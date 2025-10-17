Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ജനസംഖ്യാ ജിഹാദ്‌’ എന്ന മിത്ത്‌

    രാ​ജ്യ​ത്ത്‌ എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന​നി​ര​ക്ക് ഇ​ടി​യു​ന്നു​വെ​ന്നും ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് മു​സ്‍ലിം​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും 2019-20ലെ ​ദേ​ശീ​യ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വേ​യി​ലു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളി​ല്‍ 41 ശ​ത​മാ​ന​വും ക്രൈ​സ്ത​വ​രി​ൽ 34.5 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് കു​റ​വെ​ങ്കി​ല്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടേ​ത് 46.5 ശ​ത​മാ​ന​മാണ്...
    ‘ജനസംഖ്യാ ജിഹാദ്‌’ എന്ന മിത്ത്‌
    അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​മെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഗു​വാ​ഹ​ത്തി മെ​ട്രോ​പോ​ളി​റ്റ​ൻ ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ

    ‘‘ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്ക്രി​യ​രും അ​നു​സ​ര​ണ​ശീ​ല​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗം സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഛായാ​രൂ​പ​ത്തെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ​മാ​ത്രം ക​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​യു​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ’’​ന്ന നോം ​ചോം​സ്കി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​നം വ​ലി​യ അ​ർ​ഥ​ത​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ്‌. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ധി​ക​ളാ​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ൾ എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടും. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ഫാ​ഷി​സ്‌​റ്റ്‌ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ​തെ​ന്ന്‌ പ​ല​വ​ട്ടം തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്‌. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വാ​സ്‌ ശ​ർ​മ​യും തൊ​ട്ട്‌ ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സി​ന്‌ നാ​ക്ക്‌ വാ​ട​ക​ക്കു​കൊ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ വ​രെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ചേ​രു​വ​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്‌ ‘ജ​ന​സം​ഖ്യാ ജി​ഹാ​ദാ’​ണ്‌. 1950 മു​ത​ൽ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ ഏ​റെ കൂ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ്‌ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി (ഇ.​എ.​സി)​യു​ടെ കു​റ്റം​ചാ​ർ​ത്ത​ൽ. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ആ ​ജ​ന​ത രാ​ജ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​തി​ന്‌ വ​സ്‌​തു​ത​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മാ​ണ് നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ്‌ ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ ബാ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് മെ​ഹ്‌​റോ​ത്ര​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ഷി ‘ദി ​പോ​പു​ലേ​ഷ​ൻ മി​ത്ത്‌: ഇ​സ്‍ലാം, ഫാ​മി​ലി പ്ലാ​നി​ങ്‌ ആ​ൻ​ഡ്‌ പൊ​ളി​റ്റി​ക്‌​സ്‌ ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യാ വി​സ്ഫോ​ട​ന​മെ​ന്ന ആ​ശ​യം ഭ​യം ഇ​ള​ക്കി​വി​ടാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ മി​ത്താ​ണെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​ത്തി​ന്‌ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ‘നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം, ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ഹ​ൻ സ്മാ​ര​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​മി​ത് ഷാ ​ഇ​ത​ര​മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷം സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു. ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‌ ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഈ ​ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് 15ന് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കാ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    എസ്.വൈ. ഖുറൈശിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ

    ന​മ്മ​ള്‍ അ​ഞ്ച്, ന​മു​ക്ക് 25

    2002 ഫെ​ബ്രു​വ​രി-​മാ​ർ​ച്ച്‌ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യാ പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​ര​ത്തെ​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ലാ​പ​ബാ​ധി​ത​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു അ​ന്ന​വി​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് മെ​ഹ്‌​സാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ ബേ​ച്ച​രാ​ജി​യി​ല്‍നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ഗൗ​ര​വ് യാ​ത്ര ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​വേ ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും ‘ഹം ​പാ​ഞ്ച്, ഹ​മാ​രെ പ​ച്ചീ​സ്’ (ന​മ്മ​ള്‍ അ​ഞ്ച്, ന​മു​ക്ക് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ച്) എ​ന്നാ​ണ് ചി​ല​രു​ടെ രീ​തി​യെ​ന്നും പ​രി​ഹ​സി​ച്ച മോ​ദി ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം അ​തി​ന്റെ ല​ളി​ത പ​രി​ഭാ​ഷ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ച്ചു; പെ​റ്റു​കൂ​ട്ട​ൽ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​യോ​ഗം.

