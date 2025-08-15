Begin typing your search above and press return to search.
    Articles
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:25 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല ‘അ​യോ​ധ്യ’​യാകാ​തി​രു​ന്ന​ത്

    ശ​ത്രു ശ​ക്തി ദു​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ മ​നു​വാ​ദി പദ്ധതികൾ - 2
    ശ​ബ​രി​മ​ല ‘അ​യോ​ധ്യ’​യാകാ​തി​രു​ന്ന​ത്
    cancel

    ദി​നേ​ശ് ബീ​ഡി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം സ്ഥാ​പി​ച്ച ബീ​ഡി​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. ക​ടു​ത്ത ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ ഉ​ട​മ ഗ​ണേ​ഷ് ബീ​ഡി ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ദി​നേ​ശ് ബീ​ഡി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ദി​നേ​ശ് ബീ​ഡി ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ന​ട​ന്ന ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു, അം​ഗ​ഭം​ഗം നേ​രി​ട്ടു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളും തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നും ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    1948 മു​ത​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ക്ഷേ​ത്ര പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ഹി​ന്ദു സം​ഘാ​ട​ന​വും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഉ​ന്നം ​വെ​ക്ക​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. ജാ​തി അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ‘ഹി​ന്ദു’ ഐ​ക്യ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 1948ൽ ​അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദി​ൽ വി​ഗ്ര​ഹം കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ച​തും ഈ ​വ​ലി​യ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ത് ഫ​ലം കൊ​യ്തു. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ക്ഷേ, ഏ​റ്റ​വും ആ​ദ്യ​ത്തെ നീ​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്കേ മു​ന​മ്പി​ൽ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ സ്മാ​ര​കം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു. ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക്രൈ​സ്ത​വ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും സം​ഘ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ​ പി​ന്തു​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യ പി.​ബി. ല​ക്ഷ്മ​ണ​നാ​ണ് അ​വി​ടെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച കു​രി​ശ് ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. പ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട മേ​ധാ​വി​ക​ളും ഈ ​സ്മാ​ര​കം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ.​എം.​എ​സ്. ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന അ​പ​വാ​ദം. എം. ​ക​രു​ണാ​നി​ധി പോ​ലും ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്നു. പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം എ​തി​രാ​കു​മ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ൽ മ​തേ​ത​ര നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും എ​ത്ര​മേ​ൽ ദു​ഷ്‍ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​രു​ണാ​നി​ധി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.


    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തും അ​വ​യെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഹി​ന്ദു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.

    2023ൽ ​ദ​യാ​ൽ പാ​ലേ​രി, ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷ് (ഐ.​ഐ.​ടി ചെ​ന്നൈ) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നെ​ഴു​തി​യ ‘Elections Can Wait: The Politics of constructing a ‘Hindu atmosphere’ in Kerala, South India’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. 1966ൽ ​ആ​ദ്യ ശാ​ഖ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​ർ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​യി. ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ ശ്രീ ​കു​റും​ബ ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നാ​ണ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്രാ​മു​ഖ്യം. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ്, താ​ഴ്ന്ന ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം വി​ല​​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഷ്ട​ത​ക​ൾ​ക്കും ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ കാ​ർ​ഷി​ക സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​നം വേ​രു​പ​ട​ർ​ത്താ​നി​ട​യാ​ക്കി. സ​മീ​പ​നാ​ളു​ക​ൾ വ​രെ ഈ ​സ്വാ​ധീ​നം നി​ല​നി​ന്നു. അ​തു​വ​ഴി ഈ ​ക്ഷേ​ത്ര​വും അ​തി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ര​വ​ധി മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ മൂ​ന്നു നാ​ൾ നീ​ണ്ട ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തും തു​ട​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. മു​സ്‍ലിം, ക്രൈ​സ്ത​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ത​ട​യാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​ചു​റ്റും മ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷേ​ത്ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കാ​ര്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​രി​സ​ര​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ക്ഷേ​ത്രാ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​വും വ​ഴി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന വി​ശു​ദ്ധ ഭൂ​മി​യാ​യി​രു​ന്നു ​ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്രം. ഈ ​സ്ഥ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ മു​സ്‍ലിം കൂ​ട്ടാ​ളി വാ​വ​ർ​ക്ക് സ​വി​ശേ​ഷ സ്ഥാ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഇ​ട​വു​മു​ണ്ട്. ഏ​റെ ദൂ​രെ​യ​ല്ലാ​തെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക്രൈ​സ്ത​വ ദേ​വാ​ല​യ​വും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. വാ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ടം അ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഹി​ന്ദു​വാ​യി മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​പ്പോ​ൾ ഹി​ന്ദു​വ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​വി​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​വും.


    എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ക്ഷേ​ത്ര​പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​കാ​മെ​ന്നും വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​യ്മ​ക്ക് സ​മ​മാ​ണെ​ന്നും 2018ലെ ​സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഓ​ന്തി​നെ പോ​ലെ നി​റം​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും വി​ധി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ​ എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത് അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നു​ക​ണ്ട് ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ശ​ക്ത​മാ​യി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വി​ഷ​യം ഒ​രു അ​യോ​ധ്യ സ്റ്റൈ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം. വൈ​കാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. മു​സ്‍ലിം, ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​മി​ത് ഷാ, ‘‘​അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​രു​ടെ സ​മ​രം ബി.​ജെ.​പി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്രാ​ചാ​രം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ മ​റി​ച്ചി​ടു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി​ അ​നു​സ​രി​ച്ച​തി​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളും ഇ​ട​ത്, പു​രോ​ഗ​മ​ന ശ​ക്തി​ക​ളും സ​ർ​വ ശ​ക്തി​​യു​മെ​ടു​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച് സ​മ​രം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ര​റ്റം മു​ത​ൽ മ​റ്റേ അ​റ്റം വ​രെ 50 ല​ക്ഷം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​നി​ത മ​തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മേ​ലാ​ണ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ അ​സ​ന്ദി​ഗ്ധ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ആ ​പ്ര​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള ജ​ന​ത​ക്ക് വ​ലി​യ പാ​ഠ​മാ​ണ്, ആ​ക​ണം. ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ന​വോ​ത്ഥാ​നം മു​ന്നി​ൽ​വെ​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ അ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ത്ത​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല ഒ​രു അ​യോ​ധ്യ​യാ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ‘വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​പ്പ്’ കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    (അ​വ​സാ​നി​ച്ചു)

    TAGS:subhashini aliSabarimala
    News Summary - Sabarimala Protest malayalam article by Subhashini Ali
