Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 6:30 AM IST

    അ​തി പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​രാ​യ കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക

    അ​തി പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​രാ​യ കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക
    ക​ളി​മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം മു​ഖ്യ തൊ​ഴി​ലാ​ക്കി​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മൂ​ന്നു​നാ​ല് സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ/​പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളി​ലു​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​തി പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​രാ​യ സ​മു​ദാ​യ​മാ​ണ് കും​ഭാ​ര​ന്മാ​ർ.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഇ​പ്പോ​ഴും ഈ ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് ബാ​ലി​കേ​റാ​മ​ല​യാ​ണ്. കാ​ര​ണം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഒ​ട്ടു​മി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ​യും. സ്കൂ​ളി​ൽ ചെ​ന്നാ​ൽ കൂ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ, ജാ​തി ഇ​ക​ഴ്ത്തി​യു​ള്ള പ​രി​ഹാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ, ഇ​തെ​ല്ലാം കാ​ര​ണം സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​നു​ള്ള മ​നോ​ധൈ​ര്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഒ.​ഇ.​സി​യി​ലെ മ​റ്റ് സ​മു​ദാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ക്കാ​ൻ കും​ഭാ​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​രി​ഹാ​രം.

    തെ​ലു​ങ്കി​നോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള വാ​മൊ​ഴി​ഭാ​ഷ മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന, കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ സ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ കു​ടി​കി​ട​പ്പു​കാ​രാ​യി​മാ​റ്റി, കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ലി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ചൂ​ള​ക​ളി​ലെ വെ​ണ്ണീ​ർ​കൊ​ണ്ട് ആ ​പ്ര​ദേ​ശം വ​ള​ക്കൂ​റു​ള്ള​താ​യി മാ​റി​യാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​ത് സ​ർ​വ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ കും​ഭാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ​യാ​യി. ഭൂ​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ നി​യ​മം മൂ​ലം ല​ഭി​ച്ച കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് സെ​ന്റ് കൂ​ടാ​തെ കോ​ള​നി​ക​ളി​ലും പു​റ​മ്പോ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കോ​ള​നി​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് കും​ഭാ​ര​ന്മാ​ർ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ദൈ​ന്യാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും സ​ത്വ​രം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    എ​സ്.​സി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കു​ശ​വ​ൻ റി​ലേ​റ്റ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി എ​ന്ന​ത് കും​ഭാ​ര​ൻ റി​ലേ​റ്റ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി എ​ന്ന് മാ​റ്റു​ക.

    മ​നു​ഷ്യ​ജ​ന്മ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളും കും​ഭാ​ര ച​രി​ത്ര​വും വെ​ച്ച് ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക.


    ആ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജി​ലെ CLAY POTTERY ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ക്കാ​രാ​യ കും​ഭാ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    ഖാ​ദി ബോ​ർ​ഡ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    നി​യ​മ​സ​ഭ, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കും​ഭാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ POTTERY സി​ല​ബ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    (1970 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഈ ​സി​ല​ബ​സ് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു).

    ക​ളി​മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് ആ​ധു​നി​ക ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഐ.​ടി.​ഐ, ജെ.​ടി.​എ​സ്, വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​മ​ൺ ടെ​ക്നി​ക് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക. കും​ഭാ​ര​ന്മാ​രെ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ക.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ദേ​വ​സ്വം ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ൺ​പാ​ത്ര ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ കും​ഭാ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ക. ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യും കും​ഭാ​ര​ന്മാ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കി നി​യ​മി​ക്കു​ക.

    മ​നു​ഷ്യ​ജ​ന്മ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ണ് മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ൽ. ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ല തൊ​ഴി​ലി​നെ​യും പോ​ലെ ഈ ​തൊ​ഴി​ലി​നെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ HDPE ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കു​ക, ക​ളി​മ​ൺ ച​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​മ്പോ​സ്റ്റ് ബി​ന്നു​ക​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം ക​ളി​മ​ൺ ബി​ന്നു​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കും​ഭാ​ര കു​ടി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മ​ൺ​പാ​ത്ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വും.

    ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കും​ഭാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​സ​ഭ (KKS)യു​മാ​യി ഒ​രു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണം.

    (കേ​ര​ള കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    TAGS:PotteryClay Pottery IndustryKumbara Community
