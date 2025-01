ഒ​റ്റ ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് മു​ഴു​വ​ൻ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ക്കും. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യെ ഒ​ടി​ച്ചുമ​ട​ക്കും. ഫല​സ്​​തീ​ൻ​കാ​ർ മ​നു​ഷ്യ​ര​ല്ല മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്... ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, വ​ൻ​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​സൈൽ​ത്തണ​ലി​ലി​രു​ന്ന് സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഭീ​ക​ര​ർ അ​ല​റി​യ​ത്. ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള യു​ദ്ധം എ​ന്നപേ​രി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത് നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ ഒ​രു ജ​ന​ത​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ക്രൂ​ര​ത​ക​ളാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യും സ്​​കൂ​ളും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ര​വും മ​ണ്ണും ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യാ​കെ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും വി​ധ്വം​സ​ക​മാ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ം അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള വി​ഷ​വാ​ക്കു​ക​ളും ഗ​സ്സ​യെ വി​ഴു​ങ്ങി. ആ​റ്റം​ബോം​ബി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഹി​രോ​ഷി​മ​ക്കും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​ക്കു​മ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ത്തി​ച്ചു.

ഭാ​വി​യി​ൽ അ​ത്ര​യെ​ളു​പ്പം പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം​പോ​ലും ന​ട​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ര​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മൊ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക്രൂ​ര​ത​ക​ളും കു​ടി​ല​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി. ഇ​നി ഒ​രു കാ​ല​ത്തും ഒ​രു ജ​ന​ത​ക്കും ഇ​വി​ടെ നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന പ​ക​ൽ കി​നാ​വി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ ദു​ർ​മോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ടി​ച്ചുനി​ര​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത​തെ​ന്ന് സ്വ​യം ക​രു​തി​യ പ​ട​ക്കോ​ട്ട​ക​ൾ പ​ണി​തു. എ​ന്നി​ട്ടും ത​ക​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, മ​റ​വ് ചെ​യ്യാ​നാ​വാ​തെ​പോ​യ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ല​പ്പാ​ലിന്റെ മ​ണം മാ​റാ​ത്ത കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ര​ക്കും വെ​ള്ളം സ്വ​പ്നം കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന പു​ഴ​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ​നി​ന്നൊ​രു ജ​ന​ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് എ​ത്ര​മാ​ത്രം മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്, മ​ഹ​ത്ത്വത്തെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​ശ​ക്തിക​ൾ​ക്കും, അ​വ​രു​ടെ ശാ​ശ്വ​ത വി​ജ​യം സ്വ​പ്നംക​ണ്ട​വ​ർ​ക്കും സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം​കൊ​ണ്ട് പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു.

കൊ​ച്ചു ഗ​സ്സ ആ​കാ​ശ​ത്തോ​ളം വ​ലു​താ​യ​പ്പോ​ൾ, ആ​കാ​ശ​ത്തെ​പ്പോ​ലും ആ​യു​ധ​പ്പു​ര​യാ​ക്കി​യ​വ, അ​പ​രി​മി​ത​വി​ഭ​വ​ർ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും പാ​താ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു​പോ​യി. ഒ​രു കൈ​കൊ​ണ്ട് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ൽ ഒ​പ്പുവെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബന്ധി​ത​മാ​യ​പ്പോ​ഴും, മ​റു​കൈ​കൊ​ണ്ട​വ​ർ സ​യ​ണി​സ​ത്തി​ന് സ​ഹ​ജ​മാ​യ വ​ഞ്ച​ന​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം ക​ണ്ടു! അ​തി​ല​പ്പു​റം അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റി​ച്ചെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​വും. ഫല​സ്​​തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രോ​ട് എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ​വ​ർ പെ​രു​മാ​റി​യ​തെ​ന്നും അ​തേ​സ​മ​യം ഹ​മാ​സ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ദി​ക​ളോ​ട് എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​തെ​ന്നും ക​ണ്ണ​ട​ച്ചി​ട്ടും ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ണേ​ണ്ടിവ​ന്നു. ഹി​രോ​ഷി​മ​യി​ലെ​യും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യി​ലെ​യും ആ​റ്റം​ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം അ​വി​ടെ അം​ഗ​ഭം​ഗം വ​ന്ന് ബാ​ക്കി​യാ​യ ഹി​ബാ​ക്കു​ഷു​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​കം ക​ഴി​യാ​വു​ന്ന​ത്ര പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.

