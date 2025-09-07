Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:46 AM IST

    ശി​വ​ഗി​രി​ക്കു​ന്നി​ലെ പ​ള്ളി

    ശി​വ​ഗി​രി​ക്കു​ന്നി​ലെ പ​ള്ളി
    ഗു​രു വ​ർ​ക്ക​ല തോ​ട് വ​ഴി വ​ള്ള​ത്തി​ൽ പോ​കവെ, അ​രി​വാ​ള​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ തോ​ണി​ക്കാ​ര​നോ​ട് തു​ഴ​ച്ചി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ശേഷം ഒ​രു അ​നു​യാ​യി​യെ തൊ​ടി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് നോക്കി. അവിടെയുണ്ട്. ‘ഗു​രു​ദേ​വ​ൻ വി​ളി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന് അനുയായി മു​സ്‍ലി​യാ​രെ അറിയിച്ചു. . ‘ഞാ​ൻ വ​രു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ മ​റു​പ​ടി. പോ​യ ആ​ൾ വ​രാ​ൻ വൈ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഗു​രു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ന്നു. ഗു​രു​വി​നെ
    ക​ണ്ട​യു​ട​നെ, ‘‘ഞാ​ൻ അ​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​ന്നാ​ൽ സ്വാ​മി എ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റാ​തെ പോ​കും’’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ വ​ന്നു സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​രും ത​മ്മി​ലെ ജ്ഞാ​ന സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ...

    സ്വ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി വ​ക്കം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ ഉ​റ്റ ബ​ന്ധു​വും വ​ർ​ക്ക​ല​ക്ക് സ​മീ​പം വെ​ട്ടൂ​ർ പൂ​ന്ത്രാ​ൻ വി​ളാ​കം എ​ന്ന വ​ലി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ണ്ഡി​ത​നും ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ. അ​റ​ബി, ത​മി​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും സൂ​ഫി ചി​ന്താ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും അ​വ​ഗാ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വി​ധ മ​ത​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വു​മാ​യി അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ദാ​ർ​ശ​നി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഈ ​സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ഹൃ​ദ് ബ​ന്ധ​വും അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടു​ക​യും വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ഭ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 1888 ലെ ​അ​രു​വി​പ്പു​റം പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക്ക് മു​മ്പേ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ അ​ടു​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ നെ​ടു​ങ്ങ​ണ്ട ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പൗ​ർ​ണ​മി രാ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. ക​ട​പ്പു​റം ഏ​താ​ണ്ട് ശൂ​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​രും യു​വ സു​ഹൃ​ത്തും ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​നും ക​ട​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന് ഗ​ഹ​ന​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്. ദ്വൈ​ത, അ​ദ്വൈ​ത ദ​ർ​ശ​ന​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് സം​വാ​ദം. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ഷാ​യ വേ​ഷ​ധാ​രി​യാ​യ ഗു​രു സ​മീ​പ​ത്തു കൂ​ടി ന​ട​ന്നു​പോ​യി. ഗു​രു പ്ര​ശ​സ്തി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​മാ​ണ്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. ‘‘ദ്വൈ​ത​മാ​ണോ അ​ദ്വൈ​ത​മാ​ണോ പ​ര​മ​സ​ത്യം’’ എ​ന്ന അ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഗു​രു​വി​ന്‍റെ ആ​ഗ​മ​നം. ‘‘ഒ​ന്നേ​യു​ള്ളു, ര​ണ്ടി​ല്ല’’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ന്നു​പോ​യി.

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​രും സു​ഹൃ​ത്തും അ​മ്പ​ര​ന്നു. ആ​രാ​ണി​ത്? എ​ന്താ​യാ​ലും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട​ണം. അ​വ​ർ പി​ന്നാ​ലെ ചെ​ന്നു. ഗു​രു ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ​ക​യ​റി. ‘‘എ​ന്താ വേ​ണ്ട​ത്’’- ഗു​രു ചോ​ദി​ച്ചു. ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് ന​ട​ന്ന​ക​ന്ന താ​ങ്ക​ളെ കാ​ണാ​നാ​ണ് ഓ​ടി​യ​ത്. താ​ങ്ക​ളു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ല​മെ​വി​ടെ​യാ​ണ്?’’. ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി​യാ​ണെ​ന്ന ഗു​രു​വി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി കേ​ട്ട​തോ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ത​ന്‍റെ വീ​ട് ഇ​വി​ടെ അ​ടു​ത്താ​ണെ​ന്നും അ​വി​ടെ പോ​യി വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ഗു​രു​വി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. വി​രോ​ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഗു​രു​വും. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ ര​ണ്ടാം പാ​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ നി​ന്ന് വ​ർ​ക്ക​ല തോ​ടി​ന്‍റെ ക​ര​യി​ലൂ​ടെ അ​രി​വാ​ള​ത്ത് തൊ​ടി​യി​ൽ എ​ന്ന വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. അ​ന്നു​രാ​ത്രി ഗു​രു മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ങ്ങി. വെ​ളു​പ്പി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി.

    പി​ന്നീ​ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഗു​രു മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​ത്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ബൈ​ബി​ളി​ൽ നി​ഗൂ​ഹ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹാം​ശ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ഹി​ന്ദു​പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ർ​മ​ത​ത്ത്വ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ ഗ​ഹ​ന​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി. അ​റ​ബി, ത​മി​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ അ​റി​വി​നെ ഗു​രു വി​ല​മ​തി​ച്ചു. ഗു​രു​വും മു​സ്‍ലി​യാ​രും ത​മ്മി​ൽ പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ങ്ങ​നെ:

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​ന്മാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ക​ണം?

