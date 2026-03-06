Begin typing your search above and press return to search.
    6 March 2026 6:00 AM IST
    എ​ണ്ണ​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണ്

    എ​ണ്ണ​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണ്
    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പ്ര​വേ​ശ​നം ത​ന്നെ മെ​ർ​ക്ക​ന്റി​ലി​സ്റ്റ് ചി​ന്ത​ക​ളോ​ടു​ള്ള ആ​ഭി​മു​ഖ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ മു​ൻ​പ് എ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യും വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ നേ​ടു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പാ​രം പോ​ലെ​ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് മെ​ർ​ക്ക​ന്റി​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ട​ത്. മെ​ർ​ക്ക​ന്റി​ലി​സ്റ്റ് ചി​ന്ത​ക​ൾ കോ​ള​നി​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സാ​ധൂ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ത​ത്വ​ശാ​സ്ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ഇ​ക്കാ​ര​ണം കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര ന​യ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​ത്വ​ര​യും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടു വ​ശ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന​ത്.

    ജൈ​വ ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന ഊ​ർ​ജ​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളാ​യി മാ​റു​ക​യും പു​ന​രു​ൽ​പ്പാ​ദ​നം അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ അ​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത പ​രി​മി​ത​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ലോ​ക സ​മ്പ​ദ്‌​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അ​വ​യ്ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​നം പ​തി​ന്മ​ങ്ങ് വ​ർ​ധി​ച്ചു. എ​ണ്ണ​യു​ടെ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് സ​മ്പ​ന്ന-​വ്യാ​വ​സാ​യി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ ‘മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട’​വും, ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന അ​ണു​ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ ശേ​ഷി​യും യു​റേ​നി​യം സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​ര​ണ​വു​മൊ​ക്കെ എ​ണ്ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ പൊ​ടി​യി​ടാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.




    ലോ​ക​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക. പ്ര​തി​ദി​നം 19 മു​ത​ൽ 20 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ വ​രെ വ​രു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം ആ​ഗോ​ള ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം 13 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, പ്ര​തി​ദി​നം ആ​റ് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ വ​രെ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു. 2011-ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​മ്മി​യു​ടെ 45 ശ​ത​മാ​ന​വും പെ​ട്രോ​ളി​യം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പെ​ട്രോ​ളി​യം നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കാ​ണ്. യു.​എ​സ്. എ​ന​ർ​ജി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്റെ 2022-ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 46,400 ദ​ശ​ല​ക്ഷം (46.4 ബി​ല്യ​ൺ) ബാ​ര​ലാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​കെ പെ​ട്രോ​ളി​യം നി​ക്ഷേ​പം. ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ പ്ര​കാ​രം അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പെ​ട്രോ​ളി​യം നി​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​വു​മാ​യു​ള്ള അ​നു​പാ​തം (Reserve-to-Production Ratio) 2024-ൽ ​കേ​വ​ലം 7.78 മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​യി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പെ​ട്രോ​ളി​യം റി​സ​ർ​വ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ലൂ​സി​യാ​ന​യി​ലും ടെ​ക്സ​സി​ലു​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 714 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലും, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ സ​ർ​വ്വേ ‘ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തും എ​ന്നാ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ’​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള 1,98,000 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള പെ​ട്രോ​ളി​യം നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ന്ന​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ ക​ഷ്ടി​ച്ച് 7.8 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ തി​ക​യൂ.




    ര​ണ്ട് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ മു​ൻ​പി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്നു​കി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം കു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ സിം​ഹ​ഭാ​ഗ​വും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ക-​എ​ന്നാ​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​മ്മി ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ന​യ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണ്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​താ​ക​ട്ടെ, പെ​ട്രോ​ളി​യം നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ൽ കീ​ഴ​ട​ക്കി ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക . ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പു​തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചു​രു​ള​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഷ്ടി​ച്ചൊ​രു മാ​സം മു​ൻ​പാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ​ട്ടാ​ളം വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ക​ട​ന്ന്, ഒ​രു ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പി​ന് പോ​ലും ഇ​ടം ന​ൽ​കാ​തെ അ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന മ​ഡൂ​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പെ​ട്രോ​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല. 3,03,008 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​ണ് ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പം. ഇ​ത് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​കെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ 17.17% വ​രും. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും (15.14%), മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​റാ​നു​മാ​ണ് (11.82%).




    വെ​നി​സ്വേ​ല​യെ​യും ഇ​റാ​നെ​യും വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം എ​ണ്ണ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ 28.99 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​കു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ വ​റ്റി​യാ​ലും ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൈ വ​ഴി ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കാ​ന​ഡ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ല​ക്ഷ്യ​വും ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ണ്ണ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള (9.24%) കാ​ന​ഡ​യു​ടെ ആ​കെ നി​ക്ഷേ​പം 1,63,108 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​ണ്. കാ​ല​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ കാ​ന​ഡ​യി​ലേ​ക്കും, ധാ​തു​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്ഷ​യ​ഖ​നി​യാ​യ ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല.

    yemkabir@gmail.com