കാ​റ്റി​ലൊ​ഴു​കു​ന്ന വെ​ള്ളി​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ/അ​ന​ന്ത​മാം വാ​നിന്റെ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ/ ഏ​റ്റു​ചൊ​ല്ലു​മോ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന/ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന! എ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ്, ക​ണ്ണീ​രി​ൽ ന​ന​ഞ്ഞ് അ​ന്ന് പാ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന് ഗ​സ്സ​യു​ടെ അ​വ​സ്​​ഥ ആ​വി​ധ​മൊ​രു പ്രാ​ർ​ഥ​ന ചൊ​ല്ലാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്ര പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ്. ച​വി​ട്ടിനി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണും അ​വ​രു​ടെ ത​ല​ക്കു​മു​ക​ളി​ലെ ആ​കാ​ശ​വും ചോ​ര​മ​യ​മാ​ണ്. മ​ര​ങ്ങ​ളും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​റി​വേ​റ്റ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. അ​ധ്യാ​ത്മ വി​ദ്യാ​ല​യ​മെ​ന്ന് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ഇ​ടി​ച്ചു പൊ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​ശ​സ്​​ത നാ​ട​ക​പ്ര​തി​ഭ അ​യ​ന​സ്​​കോ​യു​ടെ ‘അ​മേ​ദി’ ന​മ്മെ ന​ടു​ക്കി​യ​ത്, വ​ള​രു​ന്ന ഒ​രു മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തിെ​ന്റ പേ​രി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ലി​ന്ന് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ക​ട്ട​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​നെ​യൊ​ക്കെ നി​സ്സം​ശ​യം പി​റ​കി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

മ​ര​ണ​ത്തെ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തിന്റെ മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി. ക​ഴു​ക​നും കു​റു​ക്ക​നും കീ​ലം​പൊ​ട്ടി​യ തേ​രു​ക​ൾ ന​ക്കി ചോ​ര​കു​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ര​ണ​ത്തെ കാ​ണാം. ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​മി​യും ക​റു​ത്ത ചി​റ​കി​ട്ട​ടി​ക്കു​ന്ന ആ​കാ​ശ​വും അ​പ്പോ​ൾ മ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. മ​ര​ണംത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാം. അ​ക​ലെ നാം ​വി​ജ​യ​ത്തിന്റെ ല​ഹ​രി​യി​ലും പ​രാ​ജ​യ​ത്തിന്റെ വ്യ​ഥ​യി​ലും ജീ​വി​തം ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, വി​ജ​യ​മാ​യും പ​രാ​ജ​യ​മാ​യും കൊ​ണ്ടാ​ടി​യ​ത് മ​ര​ണം എ​ന്ന ഏ​ക​വും അ​വ്യാ​ജ​വു​മാ​യ സ​ത്യം ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ? സ​ഖി, ഈ ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽനി​ന്നൊ​ഴി​യാ​ൻ ന​മു​ക്കി​നി സാ​ധ്യ​മല്ല. മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കുവേ​ണ്ടി നാം ​യു​ദ്ധം ചെ​യ്യും. പ​ക്ഷേ ഈ ​യു​ദ്ധം ന​മ്മു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ യു​ദ്ധ​മാ​ണ്. പൊ​ട്ടാ​ത്ത പ​ട​ച്ച​ട്ട​ക​ൾ നാം ​അ​ണി​യു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മസ​ഖി​യോ​ട് -ഒ​രു പ​ക്ഷേ മ​നഃശാ​ന്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​വാം -ചോ​ദി​ക്ക​ട്ടെ, രാ​വ​ണന്റെ ജീ​വി​തം ഒ​രു പാ​ഴ്​ചെല​വാ​യി​രു​ന്നോ (ല​ങ്കാ​ല​ക്ഷ്മി: സി.​എ​ൻ.​ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​ർ).

