​​​ത്തി​​​​നെ​​​​യാ​​​​ണ് നി​​​​ർ​​​​മ​​​​ല സീ​​​​താ​​​​രാ​​​​മ​​​​ൻ ല​​​​ക്ഷ്യ​​​​മി​​​​ടു​​​​ന്ന​​​​തെ​​​​ന്നു വ്യ​​​​ക്തം. ഇ​​​​ത് 2025ലെ ​​​​ബ​​​​ജ​​​​റ്റി​​​​ൽ പ്ര​​​​ഖ്യാ​​​​പി​​​​ച്ച പ്ര​​​​ത്യ​​​​ക്ഷ നി​​​​കു​​​​തി നി​​​​ർ​​​​ദേ​​​​ശ​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ലും വ്യ​​​​ക്ത​​​​മാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു. മ​​​​ധ്യ​​​​വ​​​​ർ​​​​ഗ​​​​മാ​​​​ണ് ഇ​​​​ന്ത്യ​​​​യി​​​​ലെ പ്ര​​​​ധാ​​​​ന ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ഗ​​​​ക്ക​​​​മ്പോ​​​​ള​​​​മെ​​​​ന്നും അ​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ ചോ​​​​ദ​​​​ന​​​​ത്തെ​​​​യും ഉ​​​​പ​​​​ഭോ​​​​ഗ രീ​​​​തി​​​​യെ​​​​യും സ്വാ​​​​ധീ​​​​നി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും നി​​​​ർ​​​​ണ​​​​യി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും ചെ​​​​യ്യു​​​​ന്ന​​​​തി​​​​ലൂ​​​​ടെ ഉ​​​​യ​​​​ർ​​​​ന്ന വ​​​​ള​​​​ർ​​​​ച്ച കൈ​​​​വ​​​​രി​​​​ക്കാ​​​​നും വി​​​​ദേ​​​​ശ ക​​​​മ്പോ​​​​ള​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ ആ​​​​ശ്ര​​​​യ​​​​മി​​​​ല്ലാ​​​​തെ നി​​​​ല​​​​നി​​​​ൽ​​​​ക്കാ​​​​നും ക​​​​ഴി​​​​യും എ​​​​ന്നു​​​​മു​​​​ള്ള കാ​​​​ഴ്ച​​​​പ്പാ​​​​ടാ​​​​ണ് ഈ ​​​​ന​​​​യ​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ലെ​​​​ല്ലാം നി​​​​ഴ​​​​ലി​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത്.

    ഒ​​​​രു​​​​കാ​​​​ര്യം സ്പ​​​​ഷ്ട​​​​മാ​​​​ണ്; റീ​​​​ഗ​​​​ണോ​​​​മി​​​​ക്സി​​​​ന്റെ പു​​​​തി​​​​യ അ​​​​വ​​​​താ​​​​ര​​​​മാ​​​​ണ് നി​​​​ർ​​​​മ​​​​ല സീ​​​​താ​​​​രാ​​​​മ​​​​ന്റെ ന​​​​യ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ. റീ​​​​ഗ​​​​ൻ ഭ​​​​ര​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ലി​​​​രു​​​​ന്ന എ​​​​ട്ടു​​​​വ​​​​ർ​​​​ഷം​​​​കൊ​​​​ണ്ട് ആ​​​​ദാ​​​​യ നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ലും മൂ​​​​ല​​​​ധ​​​​ന​​​​നേ​​​​ട്ട നി​​​​കു​​​​തി​​​​യി​​​​ലും വ​​​​ന്ന കു​​​​റ​​​​വ് അ​​​​മേ​​​​രി​​​​ക്ക​​​​ൻ ഐ​​​​ക്യ​​​​നാ​​​​ടു​​​​ക​​​​ളു​​​​ടെ ച​​​​രി​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ലെ ഏ​​​​റ്റ​​​​വും ഭാ​​​​രി​​​​ച്ച​​​​താ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു. നി​​​​കു​​​​തി നി​​​​ര​​​​ക്കി​​​​ൽ കു​​​​റ​​​​വ്​ വ​​​​രു​​​​ത്തി​​​​യ​​​​തി​​​​നു​​​​പു​​​​റ​​​​മെ, ഉ​​​​യ​​​​ർ​​​​ന്ന പ്ര​​​​തി​​​​രോ​​​​ധ​​​​ചെ​​​​ല​​​​വ്, സ​​​​ർ​​​​ക്കാ​​​​ർ ചെ​​​​ല​​​​വു​​​​ക​​​​ളി​​​​ൽ വ​​​​രു​​​​ത്തി​​​​യ കു​​​​റ​​​​വ്, സ​​​​മ്പ​​​​ദ്ഘ​​​​ട​​​​ന​​​​യി​​​​ൽ ഉ​​​​ണ്ടാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്ന സ​​​​ർ​​​​ക്കാ​​​​ർ നി​​​​യ​​​​ന്ത്ര​​​​ണ​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ൽ അ​​​​യ​​​​വു​​​​വ​​​​രു​​​​ത്ത​​​​ൽ, പ​​​​ണ​​​​പ്പെ​​​​രു​​​​പ്പം നി​​​​യ​​​​ന്ത്രി​​​​ക്കാ​​​​നാ​​​​യി പ​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ന്റെ പ്ര​​​​ദാ​​​​നം കു​​​​റ​​​​ക്ക​​​​ൽ എ​​​​ന്നി​​​​വ​​​​യാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്നു റീ​​​​ഗ​​​​ന്റെ പ​​​​ദ്ധ​​​​തി​​​​ക​​​​ളു​​​​ടെ നെ​​​​ടും​​​​തൂ​​​​ണു​​​​ക​​​​ൾ.

