‘ബ്ലൂ വേവി’ൽ തകർന്ന ട്രംപിസം

‘ബ്ലൂ വേവി’ൽ തകർന്ന ട്രംപിസംtext_fields
ഡെമോക്രാറ്റുകളും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരും ഉൾപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയർത്താനും പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനും ട്രംപ് ശ്രമിച്ചേക്കും
തന്റെ പേര് ബാലറ്റിലുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരവേദികളിൽ ആവർത്തിച്ച ഒരു വാക്യം. പക്ഷെ, വോട്ടർമാർ അത് കേട്ടത് മറ്റൊരു അർഥത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നിർണായക വിജയങ്ങൾ നേടി. ന്യൂഹാംഷയർ, നോർത്ത് കരോലൈന, ഒഹായോ, ടെക്സസ്, സൗത്ത് കരോലൈന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ പോക്കിൽ അമേരിക്കൻ ജനത തൃപ്തരല്ലെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ സർവേ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ദിശയെക്കുറിച്ച് രോഷമോ അസംതൃപ്തിയോ ഉണ്ടെന്ന് നാലിൽ മൂന്നോളം വോട്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പ്രസ്തുത സർവേ പ്രവചനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നു.
ട്രംപിനെ മുൻനിർത്തി വോട്ട് ചെയ്തവരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുടെ ഇരട്ടിയോളം പേർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും വ്യക്തം. മറുവശത്ത്, ജനപ്രതിനിധിസഭയിലും സെനറ്റിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടാനുള്ള സാധ്യത ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഇരുസഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയാൽ അധികാരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടുവർഷം ട്രംപിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും.
ട്രംപ് യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന് തുടക്കമോ?
ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ സമ്പൂർണ വിധേയത്വം ആവശ്യപ്പെട്ട ട്രംപിന് സ്വന്തം ജനപ്രീതിയിലെ ഇടിവും ഇറാനുമായുള്ള ജനപ്രീതിയില്ലാത്ത യുദ്ധവും രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ബാധ്യതയായി. ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ടുവർഷം ശേഷിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ 2028ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരമാറ്റത്തിനാണ് ഇത്തവണ വഴിയൊരുങ്ങുന്നത്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരേ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെയും സെനറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഒരുമിച്ച് ഒരു പാർട്ടിയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറിയത് 1946, 1994, 2006 വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. 2026ൽ ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നിർണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ട്രംപിന്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ അമേരിക്കൻ ജനത തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2016ൽ ഹിലരി ക്ലിന്റനെ അട്ടിമറിച്ച് ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് കൃത്യം പത്തുവർഷം തികയാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുതന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അത്ര ശുഭകരമായ പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നില്ല പുറത്തുവന്നിരുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പരാജയം ട്രംപ് യുഗത്തിന്റെ അവസാനമാകുമോ അതോ അഭിപ്രായ സർവേകളുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെ അവസാനമാകുമോ എന്ന പരിഹാസം പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർക്കിടയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. അത്രത്തോളം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേടുന്ന ചെറിയ വിജയങ്ങൾപോലും വലിയ നേട്ടമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ.
ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വൻ വിജയം നേടുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവായ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ, ചില മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഫലമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതൃത്വത്തിന് അവസരമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതോടെ അത്തരമൊരു അവകാശവാദത്തിനുള്ള സാധ്യതയും മങ്ങി. ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്തോടുള്ള അസംതൃപ്തി വോട്ടർമാർ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നൽകുന്ന സന്ദേശം.
പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് ജനവിധിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. സെനറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതോടെ ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്ക് കൂടുതൽ പൊതുശ്രദ്ധ നേടാനും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ നിയമനങ്ങൾ തടയാനും ഇതിലൂടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കും.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഫലത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യാനായിരിക്കും ട്രംപ് ശ്രമിക്കുകയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകളും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരും ഉൾപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയർത്താനും പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചേക്കും.
കടുത്ത മത്സരം നടന്ന സെനറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകുന്ന നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അലാസ്കയിലെ ഫലം സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുയർത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചർച്ചയായത്.
എന്നാൽ, ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിൽ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളുടെ ശക്തി താൽക്കാലികമായെങ്കിലും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ ഈ ഉറപ്പിന് എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പൊതുവേദികളിൽ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താനും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മണ്ഡല പുനർനിർണയവും തിരിച്ചടിയായി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച വിവാദ മണ്ഡല പുനർനിർണയ നീക്കങ്ങളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെക്സസിലെ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ ട്രംപ് സമ്മർദം ചെലുത്തിയതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതിന് മറുപടിയായി കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തും സമാനമായ നടപടിക്ക് വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ തേടി. പിന്നാലെ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും ഭരിക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങി.
ഇതിനിടെ വോട്ടവകാശ നിയമത്തിലെ ചില സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ സുപ്രീംകോടതി ദുർബലപ്പെടുത്തിയതോടെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമോ ഗണ്യമായ സാന്നിധ്യമോ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ മാറ്റിവരയ്ക്കാനും വഴിയൊരുങ്ങി. പുനർനിർണയത്തിലൂടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഒമ്പത് സീറ്റുകളുടെ അധികനേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാനായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ അനുകൂല വോട്ടർമാരെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വിഭജിച്ചത് തിരിച്ചടിയായതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.