ശ​രി​യോ തെ​റ്റോ ആ​യാ​ലും, ഒ​രു യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞുമാ​റാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന, അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട, സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​യാ​ണ്, ല​ങ്കാ​ല​ക്ഷ്മി നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ രാ​വ​ണ​ൻ ഉ​ള്ളം​പൊ​ള്ളും വി​ധം പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്യു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര​യെ​ത്ര​യോ ആ​ളു​ക​ളെ കൊ​ന്നി​ട്ടും, ആ​വി​ധം കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത മാ​ന​വി​ക ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ജ​യ്യ​ത​യേ​യാ​ണ് ല​ങ്കാ​ല​ക്ഷ്മി നാ​ട​കം ക​ടും നോ​വി​ന് ന​ടു​വി​ലും നി​ർ​വൃ​തി​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ, അ​തിന്റെ തേ​റ്റ​ക​ൾ​ക്കും ദം​ഷ്ട്ര​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ദ്യം ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന​ത് യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ മാ​ന​വി​ക ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടുതന്നെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ൾ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രു​ടെ നി​ല​വി​ളി​ക​ൾ കേ​ട്ട് സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ, ഞ​ങ്ങ​ളീ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ ഒ​രു പാ​ഴ്​െചല​വാ​യി​രു​ന്നു​വോ എ​ന്ന് രാ​വ​ണ​നെ​പ്പോ​ലെ മ​നഃശാ​ന്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രാ​ത്മ​സ​ഖി​യോ​ടും ചോ​ദി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. സ​യ​ണി​സ​ത്തി​നെ​ന്ത് ആ​ത്മസ​ഖി? എ​ന്ത് കു​റ്റ​ബോ​ധം! ഒ​രു ക​ഴ​ഞ്ചെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​ബോ​ധം സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​ന്ന കൃ​ത്രി​മ​ ഭീ​ക​ര രാ​ഷ്ട്രം​ത​ന്നെ ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തു​ണ്ടാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

‘Everything-goes-ism’ അ​ഥ​വാ എ​ന്തു​മാ​വാം, എ​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​വാം എ​ന്ന ത​ത്ത്വമാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൂ​ത​പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വം​ശ​ഹ​ത്യാ​ഭീ​ക​ര​ൻ ഹി​റ്റ്​​ല​റി​ൽനി​ന്നാ​ണ്, സ​യ​ണി​സം നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തിന്റെയും ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നു​ള്ള​ത് സാ​മൂ​ഹികശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​ര​സം​ബ​ന്ധ അത്ഭുത​മാ​ണ്. യു​ദ്ധ​ത്തിന്റെ കാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​ര് എ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ത്ത്, ജ​ർ​മനി മാ​ത്ര​മ​ല്ല കാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് യു​ദ്ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും ആ​ദ്യ​ത്തേ​തും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ വീ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ച​ർ​ച്ച​യും കൂ​ടാ​തെ​ത​ന്നെ യു​ദ്ധ​ത്തിന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ശ​ത്രു​വിന്റെ ത​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു (​ഹി​റ്റ്​​ല​ർ).

ഈ ​ത​ത്ത്വമാ​ണ് മു​മ്പ് അ​മേ​രി​ക്ക വി​യ​റ്റ്നാ​മി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഗ​സ്സ​യി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭീ​ക​ര​ത​യി​ലൂ​ടെ നി​ല​വി​ൽ​ വ​ന്ന, അ​തേ ഭീ​ക​ര​ത​യി​ലൂ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​ണ് ഭീ​ക​ര​ത​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ട്യൂ​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് ലോ​കം ഇ​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന തേ​റ്റ​യു​ള്ള ​ത​മാ​ശ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്! ഫല​സ്​​തീ​നി​ലെ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​ർ മു​മ്പും ഇ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രാ​യ​ല്ല അ​ധ​മ മ​നു​ഷ്യ​രോ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളോ ആ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​വ​ട്ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഒ​ര​നി​വാ​ര്യ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. പ​ല കാ​ല​ത്താ​യി ഇ​തേ​കാ​ര്യംത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​ർ​വ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ ശ​ക്തിക​ളും മാ​റി​മാ​റി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

