Madhyamam
    27 Oct 2025 6:30 AM IST
    27 Oct 2025 6:30 AM IST

    തി​രു​ത്ത​ൽ​ശ​ക്തി​യാ​യി തു​ട​രു​മോ സി.​പി.​ഐ?

    എ​ൻ.​ഇ.​പി​ക്കും, അ​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ ഘ​ട​ക​മാ​യ പി.​എം ശ്രീ​ക്കും എ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സി.​പി.​ഐ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും ഉ​റ​ക്കെ​പ്പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. അ​തെ​ല്ലാം അ​ട്ട​ത്തു​വെ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ; ഒ​പ്പം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നും....
    തി​രു​ത്ത​ൽ​ശ​ക്തി​യാ​യി തു​ട​രു​മോ സി.​പി.​ഐ?
    പി.​എം ശ്രീയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂരിൽ നടന്ന എ.ഐ.എസ്.എഫ് പ്രകടനം

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​താ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​ത്ത​ന്നെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​മ്മു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ അ​ടി​മു​ടി ത​ച്ചു​ട​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ‘പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ൾ​സ് ഫോ​ർ റൈ​സി​ങ് ഇ​ന്ത്യ’ (പി.​എം ശ്രീ) ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​വും മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ത​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വ​രെ, സ​മ​ഗ്ര കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം (എ​ൻ.​ഇ.​പി) 2020ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​ണ്, പി.​എം ശ്രീ​യും അ​തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​രേ​ഖ അ​തേ​പ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​തും.

    കേ​ന്ദ്ര ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഈ ​അ​ജ​ണ്ട തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ലി​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ മ​മ​താ ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ ടി.​എം.​സി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് ഇ​തി​നെ​തി​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റും അ​ന്ന് സ​മാ​ന​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ ​ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 2000 കോ​ടി രൂ​പ ത​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ​മാ​വ​ർ​ത്തി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, സ്വ​ത​ന്ത്ര​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റും സ​മാ​ന​മാ​യൊ​രു പാ​ത​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​ഇ.​പി​ക്കും, അ​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ ഘ​ട​ക​മാ​യ പി.​എം ശ്രീ​ക്കും എ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സി.​പി.​ഐ​യും സി.​പി.​എ​മ്മും ഉ​റ​ക്കെ​പ്പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തെ​ല്ലാം അ​ട്ട​ത്തു​വെ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ; ഒ​പ്പം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​നും.

    എ​ന്താ​ണ് പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു മ​നം മാ​റ്റം? എ​ൻ.​ഇ.​പി​യേ​യും പി.​എം ശ്രീ​യേ​യും തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന സി.​പി.​എം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​വും പി.​ബി. അം​ഗം​കൂ​ടി​യാ​യ സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സം​സ്ഥാ​ന സെ​​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് മു​തി​ർ​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ​യു​ടെ വ​ക​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ച്ചു​നീ​ട്ടു​ന്ന 1500 കോ​ടി രൂ​പ, പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി കൊ​ടു​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും, വെ​റു​തെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും, സം​സ്ഥാ​ന സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ചേ​തോ​വി​കാ​രം. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രാ​യ സൈ​ബ​ർ സ​ഖാ​ക്ക​ളും പി.​എം ​​ശ്രീ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ചാ​ല​രാ​വു​ന്ന​ത്. ഫെ​ഡ​റ​ൽ ത​ത്ത്വ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ന​വി​ക ശാ​സ്ത്ര​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​വി​വ​ത്ക​ര​ണ​വും അ​വ​ർ​ക്കൊ​രു വി​ഷ​​യ​മേ അ​ല്ലാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ!.


    ഈ ​കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തു​ന്ന നി​മി​ഷം വ​രെ പി.​എം ശ്രീ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​യും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി-​യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പാ​ണ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​പ്പോ​ലും ച​ർ​ച്ച ​ചെ​യ്യാ​തെ രാ​യ്ക്ക് രാ​മാ​നം തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് മോ​ദി​യെ പ്രീ​ണി​പ്പി​ക്കു​ക വ​ഴി ഫ​ണ്ടി​ന്റെ സു​​ര​ക്ഷ മാ​ത്ര​മാ​ണോ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് അ​റി​യാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. എ​ന്താ​യാ​ലും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സി.​പി.​ഐ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ​യും എ​തി​ർ​പ്പി​ന് പു​ല്ലു​വി​ല പോ​ലും, സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും ക​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നു​വേ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ.

    പി.​എം ശ്രീ ​മാ​ത്ര​മ​ല്ല സി.​ഐ.​ടി.​യു​വും എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പു​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്ന് അ​വ​ശ്യ​മേ​ഖ​ല​യാ​യ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് എ.​ഡി.​ബി വ​ഴി സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യൊ​രു ആ​ഗോ​ള കോ​ർ​പ​റേ​റ്റി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വും ‘ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ’ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു. അ​തും പോ​രാ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​കീ​ഴി​ലെ ര​ണ്ടു പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​യ കൃ​ഷി, റ​വ​ന്യൂ ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ള്ള പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ​യും കെ. ​രാ​ജു​വി​ന്റെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ് മ​റി​ക​ട​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ല​പ്പു​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​യാ​സി​സ് എ​ന്ന ആ​ഗോ​ള കു​ത്ത​ക ക​മ്പ​നി​യെ, 636.5 കോ​ടി​യു​ടെ ഡി​സ്റ്റി​ല​റി പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ധി​ക്കാ​രം നി​റ​ഞ്ഞ ഭാ​ഷ​യി​ൽ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക​ക​േ​ണ്ഠ്യ​ന​യു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പി​നെ പു​ച്ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളി​യാ​ണ് വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പോ​ക്ക് എ​ന്ന​ത് നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ല.

    ന​യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അ​നു​മ​തി കൂ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ നി​ല​വി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ബാ​ധ​ക​മേ​യ​ല്ല എ​ന്ന​ല്ലേ നാം ​ധ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്? ഒ​ന്നാം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ട​നാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ, പ​രേ​ത​നാ​യ തോ​മ​സ് ചാ​ണ്ടി യു​ടെ രാ​ജി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച​ത് അ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​​ക്ര​ട്ട​റി പ​രേ​ത​നാ​യ കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്റെ ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ​യു​​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ഡി​മാ​ൻ​ഡ് വ​ക വെ​ക്കാ​തെ എ​ൻ.​സി.​പി മ​ന്ത്രി​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി മ​ന്ത്രി​യോ​ട് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ധീ​ര​നാ​യൊ​രു സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ. അ​ങ്ങ​നെ, ഒ​ന്നാം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​ടു​ത്ത ‘തി​രു​ത്ത​ൽ ശ​ക്തി’ എ​ന്ന സ​ൽ​പ്പേ​ര് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ​കൈ​വ​ന്നി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ​ത്തോ​ട് ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും സ​ന്ധി ചെ​യ്യ​രു​ത് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു നി​ർ​ത്താ​ൻ ഈ ‘​തി​രു​ത്ത​ൽ ശ​ക്തി’ ബി​നോ​യ് വി​ശ്വ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മോ, അ​തോ വ​​ല്യേ​ട്ട​ന്റെ അ​നു​ന​യ​ത്തി​നും ക​ണ്ണു​രു​ട്ട​ലി​നും വ​ഴ​ങ്ങി ‘തി​രു​മ്മ​ൽ ശ​ക്തി’​യാ​യി ഒ​തു​ങ്ങു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​സ​മൂ​ഹം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

