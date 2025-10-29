Begin typing your search above and press return to search.
    എസ്.ഐ.ആർ: പ്രവാസി വോട്ടർമാരുടെ ആശങ്കകൾ

    എസ്.ഐ.ആർ: പ്രവാസി വോട്ടർമാരുടെ ആശങ്കകൾ
    എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ ജൂലൈയിൽ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധം

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പു​തു​ക്ക​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ​ത്വ​ര പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​നം ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​യു​ടെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യെ​പ്പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​തീ​തി ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ൽ, പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. എ​ങ്കി​ലും, പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ തി​ടു​ക്ക​വും സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ​യും പൗ​ര​രെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പേ​രി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യ​ഥാ​ർ​ഥ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബി​ഹാ​ർ അ​നു​ഭ​വം ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന​കം ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​വ് പ്ര​ഫ. അ​മ​ർ​ത്യ സെ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​തു​പോ​ലെ, ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ ‘‘സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ദ​രി​ദ്ര​രെ​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത’’ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. ഇ​തേ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നി​ലും ബി​ഹാ​റി​ലെ​മ്പാ​ടും ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​പ​ക പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​വും പു​തി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് അ​വ​ധി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, 90 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​തി​ന് സാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​രെ (NRIs) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ പു​തി​യ നീ​ക്കം ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ന്തം പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നീ​തി​പ​ര​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭ​യം.

    വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​മാ​യി (BLO) പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക​യ​ക്കു​ന്ന ഫോ​റ​ങ്ങ​ളോ, നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളോ, അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളോ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി, നി​ല​വി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഏ​റ​ക്കു​റെ പു​റ​ത്താ​യ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ലി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​മോ എ​ന്ന വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഓ​രോ വീ​ടും പു​തു​താ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്, തെ​ളി​വ് രേ​ഖ​ക​ളും ഫോ​റ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​ന​ര​വ​ലോ​ക​ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക എ​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്.

    ബി​ഹാ​റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ലാ​സ​രേ​ഖ​ക​ളും മ​റ്റു പ്രാ​ദേ​ശി​ക തെ​ളി​വു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി അ​വി​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ക​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​മാ​യി, ഇ​നി അ​വ​രു​ടെ പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങു​ക.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണ്: പ​ല​രു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​ലാ​സ​രേ​ഖ​ക​ൾ പ​ഴ​യ​താ​യി​രി​ക്കും; ചി​ല​ർ വി​ലാ​സം മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കും. ചി​ല​ർ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഫോ​ട്ടോ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി കാ​ർ​ഡ് (EPIC) പു​തു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പ്രാ​ദേ​ശി​ക BLOമാ​ർ​ക്ക് ഇ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഏ​ത് രേ​ഖ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പേ​ര് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ട​സ്സം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്. പോ​സ്റ്റ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും​പ​ക​രം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ലും, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, റി​മോ​ട്ട് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഇ​ന്നും ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത മാ​ത്ര​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​ത​യും ഏ​കോ​പ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​ത് ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​ലാ​സ​മാ​റ്റം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ വി​ലാ​സ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നും താ​ങ്ങാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നോ​ടു​ള്ള അ​നാ​ദ​ര​വാ​ണ് എ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്:

    സ​മ​ഗ്ര ഏ​കീ​ക​ര​ണം: എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും രേ​ഖാ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ രീ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ/​റി​മോ​ട്ട് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത അ​റി​യി​പ്പ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക.

    സു​താ​ര്യ​മാ​യ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം: പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് വ്യ​ക്ത​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​രി​ഹാ​രം: പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക.

    പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ പേ​രു​പോ​ലും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ല​ല്ല, പൗ​ര​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ്.

    (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