പു​ൽ​ത്തൊ​ട്ടി​യി​ൽ കി​ട​ന്ന നാ​യ, വ​ള​രെ​ക്കാ​ലം അ​തി​ൽ കി​ട​ന്നു എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പു​ൽ​ത്തൊ​ട്ടി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശം നാ​യ​ക്കാണെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തെ എ​നി​ക്ക് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ആ ​അ​വ​കാ​ശം ഞാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചുകൊ​ടു​ക്കു​ക​യി​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ റെ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രോ​ടും ഓസ്​​ട്രി​യ​യി​ലെ ക​റു​ത്ത​വ​രോ​ടും മ​ഹാ അ​പ​രാ​ധം ചെ​യ്തു എ​ന്ന വാ​ദ​ത്തോ​ടും എ​നി​ക്ക് യോ​ജി​പ്പി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തരാ​യ ജ​ന​ത, ഉ​ന്ന​ത​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ജ​ന​ത, ലോ​കോ​ത്ത​ര ബു​ദ്ധി​വൈ​ഭ​വ​മു​ള്ള ജ​ന​ത ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രു​ടെ സ്​​ഥാ​നം കൈ​യ​ട​ക്കി​യെ​ന്ന​ത് ഒ​രു തെ​റ്റാ​യി ഞാ​ൻ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. 1937ൽ ​വി​ൻ​സ്റ്റ​ൺ ച​ർ​ച്ചി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടെ​ഴു​തി​യ ഈ ​ഭാ​ഗം അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​യു​ടെ, ‘ക​നി​വോ​ടെ കൊ​ല്ലു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. പു​ല്ലൂ​ട്ട​യി​ലെ നാ​യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ​ ചൊ​ല്ല് ആ ​നാ​യ അ​താ​യ​ത് പു​ല്ലൂ​ട്ട​യി​ലെ നാ​യ തി​ന്നു​ക​യു​മി​ല്ല, തീ​റ്റി​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, വി​ൻ​സ്റ്റ​ൺ ച​ർ​ച്ചി​ലിന്റെ നാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തിക​ൾ​ക്ക്, സു​ഭി​ക്ഷ​മാ​യി തി​ന്നാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ തീ ​തീ​റ്റി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ന്ത​രം ഉ​രു​പ്പ​ടി​യാ​ണ്.

