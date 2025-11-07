Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    7 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 6:31 AM IST

    ആശാ സമരത്തിലെ രക്തസാക്ഷി!

    ആശാ സമരത്തിലെ രക്തസാക്ഷി!
    cancel

    266 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ ആ​ശാ സ​മ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ആ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ത്ത​ര​മു​ണ്ട്- ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പ്രേം​കു​മാ​ർ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി പ​ക​രം ഓ​സ്ക​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി​യെ നി​യ​മി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്നെ മാ​റ്റു​ന്ന വി​വ​രം സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യോ മ​റ്റാ​രെ​ങ്കി​ലു​മോ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും, എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും ഈ ​സാ​മാ​ന്യ മ​ര്യാ​ദാ നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ്രേം​കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്രേം​കു​മാ​റി​ന് പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ, ഇ​ത്ര തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നെ​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ​യും നി​യ​മി​ച്ച​തെ​ന്തി​നെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​വും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​വും IFFK സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ആ​ളാ​ണ് പ്രേം​കു​മാ​ർ. സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​നു​കീ​ഴി​ലെ പ​ല അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല ഈ ​സ്ഥാ​ന​ച​ല​നം. പ്രേം​കു​മാ​റി​നെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​യ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ചി​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    2025 ജൂ​ണി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വി​വി​ധ അ​ക്കാ​ദ​മി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു അ​നൗ​പ​ചാ​രി​ക യോ​ഗം ചേ​രു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ അ​തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു​ദ്ധം വി​ത​ക്കു​ന്ന നാ​ശം, സാം​സ്കാ​രി​ക മു​ന്നേ​റ്റം, കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ട​ക്കം സി​നി​മ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ല​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് മൂ​ക്കു​ക​യ​റി​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​തി​പാ​ദ്യ​മാ​ക്കി വ​ലി​യൊ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് പ്ര​സ്തു​ത മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ശ​മാ​ർ സ​മ​ര​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​രം തീ​ർ​ക്കാ​തെ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ അ​നൗ​ചി​ത്യം പ്രേം​കു​മാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. മ​ന്ത്രി​യോ എം.​എ. ബേ​ബി​യോ പ്രേം​കു​മാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ഷ​യം വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി. അ​തേ​പ്പ​റ്റി പി​ന്നീ​ട് പ്രേം​കു​മാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘‘ക​ലാ​കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​മേ എ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ’’. ആ​ശാ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ന്യാ​യ​യു​ക്ത​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, അ​ത് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ​യും ചി​ല പ്ര​ധാ​നി​ക​ളോ​ട് പ്രേം​കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​വ​രാ​രും ത​ന്നെ അ​തി​നെ മാ​നി​ച്ചി​ല്ല. ആ​ശാ സ​മ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മ​ല്ലി​ക സാ​രാ​ഭാ​യ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ​ല വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പ്രേം​കു​മാ​ർ ആ ​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യ​ക്ഷ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മ​ല്ല ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ശ​മാ​ർ തെ​രു​വി​ലി​രു​ന്ന് സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്ക് ക​ള​ങ്ക​മേ​ൽ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന സ​ദു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തോ​ടു​കൂ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രേം​കു​മാ​റി​ന്റെ പേ​രി​നു​താ​ഴെ ചു​വ​ന്ന മ​ഷി​കൊ​ണ്ട് വ​ര​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ഭം നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം.​സ്വ​രാ​ജി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്രേം​കു​മാ​ർ അ​തി​നു ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ ജോ​ലി​യ​ല്ല, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് വോ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന് സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം തീ​ർ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് അ​തോ​ടെ​യാ​ണ്. ആ​ർ​ജ​വ​മു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്രേം​കു​മാ​ർ ആ​രു​ടെ​യും കാ​ലു​പി​ടി​ച്ച് സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ‘‘നി​യ​മ​ന​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ്. അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ വ​ലി​യ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഞാ​ൻ കാ​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് ചി​ല​തു ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.’’ പ്രേം​കു​മാ​ർ എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ എ​ല്ലാ​കാ​ല​വും പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ക്ഷ​ത്ത്, മ​നു​ഷ്യ​പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    തൃ​ശൂ​ർ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡ്രാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കോ​ടെ അ​ഭി​ന​യ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ്രേം​കു​മാ​ർ നൂ​റോ​ളം സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ വേ​ഷ​മി​ട്ടു. ഓ​ർ​ക്കാ​നൊ​രു ജ​ന്മ​ദി​നം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ്വ​ന്തം മ​ക​ളു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ർ​ഭാ​ട​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത് മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    സ്വ​കാ​ര്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന്യാ​യ​മാ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ പ്രേം​കു​മാ​ർ എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ഹൃ​ദ​യം​കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക സ​മ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്, എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി, മ​ദ്യ​ത്തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നു​മെ​തി​രെ, ക​രി​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ, തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി, വി​ദ്വേ​ഷം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന സീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ... അ​ങ്ങ​നെ മാ​ന​വ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ, ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ഭോ​ചി​ത​മാ​യി പ്രേം​കു​മാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തൊ​രു ബോ​ധ്യ​മാ​ണ്. മ​നഃ​സാ​ക്ഷി പ​ണ​യം​വെ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്. ക​സേ​ര​യേ​ക്കാ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ടും ഭാ​രം ചു​മ​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ടും ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ണ്. ചൂ​ഷി​ത​രോ​ടും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രോ​ടും കൂ​ടെ​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യു​ടെ പ്രേ​ര​ണ​യെ​യാ​ണ്. ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ജ​യ്യ​മാ​യ ഈ ​ശ​ക്തി​യെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്, ഔ​ദ്ധ​ത്യ സിം​ഹാ​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ത്ത​തും.