    അ​​​​വ അ​​​​മേ​​​​രി​​​​ക്ക​​​​ൻ ഐ​​​​ക്യ​​​​നാ​​​​ടു​​​​ക​​​​ളി​​​​ൽ ഉ​​​​ണ്ടാ​​​​ക്കി​​​​യ ഫ​​​​ല​​​​ങ്ങ​​​​ൾ സം​​​​ബ​​​​ന്ധി​​​​ച്ച സം​​​​വാ​​​​ദം ഇ​​​​ന്നും അ​​​​വ​​​​സാ​​​​നി​​​​ച്ചി​​​​ട്ടി​​​​ല്ല. എ​​​​ങ്കി​​​​ലും എ​​​​ല്ലാ​​​​വ​​​​രും യോ​​​​ജി​​​​ക്കു​​​​ന്ന ഒ​​​​രു​​​​കാ​​​​ര്യം അ​​​​മേ​​​​രി​​​​ക്ക​​​​ൻ ഫെ​​​​ഡ​​​​റ​​​​ൽ റി​​​​സ​​​​ർ​​​​വി​​​​ലെ ധ​​​​ന​​​​കാ​​​​ര്യ ക​​​​മ്മി​​​​വ​​​​ർ​​​​ധ​​​​ന​​​​യാ​​​​ണ്. നി​​​​കു​​​​തി​​​​ന​​​​യ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​മൂ​​​​ലം മൊ​​​​ത്തം​​​​നി​​​​കു​​​​തി വ​​​​രു​​​​മാ​​​​നം വ​​​​ർ​​​​ധി​​​​ക്കാ​​​​തി​​​​രു​​​​ന്നാ​​​​ൽ അ​​​​മേ​​​​രി​​​​ക്ക​​​​ൻ അ​​​​നു​​​​ഭ​​​​വ​​​​മാ​​​​യി​​​​രി​​​​ക്കും ഇ​​​​ന്ത്യ​​​​യി​​​​ലും ഉ​​​​ണ്ടാ​​​​വു​​​​ക. അ​​​​തി​​​​ൽ ഏ​​​​റ്റ​​​​വും കൂ​​​​ടു​​​​ത​​​​ൽ ഇ​​​​ര​​​​യാ​​​​കു​​​​ന്ന​​​​താ​​​​ക​​​​ട്ടെ സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളും. ച​​​​ര​​​​ക്കു​​​​സേ​​​​വ​​​​ന നി​​​​കു​​​​തി​​​​യു​​​​ടെ പ്രോ​​​​ൽ​​​​ഘാ​​​​ട​​​​ന​​​​ത്തോ​​​​ടു​​​​കൂ​​​​ടി സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ വ​​​​രു​​​​മാ​​​​ന ഇ​​​​ലാ​​​​സ്​​​​​തി​​​​ക​​​​ത പൂ​​​​ർ​​​​ണ​​​​മാ​​​​യും ന​​​​ഷ്ട​​​​പ്പെ​​​​ട്ടു എ​​​​ന്ന്​ ജി.​​​​എ​​​​സ്.​​​​ടി​​​​യു​​​​ടെ തു​​​​ട​​​​ക്ക​​​​ത്തി​​​​ൽ അ​​​​തി​​​​ന്റെ സ്തു​​​​തി​​​​പാ​​​​ഠ​​​​ക​​​​രാ​​​​യി​​​​രു​​​​ന്ന​​​​വ​​​​ർ ഉ​​​​ൾ​​​​പ്പെ​​​​ടെ ഉ​​​​ന്ന​​​​യി​​​​ക്കു​​​​ന്നു​​​​ണ്ട്. സ​​​​ന്ദി​​​​ഗ്ധ​​​​ഘ​​​​ട്ട​​​​ത്തി​​​​ൽ​​​​പോ​​​​ലും സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്ക് സ​​​​ഹാ​​​​യം ന​​​​ൽ​​​​കാ​​​​നു​​​​ള്ള ഒ​​​​രു തീ​​​​രു​​​​മാ​​​​ന​​​​വും ജി.​​​​എ​​​​സ്.​​​​ടി കൗ​​​​ൺ​​​​സി​​​​ൽ യോ​​​​ഗ​​​​ത്തി​​​​ൽ ഉ​​​​ണ്ടാ​​​​യി​​​​ല്ല എ​​​​ന്ന​​​​ത്​ സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ പേ​​​​ശ​​​​ൽ ശേ​​​​ഷി​​​​യി​​​​ൽ വ​​​​ന്ന ശോ​​​​ഷ​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ന്റെ ഉ​​​​ദാ​​​​ഹ​​​​ര​​​​ണ​​​​മാ​​​​യി അ​​​​വ​​​​ശേ​​​​ഷി​​​​ക്കു​​​​ന്നു.

    TAGS:GSTcentral governmentNirmala Sitharamanindian middle class
