Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 9:08 AM IST

    സൗഹൃദത്തിന്റെ സുവിശേഷം

    വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും മതാചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ചിന്താധാരകളും നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ മതചിന്തകൾ അപരന്റെ നന്മക്കായി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു
    ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം ലോ​ക​ത്തി​ന് സ​മാ​ധാ​നം അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ട​ന്നു​വ​ര​വാ​ണ്. അ​ത് ഒ​രു ച​രി​ത്ര​സം​ഭ​വം മാ​ത്ര​മ​ല്ല; മ​നു​ഷ്യ​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദി​വ്യ​സ്പ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്.

    ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​കാ​രം, സ്വ​ന്തം സൃ​ഷ്ടി​യാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​മാ​യു​ള്ള ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും പ​ര​മോ​ന്ന​ത പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണി​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ഴ​വു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മ​ട​ങ്ങി​വ​രാ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ന​മാ​യ വി​ളി​യാ​ണ​ത് (യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ 3:16). ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് ക്രി​സ്തു. അ​വി​ടു​ന്ന് ന​ന്മ​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ർ​ഥ​ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​വാ​ർ​ത്ത​യു​മാ​യാ​ണ് വ​ന്ന​ത്.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഈ ​ജ​ന​ന​ത്തി​ന് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു മു​ഖം കാ​ണാം. ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം, ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ വ​ച​നം മ​റി​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് (ഖു​ർ​ആ​ൻ 3:45, 4:171). ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ൽ, മ​റി​യ​ത്തി​ന് ജ​നി​ച്ച കു​ഞ്ഞി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്, തൊ​ട്ടി​ലി​ൽ കി​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ശി​ശു​വാ​യ യേ​ശു എ​ന്ന ചി​ത്രം വ​ള​രെ ശ​ക്ത​മാ​ണ് (ഖു​ർ​ആ​ൻ 19:29-33). നി​സ്സ​ഹാ​യ​യാ​യ ത​ന്റെ അ​മ്മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​ത്യം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ന്റെ മു​ഖ​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം മ​ഹ​ത്വ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ത​ത്തി​ന്റെ നീ​തി എ​ന്ന് ഇ​ത് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​പ​ര​ന്റെ ന​ന്മ​യി​ലൂ​ടെ ദൈ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് മ​തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് (മ​ത്താ​യി 25:40). സ​മാ​ധാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ത​ന്റെ ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് ക്രി​സ്തു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന​വും ജീ​വി​ത​വും മ​ര​ണ​വും ഉ​ത്ഥാ​ന​വും ഈ ​വി​ളി​യു​ടെ തീ​വ്ര​ത​യെ​യാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് (ഫി​ലി​പ്പി​യ​ർ 2:6-8). അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന​ത് അ​പ​ര​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്; അ​പ​ര​ന്റെ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും മ​താ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ചി​ന്താ​ധാ​ര​ക​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ, ന​മ്മു​ടെ മ​ത​ചി​ന്ത​ക​ൾ അ​പ​ര​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കാ​യി മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കേ​ര​ളം എ​ന്ന ഈ ​പ​ച്ച​പ്പു​ള്ള നാ​ട് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യൊ​രു പാ​ഠം പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് -വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ല. ക്രി​സ്മ​സ് ഈ ​പാ​ഠ​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ര​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​ക​ണം. ക്രൈ​സ്ത​വ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ഗീ​ത​ങ്ങ​ളും ഹൈ​ന്ദ​വ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക​ളും ന​മ്മെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ദൈ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​യു​ടെ ജീ​വ​സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ​യോ ഈ​സാ ന​ബി(​അ)​യു​ടെ​യോ സ​ന്ദേ​ശം ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഐ​ക്യ​ത്തി​നാ​ണ് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്ന​ത് ര​ണ്ട് മ​ത​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ് (യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ 14:27, ഖു​ർ​ആ​ൻ 19:62). സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച്, ക്ഷ​മ​യോ​ടെ​യും അ​നു​ക​മ്പ​യോ​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് (ലൂ​ക്കോ​സ് 10:25-37). അ​പ​ര​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത ദൈ​വ​ഭ​ക്തി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ര​ണ്ട് വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു (1 യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ 4:20, ഖു​ർ​ആ​ൻ 107:1-7).

    അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ത്ത് ന​മു​ക്കൊ​രു പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാം. വി​വി​ധ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മ​രം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാം. ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ വി​ള​ക്കു​ക​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​വു​മാ​ക​ട്ടെ. ഒ​രു മു​സ്‍ലിം സു​ഹൃ​ത്ത് ത​ന്റെ ക്രൈ​സ്ത​വ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക്ക് ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​മ്പോ​ഴോ, ഒ​രു ക്രൈ​സ്ത​വ കു​ടും​ബം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​സ്‍ലിം സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ ക്രി​സ്മ​സ് സ​ദ്യ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ ആ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​ക​ൾ ന​മ്മെ വേ​ർ​പെ​ടു​ത്ത​രു​ത്. അ​വ ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ ​നി​റ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഒ​ന്നി​ച്ചു​ചേ​ർ​ന്ന് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു സൗ​ഹൃ​ദ​ചി​ത്രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് മാ​റ​ട്ടെ. ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ് ന​മ്മെ പ​ര​സ്പ​രം അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മാ​യി മാ​റ​ട്ടെ.

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​വാ​ഹ​ക​നാ​യ യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​നെ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പു​ണ്യ​സ​മ​യം, ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന് ശാ​ന്തി ന​ൽ​ക​ട്ടെ. അ​പ​ര​നോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദൈ​വ​ഭ​ക്തി​യെ​ന്ന സ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഇ​ത് ന​യി​ക്ക​ട്ടെ (മ​ർ​ക്കോ​സ് 12:31, ഖു​ർ​ആ​ൻ 21:107).

    ശാ​ന്തി​യും സൗ​ഹൃ​ദ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ!

