Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:30 AM IST

    അക്കൗണ്ടുകൾ വിൽക്കാനുണ്ട്

    അക്കൗണ്ടുകൾ വിൽക്കാനുണ്ട്
    ‘‘പ​ത്ത് മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ത​വ​ണ​യാ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണ​​മെ​ത്തി. അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പ​ണം എ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബാ​ങ്കി​നു​പു​റ​ത്ത് ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​ക്ക് ന​ൽ​കി മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി കൈ​മാ​റി​യ ഉ​ട​ൻ ‘പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി’​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ 3,500 രൂ​പ ന​ൽ​കി അ​യാ​ൾ പോ​യി. പി​ന്നീ​ട് പൊ​ലീ​സ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഊ​രാ​ക്കു​ടു​ക്കി​ലാ​യ വി​വ​ര​വും സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്...’’

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സൈ ​ഹ​ണ്ടി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്. ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. ‘സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ’​മെ​ന്നും ’ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പെ’​ന്നും പൊ​തു​വി​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യും സൈ​ബ​ർ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പെ​ന്നാ​കും എ​ല്ലാ​വ​രും ക​രു​തു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, കെ​ണി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യും അ​റി​യാ​ക്ക​ഥ​ക​ളും ഇ​വ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ചു​രു​ണ്ടു​കൂ​ടി കി​ട​പ്പു​ണ്ട്. ഗൗ​ര​വം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ ത​ല​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ഒ​രേ സ​മ​യം ‘ഇ​ര​ക​ളും പ്ര​തി​ക​ളു’​മാ​യി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ടു​ക്ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ ക​വ​ച​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​പി​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും തി​ര​ക്ക​ഥ​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്

    സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​ണ് മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ട​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ണം ന​ൽ​കി മ​റ്റൊ​രാ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് മ്യൂ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ പൊ​തു​രീ​തി. സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത, എ​ന്നാ​ൽ പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള 18നും 25​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യ​ട​ക്ക​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടേ​താ​യി​രി​ക്കും. സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ങ്കി​ൽ പോ​വി​ല്ല. അ​ക്കൗ​ണ്ടും പാ​സ് ബു​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ പി​ന്നീ​ട് ഉ​ട​മ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഈ ​സാ​ഹ​സ​ത്തി​ന് മു​തി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​മീ​ഷ​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു രീ​തി. അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക്​ ന​ൽ​കും വി​ധ​മാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ഇ​ട​പാ​ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി നേ​ടു​ന്ന പ​ണം ഒ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നും ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​യാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​നു​കൂ​ല്യം. ഒ​പ്പം സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വി​ധം പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം മ​റ​യ്ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു.

    സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ന്മാ​ർ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്ത്​

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്തും അ​വ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ അ​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ലു​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്തു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പി​ന് പ​ല രീ​തി​ക​ളു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​വ​ല​യ​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ‘സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്ത്’ വ​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ണി​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മി​ട്ടാ​ൽ എ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഉ​പ​കാ​ര​സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി ചാ​യ​ക്കാ​ശോ പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി​യോ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും വാ​ഗ്ദാ​നം. ചേ​ത​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​പ​കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക​രു​വാ​ക്കി​യ​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​ണം വ​ന്നു, അ​ന്നു​ത​ന്നെ എ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ട​ര മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ജ​യി​ലി​ലും. പ​ണം വ​ന്ന​തി​നും എ​ടു​ത്ത​തി​നും തെ​ളി​വു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ല. സൗ​ഹൃ​ദ​വ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ വി​ദൂ​ര ക​ണ്ണി എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ഇ​യാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു​വി​വ​ര​വു​മി​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ക​ൾ ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി. അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കൈ​മാ​റി​യ തു​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ മൈ​ന​സ് ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​നി അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ലും ഇ​ത്ര​യും തു​ക നി​ക​ത്തി​യാ​ലേ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ക്കൂ. പാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മ​ല്ല. വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന വാ​ട​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​ടെ നേ​ർ പ​രി​ച്ഛേ​ദ​മാ​ണ്.

    (തുടരും)

