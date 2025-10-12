Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 7:36 AM IST

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ം കൈ​യേ​റ​ുമ്പോൾ

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ം കൈ​യേ​റ​ുമ്പോൾ
    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​ല​ത്

    • അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​ക്യം
    • അ​വ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​മു​ഖ​ത
    • നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം
    • സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ക് വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലാ​യ്മ
    • വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ്വ​യം ഒ​ഴി​വാ​ക​ൽ
    • ആ​ക്ടി​നെ​തി​രെ ഇ​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ
    • ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ശീ​ല​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്
    • ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​യ്മ

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം വ​ന്നി​ട്ട് ഇ​ന്ന് (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12) 20 വ​ർ​ഷ​മാ​കു​ന്നു. 2019ലെ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ റ​ഗു​ലേ​ഷ​നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഈ ​നി​യ​മ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഡി.​പി.​ഡി.​പി (ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​തി ഡേ​റ്റാ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം) കൂ​ടി പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി വീ​ണ്ടും കു​റ​യും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ക​ട്ടെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​മീ​ഷ​ന്റെ ത​ന്നെ​യും പ​ല്ലും ന​ഖ​വും പി​ഴു​തെ​റി​യാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​ക്കു​ല​ർ വി​പ്ല​വം തു​ട​രു​ക​യു​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ശേ​ഷി​യ​റ്റ നേ​തൃ​ത്വം ഒ​ന്നും ചെ​റു​ക്കാ​തെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി.

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ളും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ത​രം​പോ​ലെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നെ​തി​രും നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​യ​ത്‌​നി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    ഒ​ഴി​വാ​ണ്, പ​ക്ഷേ നി​യ​മ​ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നു​ള്ള​ത​ല്ല

    • എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ നം.127 ​പ്ര​കാ​രം വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യ​മേ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്:
    • സി.​ഐ.​ഡി
    • സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച്
    • ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ
    • പൊ​ലീ​സ് ടെ​ലി ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ
    • പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ
    • ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി
    • ഫിം​ഗ​ർ പ്രി​ൻ​റ്

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ഴി​മ​തി​യോ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ഇ​വി​ടെ​യും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. എ​ന്നി​രി​ക്കെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ത്തി​നു​മേ​ൽ അ​തി​പ്ര​ഭാ​വം ക​ൽ​പി​ച്ച് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​യ​മ​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ ഫീ​സും ചെ​ല​വും വാ​ങ്ങാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ വി​വ​രം ത​ന്നെ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ണം​പി​ടു​ങ്ങ​ൽ രേ​ഖ​യോ?

    ഏ​തു രേ​ഖ​യു​ടെ​യും പ​ക​ർ​പ്പി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി 50 രൂ​പ വ​ര​യേ ഈ​ടാ​ക്കാ​വു എ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​ക്കു​ല​റും സു​പ്രീം കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​വും ഉ​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത് മൂ​ന്നു രൂ​പ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല വ​കു​പ്പു​ക​ൾ രേ​ഖാ​പ​ക​ർ​പ്പി​ന് 1500 രൂ​പ​യും അ​ത് നോ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തി​ന് 150 രൂ​പ വേ​റെ​യും വാ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ൽ ചി​ല വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ നൂ​റി​ര​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​സ്റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫീ​സ് ചോ​ദി​ച്ച​ത് തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​തി​ഫ് ന​ട​ത്തി​യ ‘WP(c) no:3243/2023’ കേ​സി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ ഏ​ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​വോ അ​തേ നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫീ​സും കോ​സ്റ്റും മാ​ത്ര​മേ ഈ​ടാ​ക്കാ​വൂ എ​ന്നും ഏ​തു നി​യ​മം മൂ​ലം രേ​ഖ വേ​ണ​മെ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൗ​ര​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടി​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഫീ​സ് വാ​ങ്ങു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളുമുണ്ട്. ചി​ല വ​കു​പ്പു​ക​ൾ അ​ധി​ക ഫീ​സ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു ക​ത്തു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എന്നാൽ, പൈ​സ കു​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും, പ​ക​ർ​പ്പി​നു ഒ​റി​ജി​ന​ലി​ന്റെ വി​ല വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചുള്ള സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ വൈ​രു​ധ്യ​വു​മു​ണ്ട്.

    ക​മീ​ഷ​നെ ഞെ​രു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ സി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് റ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ലെ ഹാ​ളു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഇ​നി മേ​ലി​ൽ പ​ണം ത​ന്നാ​ൽ​പോ​ലും ഹി​യ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ ഹാ​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വും ഇവിടെ ഇ​റ​ങ്ങി. മേ​ലാ​ള​ന്മാ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വ​രാ​ധി​കാ​രി​യെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഇ​ത് നി​യ​മവിരുദ്ധമാണ്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഏ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ഒ​രു ഓ​ഫി​സ​റെ​യും മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നോ ശി​ക്ഷി​ക്കാ​നോ പാ​ടി​ല്ല. അ​തി​ന് ക​മീ​ഷ​ന് മാ​ത്ര​മേ അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ളൂ.

    ചി​ല ആ​ർ.​ടി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തതോ​ടെ, പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി. ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ കാ​ണി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ന്റെ ത​ന്നെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ വ​ന്നു, ജി.​എ​സ്.​ടി അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എന്ന്.

    പരിഹാസ്യമാകുന്നു

    പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ലും വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ലും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ചി​റ​ക​രി​യു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും കു​ബു​ദ്ധി മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും വി​ജ​യം കാ​ണു​മ്പോ​ഴും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ സം​സ്ഥാ​ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നാ​ക​ട്ടെ, ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും. ഏ​തു നി​യ​മ​ത്തി​ലും ഭേ​ദ​ഗ​തി​യോ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ കൈ​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന ക​മീ​ഷ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​റി​ല്ല. അ​തി​ൽ കേ​ര​ള ക​മീ​ഷ​നാ​ക​ട്ടേ പ​രി​ഭ​വം​പോ​ലു​മി​ല്ല !

    അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ട്ടേ​റെ

    ഹേ​മ ക​മീ​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു വി​ടാ​നു​ള്ള ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, ആ ​കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ർ​വി​സ്താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളും അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നു ശേ​ഷം ഹേ​മ ക​മീ​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കേ​സു​പോ​ലും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​തു​മി​ല്ല.

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്നു

    ഇ​ത്ത​രം അ​നാ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്‌​ദി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​മാ​കെ ആ​ർ.​ടി.​ഐ ക്ല​ബു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച്, പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​വും ക​മീ​ഷ​ന്റെ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ രം​ഗ​ത്തു വ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സി​ൽ 10 രൂ​പ സ്റ്റാ​മ്പ് പ​തി​ച്ച് എ​ഴു​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ. വ​ക്കീ​ൽ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ഒ​രു ഹ​ര​ജി, ക​ട​ലാ​സി​ന്റെ നി​റം പ​ച്ച​യാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ച് വി​വ​രം നി​ഷേ​ധി​ച്ച വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ണ്ട്. ചോ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല, ഫ​യ​ൽ കാ​ണാ​നി​ല്ല, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു വ​രു​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ ടെം​പ്ലേ​റ്റ് മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ വി​ലാ​സം മാ​റ്റി മാ​റ്റി അ​യ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ, ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ആ​യി​രം ഫ​യ​ലു​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ നി​ര​ത്തി​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​ട്ട് വി​വ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ‘അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന’ വി​രു​ത​ന്മാ​രു​മു​ണ്ട്.

    ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നവരും

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തെ സ​ങ്കു​ചി​ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൗ​ര​ൻ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​തും കാ​ണാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ട. ‘സ​ർ, ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ശ് ത​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​യേ​ക്കാം. പി​ന്നെ ഞ​ങ്ങ​ളെ തി​ര​ക്ക​രു​ത്’. എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര മോ​ട്ടോ​ർ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സി​ൽ പി​രി​വി​നു​വ​ന്ന​വ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ‘സൗ​ഹൃ​ദ ഭീ​ഷ​ണി’ മു​ഴ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വ​ന്നു, ഒ​രു വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ! ആ ​ഓ​ഫി​സ് ഉ​ണ്ടാ​യ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മു​ണ്ട് അ​തി​ൽ. അ​വി​ട​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും മ​റ്റെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ആ​റു​മാ​സം പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും മ​റു​പ​ടി കു​റി​ച്ച് തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ൽ ജ​ല​സേ​ച​ന ഓ​ഫി​സി​ൽ ക​രാ​ർ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വ​രു​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി കു​റി​ക്കാ​നാ​യി ഒ​രു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി ഈ​വ​നി​ങ് കോ​ഴ്സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്രേ. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ത്യേ​ന ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​യ​മ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ​ത് അ​തി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഒ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക!

    അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം എ​ക്കാ​ല​ത്തും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം​ത​ന്നെ ‘ക​ണ​ക്കു തീ​ർ​ക്കാ​ൻ’ ഇ​തി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഒ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​വ​യും ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​യു​മാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കു​ത്തി​നി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​രു​ത്. ലോ​ക്ക​പ്പ് മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സി​നി​മ​യു​ടെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ ക​ഥ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഈ ​നി​യ​മം ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ (മാ​ത്രം) ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​തെ, തീ​രാ​തെ...

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​കാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്. 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മ​റി​യി​ക്കാ​ത്ത ഓ​ഫി​സ​റെ ശി​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ത്ത ക​മീ​ഷ​നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി തീ​രു​മാ​ന​വും വി​വ​ര​വും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ‘താ​ങ്ക​ൾ ഈ ​കേ​സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്ക​ണ’​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ക​ത്ത് പോ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ വി​ലാ​സം മാ​റു​ക​യോ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​താ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ പി​ന്നെ ആ ​പ​രാ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യം തീ​ർ​ന്നു. മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​ർ​ക്കു വ​രെ ഇ​ങ്ങ​നെ ക​ത്ത് പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം മ​റു​പ​ടി വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫ​യ​ൽ ക്ലോ​സു​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഫ​യ​ൽ തീ​ർ​പ്പ് ത​ന്ത്രം.

    ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ രാ​പ​ക​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത് ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പ് ക​ൽ​പി​ച്ചാ​ലും അ​ത്ത​രം ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​റ​ക്കാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന​ര​ക്കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് തീ​ർ​പ്പാ​യ കേ​സി​ലെ (AP.No. 428(5)/18/SIC) ഉ​ത്ത​ര​വ് തേ​ടി ക​മീ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ മാ​ന്നാ​റി​ലെ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റോ​ട്, മ​റ്റൊ​രു ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നു മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞും ഉ​ത്ത​ര​വു​കി​ട്ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    2023, 2024 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ചി​ല ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ വി​ധി​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ​യും പ്രി​ൻ​റ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ ക​മീ​ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രോ​ട് ഫ​യ​ൽ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​റു​പ​ടി-(File No. 1498/SIC-G7/2018 ). ഇ​തു പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു വി​വ​രാ​ധി​കാ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഫൈ​നും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യും ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള ക​മീ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഫ​യ​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​ത് ! ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ ഫ​യ​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് ഭ​ര​ണ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്. അ​വി​ട​ത്തെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ളം തെ​റ്റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ആ​കെ മൂ​ന്നു ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

