    date_range 4 Nov 2025 6:45 AM IST
    date_range 4 Nov 2025 7:53 AM IST

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്കൊരു തൊ​ഴി​ൽ

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്കൊരു തൊ​ഴി​ൽ
    ​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​മാ​യി വി​റ​യ​ൽ ഫ്യൂ​വ​ർ പി​ടി​പെ​ട്ട് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ ഏ​താ​ണ്ട് കി​ട​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സ​ക​ല​മാ​ന ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും ന​ട​ത്തി ഒ​ടു​വി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യ രോ​ഗ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യ​പ്പോ​ൾ മ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ഇ​നി നി​ങ്ങ​ൾ കു​റേ​നാ​ൾ വി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. എ​ന്റെ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റു​പ​ത്ത​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഡ​ങ്കി​നി​ക്കോ​ട്ട എ​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദേ​ശ​ത്ത് റി​സോ​ർ​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ അ​ങ്കി​ളി​നെ​യും ആ​ൻ​റി​യെ​യും കൂ​ട്ടി അ​ങ്ങോ​ട്ടു പോ​വു​ക.’

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഞാ​നും ശ്രീ​മ​തി​യും​കൂ​ടി 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 3ന് ​വെ​ളു​പ്പി​ന് 5 മ​ണി​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന്, മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് വേ​ത​നം വാ​ങ്ങു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​റു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ത്. 6.15ന് ​ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​വാ​ര​ത്ത് എ​ത്തി. അ​താ കി​ട​ക്കു​ന്നു നി​ര​നി​ര​യാ​യി വ​ണ്ടി​ക​ൾ! രാ​ത്രി ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്ക് ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ ഒ​രു ടാ​ങ്ക​ർ​ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. ആ ​സ​മ​യം മു​ത​ൽ അ​തി​ലേ വ​ന്ന എ​ല്ലാ വ​ണ്ടി​ക​ളും വ​ഴി​മു​ട​ക്കി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​റു​ക​ളും ഭാ​രം​താ​ങ്ങി​ക​ളും അ​ങ്ങോ​ട്ടു പോ​വു​ക​യും ടാ​ങ്ക​റി​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ആ​റാം​വ​ള​വി​ൽ പോ​യി വ​ന്ന ചി​ല ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​മൂ​ലം ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക്ക്, അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും നി​ര​ങ്ങി നീ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല​ത്രെ! പൊ​ലീ​സു​കാ​രോ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ സാ​ദാ വ​ള​ൻ​റി​യ​ൻ​മാ​രോ അ​വി​ടെ​യെ​ങ്ങും മ​രു​ന്നി​നു​പോ​ലും കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    നാ​ളെ ഉ​ത്രാ​ട​നാ​ളാ​ണ് - ഒ​ന്നാം ഓ​ണം. വി​ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചു​ര​മി​റ​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​ദി​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​ൻ തി​ര​ക്കു​കൂ​ട്ടി വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​യൊ​ഴി​വി​ലെ വി​ശ്ര​മ​വി​നോ​ദ​ക്കാ​രാ​ണ്, അ​ങ്ങോ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ. ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തു കേ​ട്ടു: ‘ന​മു​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​ക്കാം. അ​ങ്ങോ​ട്ട് പോ​യി​ട്ട് മ​ല​മ​റി​ക്കാ​നൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ. കാ​റി​ന​ക​ത്തി​രു​ന്ന് കു​റേ​നേ​രം വി​ശ്ര​മി​ക്കാം. മ​രു​ന്നു ക​ഴി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം തെ​റ്റും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് മ​രി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല.’

    അ​ടി​വാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​ച്ച​യു​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യ അ​നേ​കം​പേ​ർ കാ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. എ​ത്ര​യെ​ത്ര മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ് ഈ ​ചു​രം​വ​ള​വി​ൽ​പെ​ട്ട് ഇ​ട​ക്കി​ടെ ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ന്ന​ത്! അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് ചു​രം​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ, ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​കൃ​തി​പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക് പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    ചു​രം​വ​ഴി​യി​ൽ രാ​വും പ​ക​ലും സ്ഥി​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​രോ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രോ ഇ​ല്ല. പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​മ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​ത്തും; പാ​ത ക്ലീ​യ​റാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങും, ഒ​ന്നി​നും ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ല. ട്രാ​ഫി​ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി വ​രു​ന്നു.

    ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്നു. ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പ​ണി അ​റി​യു​ന്ന​വ​രെ വി​ളി​ച്ച് വേ​ണ്ട​ത​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ത​ട​സ്സം മാ​റ്റി, വ​ഴി സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പം സാ​ധി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഒ​രു സം​ഘം ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ ഒ​രു​ക്കി​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല? ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും ഒ​ര​ൽ​പം കോ​മ​ൺ​സെ​ൻ​സു​മു​ള്ള ഏ​താ​നും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മാ​ത്രം മ​തി ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കാ​ൻ.

    ക​ണ്ട​തി​നും ക​ടി​യ​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​റ്റം​പ​റ​യു​ക​യും വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി​യെ ശ​കാ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ക​ല​ശ​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ക​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ങ്ങ​നെ വി​ടാ​നും വ​യ്യ. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള രാ​ജ​വീ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ചെ​റു​വീ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ അ​താ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം. പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​യു​ന്ന പെ​രു​വ​ഴി​ക​ളും ചെ​റു​വ​ഴി​ക​ളും ഉ​ട​നു​ട​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി പ​ണി​ചെ​യ്യി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണം.

    ചു​രം ഒ​ന്നാം​വ​ള​വ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​താം വ​ള​വു​വ​രെ ഓ​രോ വ​ള​വി​ലും ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ യു​വാ​ക്ക​ളെ സ്ഥി​രം ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണം. ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വ​ള​വു​ക​ൾ ഏ​തൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണം. ഒ​രു നി​യ​മ​വും അ​നു​സ​രി​ക്കാ​തെ തോ​ന്നി​യ​തു​പോ​ലെ വ​ണ്ടി​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ക​യും ക​സ​ർ​ത്തു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ര​ഹി​ത​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി കാ​ര്യ​ഗൗ​ര​വം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ചു​രം റോ​ഡി​ന്റെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ച​ര​ണം തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​ന​ക്കാ​രെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​കൂ​ടി അ​വ​രെ എ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​വൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് ഏ​താ​ണ്ട് 4-5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രും. ഓ​രോ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​നം വാ​ങ്ങു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​രെ വീ​തം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. റോ​ഡ് പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​യു​ക​യോ പൈ​പ്പു പൊ​ട്ടി വെ​ള്ളം പോ​വു​ക​യോ ട്രാ​ഫി​ക് തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക; അ​വ​രെ എ​ത്തി​ച്ച് റോ​ഡി​ന്റെ പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക, ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ ഉ​ചി​ത​മാ​യ​ത് ചെ​യ്യു​ക. ഇ​ത്ത​രം ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​നം പ​റ്റു​ന്ന​വ​രും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്തു വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​ൻ​ഷ​ൻ​പ​റ്റി​യ​വ​രും സ്വ​മേ​ധ​യാ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ പൊ​തു​വ​ഴി​ക​ളും ചെ​റു​വ​ഴി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​ൻ​ഷ​നാ​യ​വ​രു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​വ​ണം സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്തു വ​കു​പ്പ് എ​ന്നും പ​ഴി​ക​ളു​ടെ​യും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ​യും ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ത്ര സ​ത്യ​സ​ന്ധ​രാ​യാ​ലും പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രാ​യാ​ലും കോ​ൺ​ട്രാ​ക്‌​ട​ർ​മാ​രും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രും മ​റ്റു​വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് എ​ന്നും പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​യു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ, ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്ന പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ - എ​വി​ടെ​യാ​ണ് കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴു​തു​ക​ൾ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. അ​തൊ​ക്കെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ല.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, വി​ല്ലേ​ജു​ക​ൾ - റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് അ​താ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്‌​ത​മാ​വ​ണം. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും സ്വ​മ​ന​സ്സാ​ലെ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത​യി​ടം​വ​രെ ബ​സി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ത്ത​രം ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ദ്ര​യു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു പ​രി​പാ​ടി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ വേ​ത​നം പ​റ്റു​ന്ന യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ർ​ധി​ക്കും. താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ണം ധൂ​ർ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യ​ല്ല, ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധം അ​വ​രി​ൽ സ്വ​യം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രും.

    പ​രി​ണ​ത​പ്ര​ജ്ഞ​രാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം:

    1. ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ വ​ണ്ടി​ക​ൾ ചു​ര​ത്തി​ൽ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. (പോ​ക്കു​വ​ര​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ​യം
    2. നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ലാ​വും ന​ല്ല​ത്)
    3. പ്ര​ശ്ന‌​കാ​രി​ക​ളാ​യ വ​ള​വു​ക​ളി​ൽ (4, 6, 8) സ്ഥി​രം പ​ട്രോ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.
    4. ചു​രം ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സോ​ണാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക.
    5. ചു​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്‌​ക​രി​ക്കു​ക.
