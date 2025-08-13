Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 13 Aug 2025 6:00 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 6:00 AM IST

    രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ബോംബ്

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ‘ബോം​ബ്’ വ​ർ​ഷി​ച്ചു. ഹി​രോ​ഷി​മ​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ആ​ണ​വ​ബോം​ബ് വ​ർ​ഷി​ച്ച​തി​​ന്റെ എ​ൺ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന് ഒ​രു ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് അ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും രാ​ഹു​ലി​​ന്റെ ബോം​ബ് ആ​ണ​വ​മോ ഹിം​സാ​ത്മ​ക​മോ അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഫ​ല​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, തീ​വ്ര പ്ര​ഹ​ര​ശേ​ഷി അ​തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ലോ​ക്‌​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ മ​ഹാ​ദേ​വ്പൂ​രി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കാ​ണാ​നാ​യ​ത്​ ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ പി​ശ​കു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ചി​ല വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ല​ർ​ക്കും ശ​രി​യാ​യ വി​ലാ​സ​മി​ല്ല. മ​റ്റു ചി​ല​ർ​ക്ക് ഫോ​ട്ടോ​ക​ളി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് അ​ഞ്ച് നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​വ​മ്പ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് ബി.​ജെ.​പി​യെ സീ​റ്റ് നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പൗ​ര​ർ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും 45 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്നു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ, ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു കൊ​ല​പാ​ത​കി ഒ​രു ഇ​ര​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ദ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യാ​ണ് -അ​ത് തെ​ളി​വു​ക​ൾ എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും, എ​ന്നാ​ൽ ക​ത്തി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ ഒ​ന്നും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​ഹി​തം സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ രാ​ഹു​ലി​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഹു​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യ രേ​ഖ​ക​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളു​മൊ​ന്നും പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല- ക​മീ​ഷ​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യെ എ​ങ്ങ​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​ ക​മീ​ഷ​ന്റെ സ്വ​ന്തം രേ​ഖ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ഹു​ലും മ​റ്റ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു പ​ടി​കൂ​ടി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​ക​ൽ​പോ​ലെ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട മ​ഹാ​ദേ​വ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ട്ടി​ക വേ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധം പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​മീ​ഷ​ൻ വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ഹാ​റി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട്​ കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ അ​വ​രെ ‘സൂ​ക്ഷ്​​മ’​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു, ത​ദ്​ഫ​ല​മാ​യി 65 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ ​നി​ര​ക്കി​ൽ, മ​ഹാ​ദേ​വ്പൂ​രി​ലെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള ആ​റ്​ ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സൂ​ക്ഷ്​​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് അ​ത് ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല? അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ശ്ര​മം രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചേ​ക്കാം.

    മ​ഹാ​ദേ​വ്പൂ​രി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​ത് ന്യാ​യ​മാ​ണ്.വാ​ര​ണാ​സി​യി​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ? ആ​ദ്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ക്കാ​ൾ പി​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ ബി.​ജെ.​പി തീ​രെ​ക്കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു, സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ത് മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 25 സീ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മ​ഹാ​ദേ​വ്പൂ​രി​ൽ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച​തു പോ​ലു​ള്ള രീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​വ​യി​ൽ ഒ​രു​പി​ടി സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു ധാ​ർ​മി​ക​ത​യാ​ണ്​ ആ ​വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്​?

    അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം അ​ടു​ത്ത 30 വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    2024ലെ ​പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പാ​യി​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ ക്രോ​ണോ​ള​ജി ഒ​ന്നു പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു നോ​ക്കൂ- 2023 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മം ത​ന്നെ മാ​റ്റി. നേ​ര​ത്തേ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു പാ​ന​ലാ​ണ് ഇ​ത്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ നി​യ​മം ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ പാ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ നീ​ക്കി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യെ ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ്ര​തി​ഷ്​​ഠി​ച്ചു. അ​ന്ന​ത്തെ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തേ​യി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പൂ​ജ ന​ട​ത്താ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഫ​ലം? പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​വ​ർ​ക്ക്​ സ്വീ​കാ​ര്യ​നാ​യ ഒ​രാ​ളെ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ സം​ജാ​ത​മാ​യി. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വെ​റു​മൊ​രു നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി.

    2024ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്, ദു​രൂ​ഹ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​രു​ൺ ഗോ​യ​ൽ പൊ​ടു​ന്ന​നെ രാ​ജി​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19ന് ​ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി. മ​റ്റ് ര​ണ്ട് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ ഡോ. ​സു​ഖ്ബീ​ർ സിം​ഗ് സ​ന്ധു, ഡോ. ​വി​വേ​ക് ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് -എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​വ​രാ​ണ്. കേ​ര​ള കേ​ഡ​റി​ലെ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കെ, അ​ദ്ദേ​ഹം അ​മി​ത് ഷാ​യു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യും ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 370 നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ജ​മ്മു- ക​ശ്മീ​ർ ര​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട്, ഷാ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന​ർ​ഥം മൂ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​ണ് - പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ ഒ​ട്ടും താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ടു​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ വെ​റും ആ​രോ​പ​ണ​മ​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​വേ​ള​യി​ൽ ഈ ​പ​ക്ഷ​പാ​തം ന​മ്മ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി ക​ണ്ട​താ​ണ്. മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ഹി​ന്ദു സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മം​ഗ​ല്യ​സൂ​ത്രം ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ക്കു​മെ​ന്ന​തട​ക്കം പ​ര​സ്യ​മാ​യി വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ മോ​ദി​ക്ക്​ ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പോ​ലും ന​ൽ​കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​ന്ന​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഥ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗം കൂ​ടി​യു​ണ്ട്: യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ എ​ങ്ങ​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​​?

    ബി​ഹാ​റി​ൽ മാ​ത്രം, ക​മീ​ഷ​ൻ ‘സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ൻ​സീ​വ് റി​വി​ഷ​ൻ’ (SIR) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്​​ത 65 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ സിം​ഹ​ഭാ​ഗ​വും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ- ദ​ലി​ത്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്കു​പോ​ലും ക​മീ​ഷ​നെ നേ​ർ​മാ​ർ​ഗം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ തോ​ന്നു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, പ​രി​ഹാ​രം ല​ളി​ത​മാ​ണ്: ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ന​ൽ​കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക. പി​ന്നെ, ഒ​രു ക്ലി​ക്കി​ലൂ​ടെ, ന​മു​ക്ക് എ​ല്ലാ ത​നി​പ്പ​ക​ർ​പ്പ് പേ​രു​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും - ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ന വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളു​മു​ള്ള ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ‘ര​വീ​ന്ദ്ര കു​മാ​റു’​മാ​രെ​യും,‘പൂ​ജാ കു​മാ​രി’​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വും.

    ഇ​ത്ര​യെ​ങ്കി​ലും സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം പൊ​ള്ള​യാ​യി മാ​റും. തോ​മ​സ് എ​ന്ന കു​ടും​ബ​പ്പേ​രു​ള്ള എ​ന്റെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത്, അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി - ഒ​രാ​ളൊ​ഴി​കെ; കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പേ​ര്​ ഹി​ന്ദു എ​ന്ന്​ തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

