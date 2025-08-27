Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 6:00 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബി​രു​ദം ര​ഹ​സ്യ​രേ​ഖ​യ​ല്ല

    narendra modi
    camera_alt

    നരേന്ദ്ര മോദി

    വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത, പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നേ​ടി​യ മാ​ർ​ക്ക്, ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക​യാ​ൽ അ​വ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ബി​രു​ദം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 1978ൽ ​ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ബി.​എ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​പ്പീ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.


    പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നേ​ടി​യ േഗ്ര​ഡ്, മാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​വ​യി​ൽ ഒ​രു പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കൂ​ടാ​തെ, മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സ്​​മൃ​തി ഇ​റാ​നി​യു​ടെ 10,11 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ മാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വും ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഇ​താ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ ജ​ന​കോ​ടി​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് 2005ൽ ​വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ബി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ല​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ന്ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര പേ​ഴ്സ​ന​ൽ മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് പ​ച്ചൗ​രി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യി ശ​ക്ത​വും സു​ദൃ​ഢ​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 2005 ലെ ​വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം.

    യോ​ഗ്യ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ര​ഹ​സ്യ​രേ​ഖ​യ​ല്ല

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യോ​ഗ്യ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ന് നി​ദാ​ന​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം 8(1) (ജെ) ​വ​കു​പ്പി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൗ​ര​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ല​ല്ലാ​തെ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ ​വ​കു​പ്പി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ടാ​ക്സ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള രോ​ഗ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്. അ​വ​ക​ൾ ത​ന്നെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ പൊ​തു അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ് താ​നും. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ക​ല​ക്ട​ർ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​സേ​വ​ക​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ രോ​ഗ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വി​ശ്വാ​സാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ല്ല പ​ക​ർ​ച്ച വ്യാ​ധി​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ പൗ​ര​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​ത് അ​വ​രെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    ഇ​നി യോ​ഗ്യ​ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം ക്ലാ​സ്, റാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​യെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത രേ​ഖ​ക​ളാ​യി/​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യാ​ണ് നി​യ​മ​മെ​ങ്കി​ൽ വ്യാ​ജ ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ​ർ​ക്കാ​റി​തേ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റും ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി ഡോ​ക്ട​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ​ന്മാ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ഗു​രു​ത​ര സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​വും. പൊ​തു പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ണം വാ​ങ്ങി വ്യാ​ജ​ന്മാ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി അ​ന​ർ​ഹ​ർ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ഗു​രു​ത​ര ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ വ്യാ​പം അ​ഴി​മ​തി. അ​വ്വി​ധം വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​വ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ അ​റി​വും പ​രി​ച​യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ശ​സ്​​ത്ര​ക്രി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ചെ​യ്ത് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​വും. മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റും രേ​ഖ​ക​ളും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യാ​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

