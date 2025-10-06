Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightഗസ്സ;...
    Articles
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 7:08 AM IST

    ഗസ്സ; ​ദ്വിരാഷ്ട്രം,സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സ; ​ദ്വിരാഷ്ട്രം,സാധ്യത
    cancel

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ‘ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര’​ത്തി​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഫ്ര​ഞ്ച്​- സൗ​ദി പ്ര​മേ​യം ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 12 നാ​ണ്​​ യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ വോ​ട്ടി​നി​ട്ട​ത്. 142 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. 12 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്നു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നി​ലെ അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹം​ഗ​റി മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ എ​തി​ർ​ത്ത​ത്.


    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും ഫ്ര​ഞ്ച്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ ട്വീ​റ്റ്​ ചെ​യ്തു: ‘‘ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്‍റെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ന്യൂ​യോ​ർ​ക്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ 142 രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു ഭാ​വി സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ടു ജ​ന​ത​ക​ൾ, ര​ണ്ടു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ. സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലും അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത്​ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ. അ​തു​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത ഇ​നി ന​മ്മു​ടേ​താ​ണ്​’’.

    സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ‘ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ, പൊ​ള്ള​യാ​യ പ്ര​ക​ട​നം’ ​എ​ന്നും ‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച’ പ്ര​മേ​യ​മെ​ന്നും യു.​എ​ന്നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡാ​നി ഡാ​ന​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന​ക​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​മാ​ളി​ക്ക​ളി’​യാ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി അ​ധഃ​പ​തി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​​​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ്​ ഓ​റെ​ൻ മാ​ർ​മ​ർ​സ്​​റ്റീ​നും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.


    ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത വ​ണ്ണ​മു​ള്ള ദി​വാ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തെ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രി​ക്ക​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും വെ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​നും ഗ​സ്സ​ക്കു​മ​പ്പു​​റ​ത്തേ​ക്ക്​ രാ​ഷ്ട്ര അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ന​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.


    നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പ്​

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തി​ന്​​ വ​ഴി​തു​റ​ന്ന്​ എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന പാ​ഴ്​​സ്വ​പ്​​നം അ​റ​ബി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ഓ​സ്ലോ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട 1993 മു​​ത​ലേ ആ ​സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ത്തി​ന്​ എ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു നെ​ത​ന്യാ​ഹു. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​നു​ മു​മ്പേ, അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ത്​​ശാ​ഖ്​ റ​ബീ​നെ ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഏ​തു​ക​രാ​റി​നെ​യും എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്​ അ​യാ​ൾ. സൈ​നി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും തീ​വ്ര​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മു​ള്ള യു​വ​നേ​താ​വി​ൽ പ​ല​രും ഭാ​വി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ക​ർ​ക്ക​ശ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യേ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ സ്വാ​സ്ഥ്യം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളു​വെ​ന്നും ഒ​രി​ഞ്ചു​പോ​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ന്​ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ആ ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു വാ​ദി​ച്ചു. ’93 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 13 ന്​ ​റ​ബീ​നും അ​റ​ഫാ​ത്തും ഓ​സ്​​ലോ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​​ഷേ​ധം ക​ന​ത്തു. ച​തി​യ​നും വ​ഞ്ച​ക​നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ദ്ര​കു​ത്തി. നെ​ത​ന്യാ​ഹു ആ​ക​ട്ടെ, റ​ബീ​നെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യും ആ​​ക്ര​മി​ച്ചു. നാ​സി യൂ​നി​ഫോം അ​ണി​ഞ്ഞ്​ റ​ബീ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളെ​ത്തി. പ​ല​രും റ​ബീ​ന്‍റെ ര​ക്ത​ത്തി​നാ​യി മു​റ​വി​ളി കൂ​ട്ടി. അ​തി​നെ​യൊ​ന്നും ത​ട​യാ​നോ അ​പ​ല​പി​ക്കാ​നോ നെ​ത​ന്യാ​ഹു അ​ന്ന്​ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ റ​ബീ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ലി​യ പി​ന്നീ​ട്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ 1995 ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ യി​ഗ​ൽ അ​മീ​റെ​ന്ന ഒ​രു തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​ൻ റ​ബീ​നെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്നു.