ന​മ്മ​ളെ​ത്ര കാ​ൽപനി​ക കി​ന്നാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ഭാ​വു​ക​ത്വ പു​ന്നാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ള​കി​ത​രാ​യി പ​ല പ്ര​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളെ എ​തി​ർ​ക്കാ​തെ, അ​തി​നെ​ ക​ണ്ടി​ട്ടും ക​ണ്ടെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​തെ സ്വ​സ്​​ഥ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചാ​ലും, കാ​ലം എ​ന്നെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രി​ക്ക​ൽ ന​മ്മെ ഒ​രു ദ​യാ​ദാ​ക്ഷി​ണ്യ​വും കൂ​ടാ​തെ മ​ഴ​വി​ല്ലും മ​യി​ൽ​പ്പീ​ലി​യു​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത, ച​ളി​യും ചോ​ര​യും ച​ല​വും കൂ​ടി ക​ല​ർ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തിന്റെ പ​രു​ക്ക​ൻ അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വേ​വ​ലാ​തി​യും കൂ​ടാ​തെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യും. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ പ്ര​ശ​സ്​​ത ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ​ ക​വി അ​മ​ൽ​അ​ബു​ആ​സി, തന്റെ ക​വി സു​ഹൃ​ത്തി​ന​യ​ച്ചൊ​രു ക​ണ്ണീ​രി​ൽ ക​ത്തു​ന്നൊ​രു കു​റി​പ്പിന്റെ ഒ​രേ​ക​ദേ​ശ​രൂ​പം ഓ​ർ​മയി​ലു​ള്ള​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ: ഫ​ല​സ്​​തീ​നെ പ​റി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു ക​ള​ഞ്ഞേ​ക്ക്, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മോ​ങ്ങ​ലും തേ​ങ്ങ​ലു​മെ​ല്ലാം തോ​ട്ടി​ലെ​റി​യ്/ പ​ക്ഷേ ഒ​രു കാ​ര്യം ഓ​ർ​മയി​ലു​ണ്ടാ​വ​ണം/ മു​മ്പ് ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് അ​മ​ൽ അ​ഥ​വാ പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ന്നൊ​രാ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു./ എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ഞ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഏ​തോ അജ്ഞാത​ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു/ അ​തൊ​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട/ തി​ന്നു​ക​യും കു​ടി​ക്കു​ക​യും കൂ​ത്താ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തോ​ളൂ/ എ​ന്നാ​ൽ പ​ക്ഷേ ക​ണ്ണാ​ടി​മാ​ത്രം നോ​ക്ക​രു​ത്./ കാ​ര​ണം അ​ങ്ങനെ ചെ​യ്താ​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖം ചോ​ര​കൊ​ണ്ട് ന​ന​യും./ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് മു​റി​വേ​ൽ​ക്കും/ നെ​ഞ്ചി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ടം​കൊ​ത്തി​യ പു​ക എ​രി​യും ​ഇ​ക്കാ​ണു​ന്ന അ​തി​രു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നൊ​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് പ​റ​യ​രു​ത്.​

ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ച്ചു സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളും സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളും അ​വ​ര​റി​യ​ണ്ട/ അ​വ​യെ​ല്ലാം എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മം കൊ​ള്ള​ട്ടെ/ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ലെ​ങ്ങാ​ൻ സ്​​ക്രീ​നി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ, നി​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഗെ​യിം​ ക​ളി​ക്കാ​ൻ വി​ട​ണം. അ​വ​ര​ത് കാ​ണ​രു​ത്. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ൽ, പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ര​യി​ൽ വെ​ന്ത അ​പ്പം വി​ള​മ്പ​ണം.

സ​ങ്ക​ട​വും അ​മ​ർ​ഷ​വും അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ച ഈ ​വ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വീ​ണ മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ക്ഷേ അ​വി​ടെ​നി​ന്നും എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു വ​ന്ന് ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​യു​ധ​ശ​ക്തി​യും അ​തി​ലേ​റെ കു​ടി​ല​ത​ക​ളു​മു​ള്ള ഒ​രു വ​ൻ ശ​ക്തിയെ വ​ലി​യ വി​ല​കൊ​ടു​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ വ​ര​ച്ച വ​ര​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മു​മ്പും! 1967 മു​ത​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ള്ളം ക​ട​ത്തു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ച്ച കു​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നി​ട്ടും പ​ച്ച ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ഫല​സ്​​തീ​നി​യ​ൻ ക​വി മു​റീ​ദാ​ബ​ർ​ഗൂ​ത്തി. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം തീ​വ്ര​വാ​ദ​ങ്ങ​ളോ​ടും എ​ന്ത് ല​ക്ഷ്യ​ത്തിന്റെ പേ​രി​ലാ​യാ​ൽപോ​ലും എ​തി​ർ​പ്പു​ള്ള ബ​ർ​ഗൂ​ത്തി​ക്കു​പോ​ലും ആ​ത്മക​ഥ​യി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തേ​ണ്ടിവ​ന്നു; ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​സ്​​തീന്റെ മേ​ൽ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​കാ​ശം എ​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള താ​ത്ത്വിക ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ എ​നി​ക്കൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ര​ണം ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ല​സ്​​തീ​ന് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​രു ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ല​ല്ല, അ​തു ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്താ​ലാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ ജൂ​ത​രെ ഭ​യ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ വെ​റു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ധ്യ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ യൂ​റോ​പ് അ​വ​രെ വെ​റു​ത്തു. പ​ക്ഷേ, ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​ത്തി​ല്ല. ഹി​റ്റ്​​ല​ർ വെ​റു​ത്തു. ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​ത്തി​ല്ല. ഫെ​ർ​ഡി​നാ​ന്റും ഇ​സ​​െബ​ല്ല​യും അ​വ​രെ വെ​റു​ത്തു. ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​ത്തി​ല്ല. (1492​ൽ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ജൂ​ത​രെ സ്​​​െപ​യി​നി​ൽനി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി). പ​ക്ഷേ അ​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​മ​ത്ര​യും എ​ടു​ത്ത്, ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​വി​ടന്ന് പ​ുറ​ത്താ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രെ​ത്ത​ന്നെ​യും തു​ല്യ​നീ​തി​യു​ടെ വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ക്കി. അ​വ​ർ ശ​ത്രു​വാ​യി, അ​വ​ർ ശ​ക്തരാ​യി. പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യെ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തിന്റെ ബ​ല​വും അ​ധി​കാ​ര​ത്തിന്റെ പു​ണ്യ​ഭാ​വ​വും​കൊ​ണ്ട്, സ​ങ്ക​ൽ​പ​ശ​ക്തി​കൊ​ണ്ട്, ഭൂ​മി​ശാ​സ്​​ത്രം​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ ഇ​വി​ടം ​കൈയ​ട​ക്കി.

താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ, കൈയേ​റ്റ​ക്കാ​ർ, ത​യാ​റാ​യാ​ലും, അ​വ​ർ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തിന്റെ തോ​ക്ക് സ്വ​മേ​ധ​യാ താ​ഴെ വെ​ക്കി​ല്ല. അ​ടി​യേ​റ്റ് അ​വ​മാ​നി​ത​മാ​യ സ​യ​ണി​സം തു​ട​ർ​ന്നും ആ​യു​ധ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ആ​ല​പി​ക്കും. സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി കൃ​ത്രി​മ ന്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി യു​എ​ന്നി​നെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി ക​രാ​ർ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി വീ​ണ്ടും ചോ​ര​ക്ക​ട​ൽ ഒ​ഴു​ക്കും. പ​തി​ന​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ത്മബോ​ധ​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​പ്പോ​ഴും പ്രാ​ണ​ൻ പ​കു​ത്തു​കൊ​ടു​ത്തും അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കും. മഹ​്മൂ​ദ് ദർ​വീശ് മു​മ്പ് ന​ൽ​കി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്, ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​സ​ക്തം! ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യി​ട്ട​ത് പു​ല്ലുമു​ള​യ്ക്കാ​ത്ത പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്രം. അ​തും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​മെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു.​ആ​യ​തി​നാ​ൽ, മാ​ന്യ​രേ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര പു​സ്​​ത​ക​ത്തിന്റെ ഒ​ന്നാം പു​റ​ത്തിന്റെ ഒ​ത്തമു​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​തി വെ​ക്ക്! ഞ​ങ്ങ​ളാ​രെ​യും വെ​റു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ​കൈയേ​റു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​പ്പി​നെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചുകൊ​ള്ളു​ക; സ​ർ​വം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ രോ​ഷ​ത്തെ​യും (b​ew​ar​e of my ​hun​g​er an​d of my ​an​g​er).

സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന് സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ 467 ദി​വ​സ​ത്തെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടിവ​ന്നു. ബ്ര​ഹ്ത് എ​ഴു​തി: എ​ല്ലാ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ച്ച്/ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​ന്നു​ണ്ട്/ ച​വി​ട്ടി​ത്താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രും/ ആ​ശ​യ​റ്റ​വ​രും/ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി/ മ​ർ​ദക​രു​ടെ ശ​ക്തി​യി​ൽ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ​ത്. 2025 ജ​നു​വ​രി 19ന് ​അ​ത​ല്ലാ​തെ, മ​റ്റെ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്?

‘All reactionaries are paper tigers. In appearance, the reactionaries are terrifying, but in reality, they are not so powerful. From a long-term point of view, it is not the reactionaries but the people who are powerful.’ Maotsetung, (Talk with the American correspondent Anna Louise Strong).