    ഗു​രു: ശ​രി​യും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ അ​റി​വു​നേ​ടി​യ​വ​രാ​ക​ണം.

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം ദാ​രി​ദ്ര്യം മാ​ത്ര​മാ​ണോ?

    ഗു​രു: അ​ല്ല. അ​ജ്ഞാ​ന​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: തെ​റ്റാ​യ അ​റി​വ​ല്ലേ അ​ജ്ഞാ​നം.

    ഗു​രു: തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും. ശ​രി​യാ​യ അ​റി​വാ​ണ് ജ്ഞാ​നം.

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: ശ​രി​യാ​യ അ​റി​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ തെ​റ്റാ​യ അ​റി​വ് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    ഗു​രു: ഈ ​പ്ര​പ​ഞ്ചം ഏ​ക​മ​യ​മാ​യ ചൈ​ത​ന്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​നും മ​നു​ഷ്യ​നും ത​മ്മി​ൽ യാ​തൊ​രു വ്യ​ത്യാ​സ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​റി​വ്.

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ല​ജാ​തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പ​ല ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​ർ വി​ഭി​ന്ന വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​മോ?

    ഗു​രു: തെ​റ്റാ​യ അ​റി​വ് ഭേ​ദ​ബു​ദ്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി മാ​ത്സ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ച്ച​നീ​ച​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും എ​പ്പോ​ഴും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും അ​ത് ക​ല​ഹ​ത്തി​ന് വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: അ​തി​നൊ​രു പോം​വ​ഴി?

    ഗു​രു: അ​വ​രെ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കാ​ൻ സി​ദ്ധി​യും വി​ശു​ദ്ധി​യും ബു​ദ്ധി​യും സ്നേ​ഹ​വു​മു​ള്ള ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്കേ ക​ഴി​യൂ. ബു​ദ്ധ​നും ക്രി​സ്തു​വും ന​ബി​യും വി​ജ​യി​ച്ച​ത് അ​വി​ടെ​യാ​ണ്.

    ◉ ◉ ◉

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ അ​വി​ടെ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​കാ​റു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ൽ ഗു​രു വ​ർ​ക്ക​ല തോ​ട് വ​ഴി വ​ള്ള​ത്തി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​രി​വാ​ള​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ തോ​ണി​ക്കാ​ര​നോ​ട് തു​ഴ​ച്ചി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു അ​നു​യാ​യി​യെ തൊ​ടി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നു​യാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന് ഗു​രു​ദേ​വ​ൻ വി​ളി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് മു​സ്‍ലി​യാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഞാ​ൻ വ​രു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ മ​റു​പ​ടി. പോ​യ ആ​ൾ വ​രാ​ൻ വൈ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഗു​രു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ന്നു. ഗു​രു​വി​നെ ക​ണ്ട​യു​ട​നെ, ‘‘ഞാ​ൻ അ​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​ന്നാ​ൽ സ്വാ​മി എ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റാ​തെ പോ​കും’’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ വ​ന്നു സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തു​കേ​ട്ട് ഗു​രു പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു. വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തി​നൊ​പ്പം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും മു​സ്‍ലി​യാ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ക്കാ​ര്യം ഗു​രു​വി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ഗു​രു ചോ​ദി​ച്ചു: ‘‘വാ​ർ​ധ​ക്യം ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ല്ലേ. വി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ​ല്ലോ?’’

    മു​സ്‍ലി​യാ​ർ: വി​ശ്ര​മം എ​ന്തെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല. എ​പ്പോ​ൾ സ​മ​യം കി​ട്ടു​ന്നു​വോ അ​പ്പോ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ധാ​രാ​ളം ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. സ​മ​യം കി​ട്ടു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം പു​രാ​ണേ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു. ത​മി​ഴ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ തി​രു​ക്കു​റ​ൾ എ​ന്നെ കെ​ട്ടി​പ്പു​ണ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഗു​രു: ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത​മാ​യ ഒ​രു സ്ഥ​ലം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നാം ​ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ പ​ള്ളി പ​ണി​യി​പ്പി​ച്ചു​ത​രാം. അ​വി​ടെ​യി​രു​ന്ന് വാ​യി​ക്കു​ക​യും പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​മ​ല്ലോ.

    ഗു​രു​വി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ കേ​ട്ട് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ പു​ഞ്ചി​രി തൂ​കി​യ​താ​യി വാ​ട​യി​ൽ സ​ദാ​ശി​വ​ൻ ര​ചി​ച്ച ‘ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ​ൻ’ എ​ന്ന ജീ​വ​ച​രി​ത്ര ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഗു​രു പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക​റി​യാം. ‘‘ജാ​തി​ഭേ​ദം മ​ത​ദ്വേ​ഷം ഏ​തു​മി​ല്ലാ​തെ സ​ര്‍വ​രും സോ​ദ​ര​ത്വേ​ന വാ​ഴു​ന്ന മാ​തൃ​കാ​സ്ഥാ​ന​മാ​ണി​ത്’’ എ​ന്ന ഗു​രു​വ​ച​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഴം ക​ണ്ട​യാ​ളാ​ണ​ല്ലോ അ​ദ്ദേ​ഹം. ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷ​വും ആ ​ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗ​രി​മ​ക്ക് തി​ള​ക്ക​മേ​റു​ന്നു എ​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി.

    TAGS:sreenarayana guruabdul azeezSreenarayana Guru Jayanti