    ഹി​മ​ന്ത ശ​ർ​മ​യു​ടെ ‘യു​ദ്ധം’

    അ​സ​മി​ൽ ‘മി​യ’​ക​ൾ (ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നോ പ​ഴ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്നോ വ​ന്ന ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​സ​മി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​ദം) മ​റ്റു​ള്ള​വ​രേ​ക്കാ​ൾ പെ​രു​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ‘അ​ടു​ത്ത സെ​ൻ​സ​സ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 38 ശ​ത​മാ​ന​വും മി​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യും. അ​വ​രാ​യി​രി​ക്കും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മൂ​ഹം. ഇ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​സ​മി​ന്റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്‌ മു​മ്പ്‌ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​അ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു യു​ദ്ധം ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു, ന​മ്മ​ൾ അ​ത് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച ഫ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. ന​മ്മു​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത ഭാ​വി​യൊ​രു​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്‌. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്‌. പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ ശാ​സ്‌​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‌ അ​വ​ർ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റു​ന്നു​വെ​ന്നും ദി​ബ്രു​ഗ​ഡി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​ട്ടി​നാ​യി നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി അ​വ​രെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​സം ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​ണ്‌ ഹി​മ​ന്ത​ക്ക്‌ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യ​തും.

    മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് അ​സ​മി​ൽ വീ​ട് ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന് കാ​വി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്‌​റ്റി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പു​തി​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്‌ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം(​എ​സ്‌.​ഒ.​പി) അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലെ ഭൂ​മി​വി​ൽ​പ​ന അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കും​മു​മ്പ് ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​ഘാ​ത​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​ലീ​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ അ​ധി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. അ​സം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​തി​രു​വി​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ സി​പ​ജ്ഹ​റി​ലെ 1,400 ബം​ഗാ​ളി വം​ശ​ജ​രാ​യ മു​സ്‍ലിം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. ജ​ന​സം​ഖ്യ, ഭൂ​മി, പ്ര​ണ​യം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ശേ​ഷം ജി​ഹാ​ദ് ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള പു​തി​യ സം​ഞ്ജ​യ്‌​ക്കും ഹി​മ​ന്ത രൂ​പം​ന​ൽ​കി-​വാ​ട​ക ജി​ഹാ​ദ്!.

    വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

    ന​ടേ​ശ​ന്റ വി​ത​ണ്ഡ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ

    ‘‘മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യം എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ​ഴ​വ​ർ വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ടു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും ആ ​മ​ത​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ലാ​ണ്‌. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ കു​റ​ച്ച് പൊ​ട്ടും പൊ​ടി​യു​മെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്നേ പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും കൊ​ടു​വാ​ളു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി എ​ത്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്‌’’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ, വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ തി​രു​ത്തി​യെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ പ​ഴ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രു ലേ​ബ​ലി​ൽ പു​ന​രാ​ന​യി​ച്ചു: മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം സ​ന്താ​നോ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ ആ ​മ​ത​വി​ഭാ​ഗം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​വു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ത​ട്ടി​വി​ട്ട​ത്. ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ല്‍ കേ​ര​ളം ആ​രു ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​തി​മോ​ഹ​വും ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല.

    പ്യൂ ​പ​ഠ​ന​വും മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും

    മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം സ​ന്താ​നോ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന ധ്വ​നി​യി​ൽ ആ​രോ​പ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി​യ ന​ടേ​ശ​നെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ഡേ​റ്റ​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടാ​ൻ അ​ധി​ക​മാ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല. അ​വ​സാ​ന​ത്തെ സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം 26.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്‌ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ 54.73 ശ​ത​മാ​നം, ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ 18.38. രാ​ജ്യ​ത്ത്‌ എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന​നി​ര​ക്ക് ഇ​ടി​യു​ന്നു​വെ​ന്നും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ കു​റ​വ് മു​സ്‍ലിം​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും 2019-20ലെ ​ദേ​ശീ​യ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വേ​യി​ലു​ണ്ട്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളി​ല്‍ 41 ശ​ത​മാ​ന​വും ക്രൈ​സ്ത​വ​രി​ൽ 34.5 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് കു​റ​വെ​ങ്കി​ല്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടേ​ത് 46.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്‌ സ​ർ​വേ ഫ​ലം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പ്യൂ ​റി​സ​ര്‍ച് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ താ​ഴോ​ട്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. 1992ല്‍ ​ആ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി എ​ണ്ണം 4.4 ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ 2015ല്‍ 2.6 ​ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. 1951- 2011 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​റു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ട​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ പ​തി​നേ​ഴേ​കാ​ൽ കോ​ടി​യാ​യെ​ങ്കി​ൽ ഹി​ന്ദു​ജ​ന​സം​ഖ്യ 30 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി​യാ​റ​ര കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഹി​ന്ദു വ​ല​തു​പ​ക്ഷം മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഭ​യം ഇ​ള​ക്കി​വി​ടു​ക​യാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും വൈ​കാ​തെ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള തീ​ർ​ത്തും യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​വും വ്യാ​ജ​വു​മാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ഖ്യ ആ​യു​ധം.

