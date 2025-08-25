Begin typing your search above and press return to search.
    25 Aug 2025 6:00 AM IST
    25 Aug 2025 6:00 AM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക് കു​ട​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക് കു​ട​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ
    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​താ​ര്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ജോ​ലി. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ​ത​ന്നെ കൂ​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി നി​ല്‍ക്കു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സൂ​ത്രി​ത അ​ട്ടി​മ​റി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി തെ​ളി​വു​സ​ഹി​തം പു​റ​ത്തു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വോ​ട്ടു​ചോ​രി ആ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് 2021ല്‍ ​അ​വ​സാ​ന വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഗൗ​ര​വ​മാ​യ വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട് വ​ര്‍ധ​ന ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് 2021 മാ​ര്‍ച്ച് 17ന് ​കെ.​പി.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വെ​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    പ​ല വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ​യും ഫോ​ട്ടോ​യും വി​ലാ​സ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ല പ​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഇ​തു​പോ​ലെ ക​ള്ള​വോ​ട്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ദ്യ വാ​ര്‍ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ മ​ഞ്ഞു​മ​ല​യു​ടെ അ​ഗ്രം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 140 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ 4.34 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ളോ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളോ ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ല്‍ 38,000 വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ഒ​ടു​വി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ കാ​ര​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ര​ട്ടി​പ്പാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും 2021 മാ​ര്‍ച്ച് 31ന് ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ത്ര വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു എ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും തെ​ളി​വ് സ​ഹി​തം ക​മീ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത 4.34 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക​പ്പു​റം ഏ​താ​ണ്ട് 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലേ​റെ മ​തി​യാ​കും. അ​താ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​രാ​ണ് ഈ ​വ്യാ​ജ​വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ത്ത​ത്, എ​ത്ര​യെ​ണ്ണം നീ​ക്കം ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി ക​മീ​ഷ​നോ​ടു ചോ​ദി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​തെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ 4.34 ​ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഇ​നി​യും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഈ ​വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ല​ത​വ​ണ ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടും ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടാ​കെ ന​ട​ന്ന​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ മ​റ​യ്ക്കാ​നു​ണ്ട്. ആ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ച​ട്ടു​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സെ​ല​ക്ഷ​ന്‍ ലി​സ്റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കാ​ബി​ന​റ്റ് മ​ന്ത്രി​യെ പ​ക​രം ചേ​ര്‍ത്ത​ത്.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലു​മൊ​ക്കെ വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ അ​ധി​കം ചേ​ര്‍ത്താ​ണ് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ല്‍ ബി​ഹാ​റി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും ക​മീ​ഷ​നും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്; 65 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ നി​ര്‍ദാ​ക്ഷി​ണ്യം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. എ​തി​ര്‍പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കാ​രെ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാനു​ള്ള നീ​ക്കം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ക​യും കോ​ട​തി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ക​ള്ള​ത്ത​ര​ത്തി​നു കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ തെ​ളി​വു​ക​ളും 45 ദി​വ​സ​ത്തി​ല്‍ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ഏ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല. രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​ക​ള്‍ക്കും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട ക​മീ​ഷ​ന്‍ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​യെ​ന്ന പോ​ലെ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം സു​താ​ര്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തി​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലാ​യി കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ബി.​ജെ.​പി ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട്ടി​മ​റി വോ​ട്ട​ർ മാ​നി​പ്പു​ലേ​ഷ​നി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ത​ക​ര്‍ക്കാ​നും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 130ാം ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം ക​ഠോ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന് എ​തി​ര്‍ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​ക്രി​യ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലെ ത​ന്നെ ഇ​വ​ര്‍ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ദ​ശാ​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചും രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പോ​ലും ഹ​നി​ച്ചും ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി ന​ട​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. ഇ​ത് ചെ​റു​ക്കാ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ധ​ർ​മ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഓ​രോ ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​അ​ട്ടി​മ​റി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച വി​പ്ല​വം ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    Ramesh ChennithalaElection Commissionvote scamvoter list
    News Summary - Ramesh chennithla wrirte about election commission and vote scam
