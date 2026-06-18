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    Articles
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 6:30 AM IST

    അധ്യാപകരെ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് തിരികെ അയക്കുക

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    അധ്യാപകരെ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് തിരികെ അയക്കുക
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    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗം ഇ​ന്ന് അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര ജോ​ലി​ഭാ​ര​ങ്ങ​ൾ. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സെ​ൻ​സ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ അ​ക്ക​ങ്ങ​ള​ല്ല; ജീ​വ​നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ക​ഴി​വു​ക​ളും പ​രി​മി​തി​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​വ​രെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ എ​ന്താ​ണ്?

    നീ​ളു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര ജോ​ലി​ക​ൾ

    സെ​ൻ​സ​സ്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം, ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി, പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗു​ളി​ക വി​ത​ര​ണം, കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ർ​വേ​ക​ൾ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ, പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ, അ​പ്‌​ലോ​ഡു​ക​ൾ, വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ-​ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ളു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​മാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ലു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​ൻ​സ​സ് ജോ​ലി​യെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ തി​രി​കെ സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ത്ര​പേ​ർ അ​വി​ടെ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട് എ​ന്ന് ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത്ത​രം സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ട്ടം​കൂ​ട്ട​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഇ​ന്നു​ള്ള​ത്.

    പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡേ​റ്റ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ. ഒ​രു ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ 45 മി​നി​റ്റ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​ധ്യാ​പ​നം. അ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ണ്ട്. ടീ​ച്ചി​ങ് മാ​ന്വ​ലു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം, പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യ​ണം, പ​ഠ​ന പി​ന്നാ​ക്കം നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം, അ​വ​രു​ടെ മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    ഇ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​വ​രെ​യാ​ണ് വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​ർ​ക്കും സ്വ​ന്തം വീ​ടി​നോ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​നോ സ​മീ​പ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഡ്യൂ​ട്ടി. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്; അ​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത്! ഇ​ത്ത​രം അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡ്യൂ​ട്ടി ലീ​വ് പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ർ​ഷി​ക ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ വ​രെ നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം മാ​ത്രം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​സ​സ്​ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ര​വും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണോ​? അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ക​രം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്.

    ആ​ക​യാ​ൽ, സെ​ൻ​സ​സ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​പ​ക​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണം, അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഡ്യൂ​ട്ടി ലീ​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം, ശാ​രീ​രി​ക​വും കു​ടും​ബ​പ​ര​വു​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഇ​ത്ത​രം ഡ്യൂ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം, വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മു​ന്നേ​റ്റം ഒ​രു ദി​വ​സം കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​യ​ത​ല്ല. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ർ​പ്പി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ​ത്. ആ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ദാ ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​ത് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ വേ​ര​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല; ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ളെ​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ വി​ടു​ക. അ​താ​ണ് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി.

    (കേ​ര​ള സ്കൂ​ൾ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് മൂ​വ്മെ​ന്റ്-​കെ.​എ​സ്.​ടി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)
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    TAGS:madhyamam articleEditorial NewsPublic educationmadhyamam dailyacademicKerala
    News Summary - Send teachers back to classrooms
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