Madhyamam
    Articles
    Posted On
    30 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 6:00 AM IST

    നി​ല​ക്കു​ന്ന​ത് ചു​ര​മ​ല്ല; ജീ​വി​ത​മാ​ണ്

    thamarassery churam
    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചൽ

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം’ എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​യ​നാ​ടി​നും കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നും പു​റ​ത്തു​ള്ള പ​ല​ർ​ക്കും ആ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ലെ​ത്തു​ക ‘വെ​ള്ളാ​ന​ക​ളു​ടെ നാ​ട്’ സി​നി​മ​യി​ൽ കു​തി​ര​വ​ട്ടം പ​പ്പു അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ പ​പ്പു ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന ‘‘ഇ​പ്പ ശ​രി​യാ​ക്കി​ത്ത​രാം’’ എ​ന്ന ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഇ​ന്ന് വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്ത് പ​റ​യാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല വാ​ച​ക​മാ​ണ്. 1980 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക ഇ​ന്ന് എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടും. 45 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജോ, ഇ​ത​ര ജി​ല്ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ല്ല ഒ​രു ഗ​താ​ഗ​ത​മാ​ർ​ഗം പോ​ലും വ​യ​നാ​ടി​നി​ല്ല.

    1800ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​ണി​ത താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം​പാ​ത​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ടി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഇ​ന്നും മു​ഖ്യ ആ​ശ്ര​യം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലാ​യി ഒ​മ്പ​ത് ഹെ​യ​ർ​പി​ൻ വ​ള​വു​ക​ളു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ധാ​ന​പാ​ത വ​ള​രെ മു​മ്പു​ത​ന്നെ സു​ര​ക്ഷാ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യി ചു​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ഴും മ​രം ക​ട​പു​ഴ​കി​യോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​നം ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ണാ​യോ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ചു​രം സ്തം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ വേ​റെ നാ​ല് ചു​രം​പാ​ത​ക​ളാ​ണ് വ​യ​നാ​ടി​ന് പി​ന്നെ​യു​ള്ള ആ​ശ്ര​യം. ആ ​പാ​ത​ക​ളൊ​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പോ​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല.

    നി​ല​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ

    എ​ട്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മ​നു​ഷ്യ​ർ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ 36 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് വി​ദ​ഗ്‌​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജാ​ണ്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന, പേ​രി​ൽ മാ​ത്ര​മു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വ​യ​നാ​ടി​നോ​ട് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം നി​ശ്ച​ല​മാ​കു​മ്പോ​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട എ​ത്ര​യെ​ത്ര മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​തെ ചു​ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് പൊ​ലി​യു​ന്നു​ണ്ടാ​വും.

    ജ​ന​നം മു​ത​ൽ മ​ര​ണം വ​രെ​യു​ള്ള സ​ക​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത​ര ജി​ല്ല​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട എ​ത്ര യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ഫ്ലൈ​റ്റും ട്രെ​യി​നു​മാ​ണ് ചു​രം​ബ്ലോ​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത എ​ത്ര​യോ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​വും. ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും സ്വ​പ്ന​വും ചു​ര​മെ​ന്ന ഒ​രു നൂ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ൽ കി​ട​ന്ന് ആ​ടി​യി​ട്ടും അ​ത് മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്ത് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രാ​ത്ത​ത് എ​ത്ര ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​നെ​യും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മേ​പ്പാ​ടി​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര​ബ​ന്ധ​വും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നും വ​രു​ത്തി​ല്ല.

    ഭീ​തി​ദം ഈ ​മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ

    മു​മ്പൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പാ​യ​സൂ​ച​ന​യാ​ണ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ജാ​ഗ്ര​ത​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും മൂ​ല​മാ​ണ് ഒ​രു വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ടേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക​വ​ഴി​യാ​യ കു​റ്റ്യാ​ടി ചു​ര​ത്തി​ലും ക​ന​ത്ത ബ്ലോ​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ കു​റ്റ്യാ​ടി ചു​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കാ​ത്തു​കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നാ​ണ് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങി​യ​ത്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ്റ്യാ​ടി വ​ഴി നൂ​റു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​ണ്ട​ക്കൈ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ത്ര​ത​ന്നെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ദു​ര​ന്ത​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചു​ര​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം. പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യാ​ലും താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ ഭാ​ര​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലും നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ണ്ണ് തു​റ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ്.

    ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ട്

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​മാ​യി 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു റോ​ഡ് ന​മു​ക്കു മു​മ്പി​ൽ ക്ഷി​പ്ര​സാ​ധ്യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യു​ണ്ട്. ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം. ചു​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത, മു​ടി​പ്പി​ൻ വ​ള​വു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു ബ​ദ​ൽ​പാ​ത. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പൂ​ഴി​ത്തോ​ടി​നെ​യും വ​യ​നാ​ട് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്തു​ത പാ​ത​ക്ക് 1994 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നാ​ണ് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്. 7.225 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര വ​നം-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ത​ട​സ്സ​മാ​യ​ത്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റോ​ഡി​ന്റെ ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 20.770 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 5.56 ഹെ​ക്ട​റും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടും ത​ട​സ്സം നീ​ങ്ങി​യി​ല്ല. വ​ന​നാ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ച് റോ​ഡ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​പ്പാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ലും ചെ​ല​വി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പൂ​ഴി​ത്തോ​ട്- പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ റോ​ഡി​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​മാ​ണ്. ടൂ​റി​സ്റ്റ് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള പെ​രു​വ​ണ്ണാ​മൂ​ഴി, ക​ക്ക​യം, ബാ​ണാ​സു​ര സാ​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ചേ​ർ​ന്ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പൂ​ഴി​ത്തോ​ട് പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ഉ​ള്ള്യേ​രി, പേ​രാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മു​ള്ള മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ വ​ഴി പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​തു​വ​ഴി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി​യാ​ത്രാ നി​രോ​ധ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി-​കു​ട്ട-​ഗോ​ണി​ക്കു​പ്പ വ​ഴി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​സാ​ധ്യ​ത തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഭാ​വി​യി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ള​രാ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ള്ള ഏ​ക വ​യ​നാ​ട് ബ​ദ​ൽ​പാ​ത കൂ​ടി​യാ​ണി​ത് എ​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

