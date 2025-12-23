Begin typing your search above and press return to search.
    കേരള വോട്ടുചോരിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന എസ്.ഐ.ആർ

    2024ൽ ​വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​വ​ർ, 2025ൽ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ജ്ഞാ​ത​രാ​യി മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​തി​ൽ പ​ല​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നും രേ​ഖ​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു
    വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്തി​യും തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യും ‘സ്വ​ന്തം’ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നി​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഗൂ​ഢ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പി​ന്നി​ട്ടു. 2025 വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം ഒ​റി​ജി​ന​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന്, ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ നേ​രി​ട്ട് പോ​യി ക​ണ്ടോ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടോ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. നേ​രി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​യോ​ഗ്യ​രെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി 24,08,503 പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​ട്ടി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വോ എ​ന്ന സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ആ​സൂ​ത്രി​ത വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യാ​ണ്. ആ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​ക്ക് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​ട്ടി​ക വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ 2026 എ.​എ​സ്.​ഡി പ​ട്ടി​ക എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ, മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വോ​ട്ട് സ്ഥി​ര​മാ​യി മാ​റ്റി​യ​വ​ർ, മ​ര​ണം, ഇ​തേ എ​പി​ക് ന​മ്പ​റി​ൽ നി​ല​വി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്ത​വ​ർ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ത് നി​രാ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ- ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ബൂ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ടം പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹ​രി​യാ​ന അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം, വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാം​വി​ധം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തി​ന് രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. ഈ ​മാ​റ്റം അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വും ആ​സൂ​ത്രി​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​ഹി​തം സ​മ​ർ​ഥി​ച്ച​ത്. ആ​കെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു​കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 25 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ്യാ​ജ​ന്മാ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​ത്തി​ത്തി​രു​കി​യ​താ​ണ് ഒ​രു വ​ഴി. ഒ​രേ വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​റി​ൽ ത​ന്നെ 100-200 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി. വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലും വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ 0 എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു. ഒ​രാ​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ല വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ 100-150 വോ​ട്ടു​വ​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം പൊ​തു പ്ര​ത്യേ​ക​ത ഇ​വ​രെ​ല്ലാം അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​നി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ ത​ന്നെ ഹ​രി​യാ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മ​റി​ച്ച് ബി​ഹാ​ർ മു​ത​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ വ​രെ ഏ​തോ ലോ​ക​ത്തും രാ​ജ്യ​ത്തു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ.​എ​സ്.​ഡി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ തോ​തി​ൽ ‘അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ’​മാ​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​ണാം. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ബി.​ജെ.​പി സാ​ധ്യ​ത കാ​ണു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ. ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​സ്റ്റീ​ജ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ത​ട്ടി​പ്പെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘മു​ന്നേ​റ്റ​വും’ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി 11 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​മ്പ​ത് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മെ​ത്തി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ബി.​ജെ.​പി മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. എ.​എ​സ്.​ഡി പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം ആ​കെ 24,08,503 പേ​രാ​ണ് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 5,56,786 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ബി.​ജെ.​പി ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. അ​ഥ​വാ ആ​കെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ 23.116 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ. ഏ​താ​ണ്ട് നാ​ലി​ലൊ​ന്ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ​ത്തെ 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 14 എ​ണ്ണ​വും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് പേ​ർ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് - 6,239 പേ​ർ. കൂ​ടു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും - 58,828. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കേ​ര​ള ശ​രാ​ശ​രി ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 17,864 പേ​ർ എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി 27,839 പേ​രാ​ണ്. 25,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ൽ അ​തി​ലും മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്വാ​ധീ​ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ, ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ നി​രാ​ക​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണാം.

    ബി.​ജെ.​പി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​മി​ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​വെ​ച്ച് അ​ത്യ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട് അ​സം​ബ്ലി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ബൂ​ത്തു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത എ​ളു​പ്പം ബോ​ധ്യ​മാ​കും. ഇ​വി​ട​ത്തെ നാ​ല് ബൂ​ത്ത് മാ​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ (untraceable/absent) എ​ണ്ണം ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 54 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 75 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് എ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ഗ്രാ​മ​മാ​യ, മ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കോ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ​പോ​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​മോ സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​വ​സ​ര​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കോ​ട്ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യു​മാ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് എ​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​ണ്. മാ​നാ​യും മാ​രീ​ച​നാ​യും വ​ന്ന് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്തു​പോ​യ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ അ​ജ്ഞാ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ബി.​ജെ.​പി കോ​ട്ട​യി​ലെ മാ​യാ​വി​ക​ളെ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പു​റം​ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​വ​ർ, 2025ൽ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ജ്ഞാ​ത​രാ​യി മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​തി​ൽ പ​ല​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നും രേ​ഖ​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

