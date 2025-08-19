Begin typing your search above and press return to search.
    1925ൽ ​​രൂ​​പം​​കൊ​​ണ്ട ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ്​ ഈ ​​ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​റി​​ൽ ശ​​താ​​ബ്​​​ദി​​യി​​ലേ​​ക്ക്​ ക​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ സ്വാ​​ധീ​​നം ചെ​​ലു​​ത്തു​​ന്ന, രാ​​ജ്യം​​ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഭാ​​ര​​തീ​​യ ജ​​ന​​താ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യി​​ലൂ​​ടെ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ചാ​​ര​​ധാ​​ര പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ് ശ​​താ​​ബ്ദി​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ഒ​​രു ല​​ക്ഷം ശാ​​ഖ​​ക​​ൾ,1500–1600 ഹി​​ന്ദു സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​ക്ക് പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ടു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന ബാ​​ന​​റാ​​യ ‘മു​​സ്‍ലിം ദേ​​ശീ​​യ മ​​ഞ്ച്’​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ 2025 ജൂ​​ലൈ 31ന് ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ ഒ​​രു കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച​​യും സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ‘സം​​വാ​​ദ് സെ ​​സ​​മാ​​ധാ​​ൻ’ (സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ പ​​രി​​ഹാ​​രം) എ​​ന്ന ത​​ല​​ക്കെ​​ട്ടി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ലെ 40–50 ഓ​​ളം വ​​രു​​ന്ന ക്ഷ​​ണി​​താ​​ക്ക​​ളി​​ൽ അ​​ധി​​ക​​പേ​​രും ഉ​​ർ​​ദു മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള ജേ​​ണ​​ലി​​സ്​​​റ്റു​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഉ​​ർ​​ദു മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്ന​​ല്ലാ​​ത്ത, ഹി​​ന്ദു​​വാ​​യ ഈ ​​ലേ​​ഖി​​ക​​യെ​​പ്പോ​​ലെ കു​​റ​​ച്ചു​​പേ​​രു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    മു​​തി​​ർ​​ന്ന ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ് നേ​​താ​​വും മു​​സ്‍ലിം ദേ​​ശീ​​യ മ​​ഞ്ച് ര​​ക്ഷാ​​ധി​​കാ​​രി​​യു​​മാ​​യ ഇ​​ന്ദ്രേ​​ഷ് കു​​മാ​​റാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​ടെ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ക​​ൻ. സാ​​ഹോ​​ദ​​ര്യ​​ഭാ​​വ (ഭാ​​യ് ചാ​​ര)​​ത്തി​​ലും ഐ​​ക്യ​​ത്തി​​ലും ഊ​​ന്നി​​യു​​ള്ള ദേ​​ശീ​​യ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും പു​​ന​​രൈ​​ക്യ​​ത്തി​​ന് മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​തൃ​​ത്വം കൊ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട ഇ​​ന്ദ്രേ​​ഷ്​ കു​​മാ​​ർ “പ​​ശു​​ക്ക​​ളു​​ടെ പേ​​രി​​ൽ അ​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ല​​യോ ക​​ലാ​​പ​​മോ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത രാ​​ജ്യ​​മാ​​വ​​ണം ന​​മു​​ക്ക് വേ​​ണ്ട​​ത്” എ​​ന്നും പ​​റ​​ഞ്ഞു. വോ​​ട്ടു​​ബാ​​ങ്ക് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ​​യും മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ച അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഗ്യാ​​ൻ​​വാ​​പി, സം​​ഭ​​ൽ ത​​ർ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളെ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ച് “ഓ​​രോ മ​​സ്ജി​​ദി​​ലും ശി​​വ​​ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കേ​​ണ്ട ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ടോ?” എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​വും ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചു. മു​​തി​​ർ​​ന്ന സം​​ഘ്​​​പ​​രി​​വാ​​ർ നേ​​താ​​വ്​ ഇ​​ത്ത​​രം പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത്​ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യി തോ​​ന്നു​​മെ​​ങ്കി​​ലും, യു.​​പി​​യി​​ലെ ഫ​​തേ​​പൂ​​രി​​ൽ 200 വ​​ർ​​ഷം പ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ള്ള മ​​ഖ്ബ​​റ​​ക്കു​​മേ​​ൽ ‘ഹി​​ന്ദു ക്ഷേ​​ത്രം’ എ​​ന്ന അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദം ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച് ക​​ല​​ഹ​​വും കു​​ഴ​​പ്പ​​ങ്ങ​​ളും സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച സ​​മീ​​പ​​കാ​​ല സം​​ഭ​​വം ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഇ​​തു​​പോ​​ലു​​ള്ള സം​​വാ​​ദ സം​​ഗ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ആ​​ത്മ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യാ​​ണോ അ​​തോ വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​ട​​വു​​ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണോ എ​​ന്ന ന്യാ​​യ​​മാ​​യ ചോ​​ദ്യം ഉ​​യ​​രു​​ന്നു.

    പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക അ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളു​​ടെ കൂ​​ടി സ​​ഹാ​​യ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ ആ​​രാ​​ധ​​നാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മേ​​ൽ അ​​ന്യാ​​യ അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദ​​വും അ​​തി​​ക്ര​​മി​​ച്ചു​​ക​​യ​​റ്റ​​വും ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളും സം​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളും തു​​ട​​രു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ലും മോ​​ബ് ലി​​ഞ്ചി​​ങ്, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ബ​​ഹി​​ഷ്ക​​ര​​ണം, മ​​താ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ മു​​സ്‍ലിം സ​​മൂ​​ഹം നേ​​രി​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന അ​​പ​​ര​​വ​​ത്ക​​ര​​ണം അ​​തി​​ശ​​ക്ത​​മാ​​ണ്.

    കാ​​വ​​ടി​​യാ​​ത്ര ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്ന ഇ​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ക്കാ​​ർ മ​​തം വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​രാ​​വു​​ന്ന​​ത്, ന​​മ​​സ്കാ​​രം ത​​ട​​യു​​ന്ന​​ത്, പൊ​​ലീ​​സ് അ​​നാ​​സ്ഥ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​വി​​ധ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത മാ​​ധ്യ​​മ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചു.

    പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യ​​ല്ല നീ​​തി​​യാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​ത്

    2015 മു​​ത​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ പ​​ശു സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട 50ലേ​​റെ ആ​​ൾ​​ക്കൂ​​ട്ട അ​​തി​​ക്ര​​മ കേ​​സു​​ക​​ളു​​ണ്ട്. മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ഖ്‍ലാ​​ഖ്, പെ​​ഹ്‍ലു ഖാ​​ൻ, ജു​​നൈ​​ദ് ഖാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ അ​​തി​​ലെ ഏ​​താ​​നും പേ​​രു​​ക​​ൾ മാ​​ത്രം. ഇ​​ത്ത​​രം സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നീ​​തി ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​തെ, ‘സം​​വാ​​ദം’ ന​​ട​​ത്തി​​യാ​​ൽ ‘സ​​മാ​​ധാ​​നം’ ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​മോ? പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​ക​​ള​​ല്ല, പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​മേ​​ൽ​​ക്ക​​ലും, നീ​​തി ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്ക​​ലു​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​ത്. ദേ​​ശീ​​യ​​ത മ​​ത​​ത്തി​​നു മു​​ക​​ളി​​ൽ ആ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് സം​​സാ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം ഇ​​ന്ദ്രേ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ ഊ​​ന്നി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞു. “നാം ​​ഹി​​ന്ദു​​വോ മു​​സ്‍ലി​​മോ അ​​ല്ല, പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​മാ​​യി ഭാ​​ര​​തീ​​യ​​രാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം- പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ-​​ഹ​​മാ​​സ് സം​​ഘ​​ർ​​ഷം പോ​​ലു​​ള്ള അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ” എ​​ന്നും പ​​റ​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ചു. ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​യെ ഹി​​ന്ദു ഐ​​ഡ​​ന്റി​​റ്റി​​യു​​മാ​​യി ഒ​​ത്തു​​പോ​​കു​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ൽ നി​​ർ​​വ​​ചി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ വൈ​​വി​​ധ്യം ത​​ന്നെ അ​​പ​​ക​​ട​​ത്തി​​ലാ​​കു​​മെ​​ന്ന ആ​​ശ​​ങ്ക നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ ദേ​​ശീ​​യ​​ത ഏ​​വ​​രെ​​യും ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​തും ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. എ​​ന്നാ​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന, തു​​ല്യ​​ത, ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം, മ​​ത​​നി​​ര​​പേ​​ക്ഷ​​ത-​​ഇ​​ത്യാ​​ദി കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ൽ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​തെ പോ​​യ​​ത് പ്ര​​ക്രി​​യ​​യു​​ടെ പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ത ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തെ​​ത്ത​​ന്നെ ന്യൂ​​നീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    സ​​മാ​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ്​ ല​​ക്ഷ്യ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ

    ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ് മേ​​ധാ​​വി മോ​​ഹ​​ൻ ഭാ​​ഗ​​വ​​ത് ഈ​​യി​​ടെ ഒ​​രു പു​​സ്​​​ത​​ക പ്ര​​കാ​​ശ​​ന ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു: “സം​​ഘ​​ത്തെ ഒ​​രു വാ​​ക്കി​​ൽ നി​​ർ​​വ​​ചി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ,‘സ്വ​​ന്തം’ എ​​ന്നാ​​ണ്​ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​വു​​ക’’ എ​​ന്ന്. പ​​ക്ഷേ, അ​​പ​​ര​​രെ ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​ത്തി​​നും ബ​​ന്ധു​​ത്വ​​ത്തി​​നു​​മെ​​ന്ത​​ർ​​ഥം?​​വൈ​​വി​​ധ്യ​​ത്തെ സ​​ഹി​​ക്കു​​​മ്പോ​​ള​​ല്ല, ആ​​ഘോ​​ഷി​​ക്കു​​​മ്പോ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മേ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ സ്വ​​ന്ത​​വും ബ​​ന്ധ​​വും രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യു​​ള്ളൂ. ജൂ​​ലൈ 31ലെ ​​യോ​​ഗം പ്ര​​ശ്​​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മാ​​യി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ആ​​ത്​​​മ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യു​​ടെ ഒ​​രു അ​​വ​​സ​​രം എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മ​​ർ​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന്​ ഞാ​​ൻ ക​​രു​​തു​​ന്നു. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ യോ​​ഗ​​ത്തി​​​ന്റെ ത​​ല​​ക്കെ​​ട്ടി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​തു​​പോ​​ലെ സ​​മാ​​ധാ​​നം ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സ്​ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ൽ ചി​​ല കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യും ചെ​​യ്യാ​​ൻ അ​​വ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​വ​​ണം:

    ● മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​യു​​ടെ​​യും പേ​​രി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന എ​​ല്ലാ അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും പ​​ര​​സ്യ​​മാ​​യി തു​​റ​​ന്ന് അ​​പ​​ല​​പി​​ക്കാ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​വു​​ക.

    ● സം​​ഘ്പ​​രി​​വാ​​റു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട നേ​​താ​​ക്ക​​ളും ബു​​ദ്ധി​​ജീ​​വി​​ക​​ളും വി​​ദ്വേ​​ഷ പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ക​​ലം പാ​​ലി​​ക്കു​​ക.

    ● വ​​ർ​​ഗീ​​യ അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഇ​​ര​​ക​​ൾ​​ക്ക് നീ​​തി​​യും ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​വും ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ക.

    ● ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് മ​​ത​​നി​​ര​​പേ​​ക്ഷ​​ത​​യു​​ടെ, ഉ​​റ​​ച്ച പു​​ന​​ർ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ക.

    അ​​റേ​​ബ്യ​​യു​​ടെ നാ​​യ​​ക​​നെ പു​​ൽ​​കി​​യ കു​​ളി​​ർ​​തെ​​ന്ന​​ൽ വീ​​ശി​​യ ഇ​​ട​​മാ​​ണ്​ ഇ​​ന്ത്യ എ​​ന്ന അ​​ല്ലാ​​മ ഇ​​ഖ്​​​ബാ​​ലി​​​ന്റെ വ​​രി (‘മീ​​ർ എ ​​അ​​റ​​ബ്​ കോ ​​ആ​​യി ടം​​ണ്​​​ഠീ ഹ​​വാ ജ​​ഹാം സേ’) ​​ഉ​​ദ്ധ​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്​ ഇ​​ന്ദ്രേ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്​ സ​​മാ​​പ്​​​തം കു​​റി​​ച്ച​​ത്. സം​​ശ​​യ​​വും വി​​ഭാ​​ഗീ​​യ​​ത​​യും വെ​​ടി​​ഞ്ഞ്​ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്ന, സ​​ഹി​​ഷ്ണു​​ത​​യു​​ള്ള, സ​​ഹാ​​നു​​ഭൂ​​തി​​പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യ ദേ​​ശീ​​യാ​​ത്മാ​​വി​​ലേ​​ക്ക് കു​​ളി​​ർ​​തെ​​ന്ന​​ൽ വീ​​ശി​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ എ​​ന്നാ​​ണ്​ ആ ​​നി​​മി​​ഷം ഞാ​​ൻ ആ​​ശി​​ച്ച​​ത്.

    (ഡ​​ൽ​​ഹി കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ച്​ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന മാ​​ധ്യ​​മ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യാ​​ണ്​ ലേ​​ഖി​​ക)

    TAGS:rss-bjpdialogueRSSIntrospection