    ഓ​സ്​​ലോ ക​രാ​റി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നും താ​ൻ അ​ന്നേ എ​തി​രാ​ണെ​ന്ന്​ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ത​ട​യി​ടാ​ൻ സ​ക​ല പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി. ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ വെ​സ്റ്റ്​​ബാ​ങ്കി​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ദാ​ര​മാ​യി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഒ​ടു​വി​ൽ സൗ​ദി​യും ഫ്രാ​ൻ​സും ചേ​ർ​ന്ന്​ യു.​എ​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ച്​ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ​‘​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ന​ദി​ക്ക്​ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്​ മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ’​ന്ന്​ ഞാ​ൻ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    അ​സം​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്​ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം

    പ​ക്ഷേ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ​യും നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ത്ര​മാ​ത്രം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ യു.​എ​ൻ വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ന്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​യ ഹാ​രെ​ത്​​സ്​ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ എ​ഴു​തി. ‘‘അ​സം​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്​ ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ളും മി​ക​ച്ച മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഒ​രു രാ​ജ്യം ആ​രോ​പി​ക്കു​ക. ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ സ​ർ​വാ​ത്മ​നാ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്കും തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ലേ, ആ​രാ​ണ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​?’’ -ഹാ​രെ​ത്​​സ്​ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഫ്ര​ഞ്ച്​-​സൗ​ദി പ​ദ്ധ​തി ഇ​രു​ജ​ന​ത​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി​പ​ര​മാ​യ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ളും ധാ​ര​ണ​യും മാ​ത്ര​മേ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യു​ള്ളൂ. ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​സ്ര​ാ​യേ​ലി​നെ എ​ന്നും അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്​ യു.​എ​സാ​ണെ​ന്നും പ​ത്രം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ക​ളം​മാ​റ്റി യു.​എ​സ്​

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്തി​ടെ വ​രെ യു.​എ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ല​പാ​ട്. പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ടു​ത്ത വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​നു​മാ​യ ജോ​ർ​ജ്​ ബു​ഷ്​ പോ​ലും പ​ല​ത​വ​ണ ഈ ​നി​ല​പാ​ട്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തും ര​ണ്ടാം ഇ​ൻ​തി​ഫാ​ദ​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത്. താ​നൊ​രു സ​യ​ണി​സ്റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ ​പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​യാ​ൻ വ​രെ ത​യാ​റാ​യ ജോ ​ബൈ​ഡ​നും ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ ആ​ക​ട്ടെ ആ​ദ്യ ടേ​മി​ലോ ഇ​പ്പോ​​ഴോ ഈ ​നി​ല​പാ​ട്​ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നു​ വ​ഴ​ങ്ങി, വെ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്ക്​ അ​ന​ക്സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നൊ​ക്കെ ട്രം​പ്​ പ​റ​യു​മെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സി​ലി​രി​പ്പ്​ എ​ന്താ​ണെ​ന്നും​ ലോ​ക​ത്തി​ന​റി​യാം. ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തെ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ യു.​എ​സ്​ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മൈ​ക്ക്​ ഹ​ക്ക​ബി ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സൗ​ദി-​ഫ്ര​ഞ്ച്​ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​ർ​മു​ല യു.​എ​ന്നി​ൽ വോ​ട്ടി​നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത് വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു, യു.​എ​സ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ന​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ എ​തി​ർ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യം യു.​എ​സി​നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ന​യം​മാ​റ്റം ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ത​ന്നെ യു.​എ​സ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 ന്​ ​നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മൊ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്​​ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ ആ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നെ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മ​ർ​ദം ഹ​മാ​സി​നു​ള്ള ​​പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ റൂ​ബി​യോ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രം’ എ​ന്ന ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ വാ​ദ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വെ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​നെ അ​ന​ക്സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു, റൂ​ബി​യോ.

    പ്ര​മു​ഖ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​പാ​ട്​

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, കാ​ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​ത്. യാ​തൊ​രു ത​ട​സ്സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ, അ​തി​നോ​ടു​ള്ള പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​സ്സം​ഗ​ത, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ടി​യ അ​നീ​തി ന​ട​മാ​ടി​യി​ട്ടും കൈ​യും കെ​ട്ടി നി​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത തു​ട​ങ്ങി അ​ന​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​ലും ബ്രി​ട്ട​നി​ലും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​തൃ​പ്തി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​തു​ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന ഭ​യ​വും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ഈ ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ‘സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ്​ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​കെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ്​​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യെ​ങ്കി​ലും കേ​വ​ല പ്ര​തീ​കാ​ത്​​മ​ക മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്​ അ​പ്പു​റം വ​ലി​യ വി​ല​യൊ​ന്നും ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ മ​റ്റൊ​രു വ​ശം. രാ​ജ്യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​മാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​ൻ ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​മി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineGazaIsraelWorld News
    News Summary - Possibility of dual nation Gaza
    Similar News
    Next Story
    X