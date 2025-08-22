Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightജാ​തി​ച്ച​ങ്ങ​ല...
    Articles
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 6:31 AM IST

    ജാ​തി​ച്ച​ങ്ങ​ല മു​റി​ക്കാ​ൻ ഗാ​ന്ധി​യോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ജാ​തി​ച്ച​ങ്ങ​ല മു​റി​ക്കാ​ൻ ഗാ​ന്ധി​യോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ
    cancel

    ജാ​തി​മാ​റി​ഭ​രി​ച്ചാ​ലേ ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​നാ​യ​ത്തം പു​ല​രൂ എ​ന്നു ക​വി​ത​കു​റി​ച്ച, ജാ​തി​ച്ച​ങ്ങ​ല​വെ​ട്ടി ഇ​ന്ത്യ​യെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​ക്കാ​ൻ ഗാ​ന്ധി​യോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​​ന്റെ 136ാം ജ​ന്മ​വാ​ർ​ഷി​ക​വേ​ള​യാ​ണി​ത്. കാ​ല​ത്തെ ക​ട​ന്നു​ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഈ ​വി​പ്ല​വ​കാ​രി നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​നെ കാ​ലി​ക​വും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച ശി​ഷ്യ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗു​രു ദൈ​വ​ദ​ശ​ക​മെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൻ പ്രേ​ര​ണ​യി​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ദ​ശ​ക​മെ​ഴു​തി ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും യു​ക്തി​ചി​ന്ത​യെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ജ്ഞാ​നോ​ദ​യ​ചി​ന്ത​യു​ടെ​യും അ​റി​വൊ​ളി​യു​ടെ​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും ആ​ധാ​ര​മാ​ണു സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നി​ര​ന്ത​ര വാ​ങ്മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും കേ​ര​ള​മാ​കെ​യു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​പ​മാ​ന​വീ​ക​ര​ണ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജാ​തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മൃ​ഗ​സ​മാ​ന​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗം ഗു​രു കാ​ണി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ന​തു നി​റ​വേ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ​ഴ​വ​രും ഇ​ത​ര​പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ ദ​ലി​ത​രാ​യി അ​വ​രോ​ട് സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഗു​രു​വ​രു​ളി​ൻ​കാ​ത​ൽ.

    ഗു​രു​വ​തു ജീ​വി​ത​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ക്കി, ദ​ലി​ത​ബാ​ല​ക​രു​ടെ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഉ​ദ്യോ​ഗ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ലും​ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഗു​രു ന​യി​ച്ച ജ​നാ​യ​ത്ത​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വ​ൻ​പ​നു​ക​മ്പ​യു​ടെ ജീ​വ​താ​ര​ക​മാ​യ അ​റി​വൊ​ളി. പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി അ​റി​വൊ​ളി​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്​ ഗു​രു​വും ഗു​രു​വ​രു​ളി​ൻ​പൊ​രു​ള​റി​ഞ്ഞു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​സ​ഹോ​ദ​ര​നും മ​റ്റു ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രും​കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗു​രു​വി​നെ ദൈ​വ​വ​ത്ക​രി​ച്ചും വി​ഗ്ര​ഹ​വ​ത്ക​രി​ച്ചും ഹൈ​ന്ദ​വീ​ക​രി​ച്ചും അ​ധീ​ശ​ജാ​തി ഹി​ന്ദു​ത്വ​ശ​ക്തി​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധം ഇ​ന്നു​ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗു​രു​വി​നെ​യും ശി​ഷ്യ​രെ​യും അ​വ​രു​ടെ വ​ലി​യ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ചി​ന്ത​യെ​യും മ​തേ​ത​ര-​മാ​ന​വി​ക-​നൈ​തി​ക സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ വ​ർ​ഗീ​യ​ശ​ക്തി​ക​ൾ.

    കേ​ര​ള​മാ​ധ്യ​മ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ബോ​ധ​ത്തെ​ക​രു​പ്പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്. യു​ക്തി​വാ​ദം മു​ത​ൽ ന​വ​ബു​ദ്ധ​വാ​ദം​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം യു​ക്തി​വാ​ദി, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി വേ​ല​ക്കാ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. 1945 ൽ ​ലോ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം യു.​എ​ന്നി​ന്റെ 1948 ലെ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും മൂ​ന്നാ​ണ്ടു​മു​മ്പ് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം​പോ​ലും ന​മ്മു​ടെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലി​ല്ല. അം​ബേ​ദ്ക​റി​സ​വു​മാ​യു​ള്ള കാ​ലി​ക​സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ 1930ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങി. സ​ഖാ​ക്ക​ളേ​യെ​ന്ന സം​ബോ​ധ​ന​പോ​ലെ അം​ബേ​ദ്ക​റെ​ന്ന ശ​ര​ണ​മ​ന്ത്ര​ത്തെ ഭാ​വി​മ​ന്ത്ര​മാ​യി 1940ക​ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ല​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തും മ​റ്റാ​രു​മ​ല്ല. ഇ​തെ​ല്ലാം ന​വ​ദേ​ശീ​യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​ത്തി​നു ബ​ദ​ലാ​യി കേ​ര​ള​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​ത്ത​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​സ​മീ​പ​ന​രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യാ​ലേ കേ​ര​ള​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​വൂ.

    (കാ​ല​ടി സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mahatma GandhiSahodaran Ayyappan
    News Summary - Sahodaran Syyappan who told Gandhi to break caste barriers
    Similar News
    Next Story
    X