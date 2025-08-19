Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Aug 2025 6:15 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 6:15 AM IST

    പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി: സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​ന്താ​ണീ വി​രോ​ധം?

    solar power project
    പ​രി​സ്ഥി​തി​യോ​ടു​ള്ള ക​രു​ത​ൽ​കൊ​ണ്ടും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ബ്ഡി​ഡി​യി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​രാ​യും സോ​ളാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പു​ര​പ്പു​റ സൗ​രോ​ർ​ജ പ്രൊ​സ്യൂ​മ​ർ​മാ​രി​ൽ (ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്) ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ (റി​ന്യൂ​വ​ബ്ൾ എ​ന​ർ​ജി ആ​ൻ​ഡ് റി​ലേ​റ്റ​ഡ് മാ​റ്റേ​ഴ്സ്) റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ-2025. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​ന്ന് സം​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നി​ലെ പ​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും. റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പ് വ​സ്തു​ത​ക​ളെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി തീ​ർ​ത്തും തെ​റ്റാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    പു​ര​പ്പു​റ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​യാ​ലും നി​ല​ത്തു സ്ഥാ​പി​ച്ച സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​യാ​ലും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്വ​ഭാ​വ വി​ശേ​ഷ​ത്തി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗ ഗു​ണ​ത്തി​ലും വ്യ​ത്യാ​സ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്നി​രി​ക്കെ ആ​കെ 1788 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് മാ​ത്രം സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള കേ​ര​ളം 31,968 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള രാ​ജ​സ്ഥാ​നു​മാ​യും 21,451 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഗു​ജ​റാ​ത്തു​മാ​യും 12,575 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​മാ​യും 10,571 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള ത​മി​ഴ്നാ​ടു​മാ​യും 9925 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​മാ​യും പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ ശേ​ഷി മാ​ത്രം പ​റ​ഞ്ഞ് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പി​റ​കി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ സ്വാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു സം​ശ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വ​ൻ​കി​ട ക്യാ​പ്ടി​വ് പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​പ​ണ്‍ ആ​ക്സ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​പോ​ലും സാ​ധാ​ര​ണ പു​ര​പ്പു​റ പ്രൊ​സ്യൂ​മ​ർ​ക്ക് ഈ ​ക​ര​ടി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി കാ​ണാ​ത്ത​തെ​ന്തേ?

    വേ​രി​യ​ബ്ൾ റി​ന്യൂ​വ​ബ്ൾ എ​ന​ർ​ജി ഗ​ണ​ത്തി​ലെ കാ​റ്റാ​ടി വൈ​ദ്യു​തി​യും സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി​യും ചേ​ർ​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഷി 1859 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ശേ​ഷി 37,176 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലേ​ത് 35,268 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടേ​ത് 17,883 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ​ത് 22,401 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടേ​ത് 17,640 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടു​മാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും വേ​രി​യ​ബ്ൾ റി​ന്യൂ​വ​ബ്ൾ എ​ന​ർ​ജി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും റൂ​ഫ് ടോ​പ് സോ​ളാ​ർ അ​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​രം വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന പ്ലാ​ന്റു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹ​രി​ത വൈ​ദ്യു​തി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​പ​രീ​ത​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ​യും ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വ​രു​ന്ന​തി​നെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഇ​നി ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി.​ആ​ർ.​ഇ (സോ​ളാ​ർ+​കാ​റ്റാ​ടി) വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യും വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും (Peak Demand) കേ​ര​ള​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ൽ അ​വ​രു​ടെ വി.​ആ​ർ.​ഇ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഇ​രു​പ​താ​മ​ത് വൈ​ദ്യു​തി സ​ർ​വേ​യി​ൽ കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 2026-27ലെ ​പീ​ക്ക് ഡി​മാ​ൻ​ഡി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി.​ആ​ർ.​ഇ ശേ​ഷി​യാ​യ 1859 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് പീ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​യ 6000 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്റെ 31 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഹ​രി​ത വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം പ​ക​ൽ സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ഗ്രി​ഡി​ൽ സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ജ​ല-​താ​പ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ക​ഴി​വ​തും കു​റ​ക്കു​ക​യും ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​വും വെ​ള്ള​വും രാ​ത്രി​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ഥ​വാ, പ​ക​ല​ത്തെ സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം​കൊ​ണ്ട് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​വു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ല. മ​റി​ച്ചാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ശ​രി​യാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പീ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് വി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ്ട് എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ചെ​ല​വ് കൂ​ടു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വാ​ദം. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വി​ല​കൂ​ടി​യ വൈ​ദ്യു​തി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​ല​വ് കൂ​ടു​ക. അ​തും 1.4 കോ​ടി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത നേ​രി​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി! കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മ​ധ്യ​കാ​ല പ​വ​ർ പ​ർ​ച്ചേ​സ് പ്ലാ​നി​ങ് ശ​ക്ത​മാ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ​യും മ​റ്റു തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ഴ്ച​യു​ടെ​യും ഫ​ലം സോ​ളാ​ർ പ്രൊ​സ്യൂ​മ​റി​ന്റെ ത​ല​യി​ലി​ടു​ന്ന​ത് ന്യാ​യ​മ​ല്ല. വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ദി​ശാ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​യ്മ​ക്ക് സൗ​രോ​ർ​ജ ദാ​താ​വി​നെ​യ​ല്ല കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    സോ​ളാ​ർ അ​ധി​കം ല​ഭ്യ​മാ​യ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​ക​ച്ചെ​ല​വ് ഉ​ണ്ട് എ​ങ്കി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ​യു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലും ശ​രി​യാ​യ ചെ​ല​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും ഒ​രു ഫാ​ക്ട​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ഓ​ഫ്പീ​ക്കി​ലും പീ​ക്കി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മെ​ച്ചം. എ.​എം.​ഐ സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​ധി​ക വൈ​ദ്യു​തി ശേ​ഖ​രി​ച്ച് സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബാ​റ്റ​റി എ​ന​ർ​ജി സ്റ്റോ​റേ​ജ് സി​സ്റ്റം (BESS) പോ​ലു​ള്ള സ്റ്റോ​റേ​ജ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം സോ​ളാ​ര്‍ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം അ​നാ​വ​ശ്യം എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സാം​ഗ​ത്യം എ​ന്താ​ണ്?

    1.4 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പീ​ക്ക് സ​മ​യ​ത്ത് അ​ധി​ക ഉ​പ​ഭോ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം മാ​ത്രം വ​രു​ന്ന ആ​ർ.​ടി.​എ​സ് പ്രൊ​സ്യൂ​മ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ധി​ക ഉ​പ​ഭോ​ഗ​മാ​ണ് എ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ല.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണ​വും അ​തി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ച​ന​വും അ​വ​ലം​ബി​ക്കാ​തെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ​യും യ​ഥേ​ഷ്ടം മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ പ​വ​റും വ​ൻ​കി​ട സ്വ​കാ​ര്യ സോ​ളാ​ർ-​കാ​റ്റാ​ടി വൈ​ദ്യു​തി​യും ക​രാ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്രൊ​സ്യൂ​മ​ർ​മാ​ർ എ​ന്തു പി​ഴ​ച്ചു?

    മ​റ്റു സം​രം​ഭ​ക മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ നി​ല​ത്തു സ്ഥാ​പി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​റും റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നും യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​യും ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ക​രും അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കി വ​ലി​യ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​തി​നു സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും ക​മീ​ഷ​നും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ട് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ്കീ​മു​മാ​യി വൈ​കി​യെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ളം സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ അ​തും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണോ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ട വി​ധ​മാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​ട​പ്പ്.

    (കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി റി​ട്ട. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

