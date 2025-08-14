Begin typing your search above and press return to search.
    14 Aug 2025 6:00 AM IST
    14 Aug 2025 6:01 AM IST

    ശ​ത്രു​ശ​ക്തി ദു​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ മ​നു​വാ​ദി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ശ​ത്രു​ശ​ക്തി ദു​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ മ​നു​വാ​ദി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    സ്വ​ന്തം അ​ജ​ണ്ട പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സോ അ​തി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ളോ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ‘അ​വ​ർ ശ​രി​ക്കും അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര​ല്ല’, ‘ അ​വ​ർ​ക്ക് മാ​റ്റം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്’,‘അ​ങ്ങി​നെ​യ​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്നോ.. ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്ന കു​റെ ക്ഷ​മാ​പ​ണ​ക്കാ​രു​ണ്ട്-​അ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണി​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന​താ​ണ് വി​ചി​ത്ര​ക​രം.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ന​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ഒ​രു വി​ഷ​യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്. 1949ൽ ​പാ​സാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ എ​തി​ർ​പ്പ് പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യ സം​ഘ​ട​ന അ​തി​നു​പ​ക​രം ‘മ​നു​സ്മൃ​തി’ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പാ​സാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി രാം​ലീ​ല മൈ​താ​ന​ത്ത് ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ​യും നെ​ഹ്റു​വി​​ന്റെ​യും കോ​ലം പ​ര​സ്യ​മാ​യി ക​ത്തി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്. ‘‘മ​നു ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യം ഭ​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശ​ങ്ക​ർ സു​ബ്ബ​ർ അ​യ്യ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​റി​ൽ തു​റ​ന്നെ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തു: സ​വ​ർ​ക്ക​ർ മ​നു​സ്മൃ​തി​യെ ‘വേ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും പൂ​ജ്യ​മാ​യ വേ​ദ​പു​സ്ത​ക​മാ​യി’ ക​ണ്ടു. ‘‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ​വും അ​ത്യു​ദാ​ത്ത​വും ജ്ഞാ​ന സ​മ്പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ നി​യ​മ പു​സ്ത​ക’​മാ​യി ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ അ​തി​നെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മ​നു​സ്മൃ​തി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഏ​റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യെ​ന്ന് ഈ​യി​ടെ ശ​ശി ത​രൂ​ർ (ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​കാം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്) ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​ശു​ഭ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

    2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​ന് അ​യോ​ധ്യ രാ​മ​മ​ന്ദി​ര ഭൂ​മി​പൂ​ജ ന​ട​ക്ക​വെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​യും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി, ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പാ​ലി​ച്ചു​പോ​ന്ന മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​ക്കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് സ​ർ​സം​ഘ് ചാ​ല​ക് മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​ത് സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​നു​സ്മൃ​തി ​​ശ്ലോ​കം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​വി​ടെ​യൊ​രു ഹ്ര​സ്വ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    ‘‘രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ഥ​മ ജാ​ത​നി​ൽ (അ​ഥ​വാ, ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ൻ) നി​ന്ന് ഭൂ​മി​യി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്ക​ട്ടെ’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വ​രി​ക​ൾ. എ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ, രാ​ജ്യം മു​ഴു​ക്കെ​യും മ​നു​വാ​ദി ഹി​ന്ദു​ത്വ പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യെ​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​യു​മാ​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന 2025ൽ ​ത​ന്നെ അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.




    ഹി​ന്ദു​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ളെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ൻ വി​ടാ​തെ കാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ‘വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​പ്’ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​കാം, ഇ​തും ഒ​രു മി​ഥ്യ​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ട​മു​ണ്ട്. മു​മ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ശ​രി​യാ​യ ‘ഹി​ന്ദു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം’ സൃ​ഷ്ടി​​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ചി​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ​യും -മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ, ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ- ശ​ക്തി​ദു​ർ​ഗ​മാ​യി ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. മ​ര​ണം വ​രെ വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ഈ ​ശ​ക്തി​ദു​ർ​ഗം പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    കേ​ര​ള​​ത്തെ അ​ദ്വി​തീ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​റ്റി​നെ​യും ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്ക​ലാ​ണ് മ​നു​വാ​ദി ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​ത്തി​നി​ട​മി​ല്ല.

    സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്റേ​താ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക- മ​ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു മ​ല​യാ​ളി സ്വ​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ന്നി എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​വും ന​വീ​ന​വു​മാ​യ സാ​ഹി​ത്യ​വും സി​നി​മ​യും നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും, ജാ​തി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലി​നെ​യും പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും ഫ്യൂ​ഡ​ൽ ചി​ന്താ​രീ​തി​ക​ളെ​യും ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം, ശാ​സ്ത്രീ​യ ചി​ന്ത എ​ന്നി​വ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലി​നും വ​ർ​ഗ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ എ​ല്ലാം മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​നാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം.




    ഓ​രോ ത​ല​ത്തി​ലും അ​സ​മ​ത്വ​മാ​ണ് മ​നു​വാ​ദി ഹി​ന്ദു​ത്വം ​മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​ന​വും തൊ​ഴി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ളെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും മ​ത​ത്തി​ലും മേ​ൽ​ജാ​തി ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ്തു​തി പാ​ടു​ക​യും അ​ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​വേ​ച​നം കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തു​ല്യ പൗ​ര​ത്വം​പോ​ലും അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    മ​നു​വാ​ദി ഹി​ന്ദു​ത്വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ൽ അ​വ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നും. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​വ​ർ അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ച​തു​രു​പാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ വ​ശ​ത്താ​ക്കു​ന്നു. പ​ണ​വും അ​ധി​കാ​ര​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, അ​ധഃ​സ്ഥി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വെ​റു​പ്പ് പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു. അ​തു​വ​ഴി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു. ഇ​ര​ക​ളെ​ത്ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​രും ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രു​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് മി​ടു​ക്ക് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ളം വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് സ്വാ​ധീ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം അ​തി​ന്റെ പ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​​ങ്ങ​ളോ​ടും നി​സ്സം​ഗ​മാ​യ സ​മീ​പ​നം പു​ല​ർ​ത്താ​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഹി​ന്ദു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് മി​ഥ്യാ​ബോ​ധ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ബ​ഹു​ത​ല സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് അ​വ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലെ ചി​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല​ത് കേ​ര​ള​​ത്തെ മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. സം​ഘ് പ​രി​വാ​റി​നെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നൊ​പ്പം, അ​വ​രു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്ത​ലും വേ​ണം.

    1942ൽ ​മ​ല​ബാ​റി​ലും തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലും ശാ​ഖ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി ദ​ത്തോ​പാ​ന്ത് ഠേം​ഗ്ഡി, ഓ​ക് എ​ന്നി​വ​രെ ​ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വേ​രു​പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ കു​ടി​യാ​ന്മാ​ർ, കാ​ർ​ഷി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ബീ​ഡി-​ക​യ​ർ- ക​ശു​വ​ണ്ടി വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​പ്രീ​തി. മേ​ൽ​ജാ​തി​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന്മി​മാ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​തി​ർ​പ്പ് കാ​ത്ത നാ​ളു​ക​ൾ. നി​ല​മ്പൂ​ർ രാ​ജാ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ സാ​മൂ​തി​രി​യും ആ​ദ്യ ശാ​ഖ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. മേ​ൽ​ജാ​തി ജ​ന്മി​മാ​രും -ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു- ഇ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. 1943ൽ ​ആ​ദ്യ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് വേ​രു​പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ട​സ്സം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഠേം​ഗ്ഡി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത് ​ചെ​യ്യാ​ൻ ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഗാ​ന്ധി വ​ധ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ഹിം​സ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ത​നി​ക്ക് പീ​ഡ​നം ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ക​വി ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ മേ​ശ​യി​ൽ ക​ത്രി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഹിം​സ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന്യാ​യ​മാ​യി ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​ഥ​മ ഇ.​എം.​എ​സ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്കെ​തി​രാ​യ ‘വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര’​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റാ​ണ്.

    (തു​ട​രും)

    (സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​മാ​യ സു​ഭാ​ഷി​ണി അ​ലി ‘മ​നു​വാ​ദി ഹി​ന്ദു​ത്വം സം​സ്കാ​ര​വും ച​രി​ത്ര​വും തു​ല്യ​വ​കാ​ശ​വും പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ചി​ന്ത ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്)

    ന​ന്ദി:ചി​ന്ത ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ

