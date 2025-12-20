Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:30 AM IST

    മാ​തൃ-​ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​കേ​ണ്ടേ ന​വ​കേ​ര​ളം?

    മാ​തൃ-​ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​കേ​ണ്ടേ ന​വ​കേ​ര​ളം?
    ഏ​ഴു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞു​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ള​മു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി​നു വി​ശ​പ്പു തു​ട​ങ്ങി. ചു​റ്റി​നും പു​രു​ഷാ​ര​മാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലി​രു​ന്ന് പാ​ലു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ലും പ​തി​യും. ഫീ​ഡി​ങ് റൂ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. നീ​ണ്ട ഇ​ട​നാ​ഴി​ക്ക​പ്പു​റം വ​ല​ത്തോ​ട്ടു തി​രി​ഞ്ഞ്...​പി​ന്നെ​യും തി​രി​ഞ്ഞ്... പി​ന്നെ​യും തി​രി​ഞ്ഞ്... ക​ര​യു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​മാ​യി ഒ​ടു​വി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ചു; ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഒ​രു മൂ​ല​യി​ൽ പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ച ഒ​രു ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മു​റി. പ​ഴ​യ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് ക​സേ​ര​ക​ൾ മാ​ത്രം... ഇ​തെ​ന്റെ മാ​ത്രം അ​നു​ഭ​വ​മ​ല്ല, ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ന​മ്മു​ടെ പൊ​തു സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​മാ​യ തെ​ളി​വാ​ണ്.

    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യ​നു​സ​രി​ച്ച്, കു​ഞ്ഞി​ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​റു​മാ​സം മു​ല​പ്പാ​ൽ മാ​ത്രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വേ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 61.6 ശ​ത​മാ​നം ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ​രി​യാം​വ​ണ്ണം മു​ല​പ്പാ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ല​യൂ​ട്ട​ലി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പൊ​തു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഇ​തി​ൽ ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തോ അ​മ്മ​മാ​ർ

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​ര​ളം ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ശി​ശു​മ​ര​ണ നി​ര​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര ല​ഭ്യ​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നാം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എന്നാൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​മി​പ്പോ​ഴും ബ​ഹു​ദൂ​രം പി​ന്നി​ലാ​ണ്. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ല​യൂ​ട്ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല -ബ​സ്, ട്രെ​യി​ൻ, ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്രം പോ​ലു​ള്ള പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ല​യൂ​ട്ടാ​നാ​വാ​തെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​രെ​യും വി​ശ​ന്ന് ക​ര​യു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും നാ​മേ​റെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​മൂ​ഹം വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ‘സ​ദാ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ’ തെ​റ്റാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​തി​ന് ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. പ്ര​ശ്ന​പ​ര​മാ​യ ‘പു​രു​ഷ നോ​ട്ടം’ കാ​ര​ണം പ​ല അ​മ്മ​മാ​രും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ര​ച്ചി​ൽ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് മു​ല​യൂ​ട്ടാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര​ണം​കൊ​ണ്ട് പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​രു​മു​ണ്ട്.

    പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പേ​രി​ന് ഒ​രു ‘ഫീ​ഡി​ങ് റൂം’ ​ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​ത്ത​ന്നെ, അ​വ​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ്: ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലെ ഏ​തോ കോ​ണി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​മു​റി​ക​ൾ തേ​ടി ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. വി​ശ​ന്ന കു​ഞ്ഞി​നെ​യും എ​ടു​ത്ത് ദൂ​രം ന​ട​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യേ​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ശ്നം ശു​ചി​ത്വ​മാ​ണ്. പ​ലേ​ട​ത്തും ഫീ​ഡി​ങ് റൂ​മു​ക​ൾ പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ച​തും വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​വു​മാ​ണ്. പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​ഞ്ഞ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ, അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള, വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലി​രു​ത്തി പാ​ലു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​രാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ക?

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ബ​സ്-​റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം മാ​തൃ-​ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റാ​ൻ ഇ​നി വൈ​കി​ക്കൂ​ടാ. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ല​യൂ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. മു​റി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം, സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്നി​വ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണം.

    അ​തി​നൊ​പ്പം, മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം.

    child friendlymotherhood
