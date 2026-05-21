വയോജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാനവികതയുടെ അളവുകോൽ
ഒരു യഥാർഥ നാഗരിക സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലൂടെയോ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെയോ മാത്രം അല്ല. അതിലെ വയോജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മാന്യതയും പരിചരണവും സുരക്ഷയും തന്നെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർഥ ഗുണനിലവാരം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആ അർഥത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ച മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ മനുഷ്യസ്നേഹപരവും ദൂരദർശിത്വമുള്ളതുമായ ഒരു ശ്രദ്ധേയ ചുവടുവെപ്പാണ്.
ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രായാധിക്യമുള്ള ജനസംഖ്യ, ഏകാന്തത, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബപിന്തുണയുടെ കുറവ് തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി മനുഷ്യസ്നേഹപരവും പ്രായോഗികവുമായ മാതൃകകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വയോജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമസഹായം നൽകുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അവരുടെ മാന്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ജപ്പാനിലെ സമൂഹാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിചരണ സംവിധാനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വീടുകളിലെ പരിചരണം, പ്രാദേശിക സഹായസംവിധാനങ്ങൾ, അയൽപക്ക പിന്തുണ, മുനിസിപ്പൽ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ എന്നിവയിലൂടെ മുതിർന്നവർ സ്വന്തം സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായും മാന്യതയോടെയും ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകാന്തതയും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലും തടയുന്നതിലും അവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു.
അതോടൊപ്പം, സജീവ വാർദ്ധക്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിൽപദ്ധതികളും അവിടെ ശക്തമാണ്. ആരോഗ്യനിലക്കും താൽപര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് വിരമിച്ചവർക്കും ഭാഗികമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല, ആത്മവിശ്വാസവും ജീവിതലക്ഷ്യബോധവും മാനസിക സന്തോഷവും നൽകുന്നു.
എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സംവിധാനവും ജപ്പാൻ മാതൃകയുടെ പ്രധാന ശക്തിയാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിലും ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയിലും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന സമീപനം അവിടെ നിലവിലുണ്ട്. കാരണം, വയോജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഭാരമല്ല; മറിച്ച് അനുഭവസമ്പത്തും അറിവും നിറഞ്ഞ വിലപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അവിടെയുള്ളത്.
ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും സാമൂഹിക ബോധവുമുള്ള കേരളത്തിന് ഇത്തരം പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായും കാര്യക്ഷമമായും താഴെത്തട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ഈ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെ മാതൃകയാകാൻ കഴിയും.
ഭരണത്തിന്റെ യഥാർഥ ഗുണനിലവാരം പ്രസംഗങ്ങളിലല്ല പ്രകടമാകുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചുമന്നിരുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാരോടും അത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിലാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വയോജനങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം സ്വന്തം മാനവികതയെയും ധാർമ്മിക അടിത്തറയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
