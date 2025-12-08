Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    ഈ പോരാട്ടം വികസനവും വികസന വിരുദ്ധതയും തമ്മിൽ

    ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം വീ​ട് ന​ൽ​കു​ന്ന ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണോ, സ്ത്രീ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ശ്രീ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്ത​ണോ, നാ​ടി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ക്ക​ണോ എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ...
    Chief Minister Pinarayi Vijayan
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ

    സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തി​യ വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന ന​വ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​രി​ച്ച ഈ ​ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ രം​ഗ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റെ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഈ '​കേ​ര​ള മാ​തൃ​ക' ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​ത​ന്നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തു യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യ വെ​റും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക​മു​ന്നേ​റ്റം ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന കൃ​ത്യ​വും സു​ശ​ക്ത​വു​മാ​യ ന​യ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ര​ളം

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​പോ​ലും ശി​ശു​മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക് 5.6 ആ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ശി​ശു​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് (IMR) ഇ​ന്ന് അ​ഞ്ച് ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി 25 ആ​ണ് എ​ന്നു​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​െൻറ വ​ലു​പ്പം നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്ക്‌ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ നാ​ലി​ലൊ​ന്ന്‌ കു​റ​വാ​ണ്‌. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 80.70 ശ​ത​മാ​നം​പേ​ർ​ക്ക്‌ മ​ര​ണ​പൂ​ർ​വ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​നി​ര​ക്ക്‌ വെ​റും 48.70 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ക​രു​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ ലോ​ക മാ​തൃ​ക

    വി​ക​സ​നം എ​ന്നാ​ൽ, വ​ൻ​കി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​വ​രു​ത് എ​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധം കൂ​ടി​യാ​ണ​ത്. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ, സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​ന്നു ശ​ബ്ദി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ ഇ​രു​ള​ട​ഞ്ഞ മൂ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​ശ​ക്തി ന​മ്മു​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ (PQLI) 95.34 സ്കോ​റോ​ടെ കേ​ര​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ന​മ്മു​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ തു​ട​ങ്ങി​യ മെ​ട്രോ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്‌​സി​ൽ (HDI) 0.758 സ്കോ​റു​മാ​യി ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യാ​യ 0.754-നേ​ക്കാ​ൾ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​​ൻ​റ സ്ഥാ​നം.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​പ്ല​വം

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ല്ല, കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കി​ല്ല, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി വൈ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ളം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന പ​രാ​തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. 'R-Track' എ​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഇ.​സി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 1,55,840 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ജി.​ഐ.​എ​സ് (GIS) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ റോ​ഡ്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക്​ ഫ​ണ്ട് വ​ക​യി​രു​ത്താ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ റോ​ഡ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ​ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു.

    ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ: അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ സ്വ​പ്നം

    "എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഭൂ​മി, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വീ​ട്" എ​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ 4,71,442 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു വീ​ട് എ​ന്ന സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യോ​ടെ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യം നാം ​കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ വീ​ട് മു​ട​ക്കാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ​യെ​യും ഇ.​ഡി​യെ​യും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും എ​ന്ന് കേ​ര​ളം മ​റ​ക്ക​രു​ത്.

    തൊ​ഴി​ലും ക്ഷേ​മ​വും: ബ​ദ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​മാ​ണ്. ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കു​ന്ന 100 ദി​വ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലി​നു പു​റ​മെ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യി 100 തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന 'ട്രൈ​ബ​ൽ പ്ല​സ്' പ​ദ്ധ​തി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ 'അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി ന​ഗ​ര തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്' പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 30 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും

    ഇ​ത്ര​യേ​റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കേ​ര​ളം ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും അ​തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ നി​സ്സം​ഗ​ത​യു​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചും, വാ​യ്പാ പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എം.​പി​മാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി വി​ക​സ​നം മു​ട​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും കൂ​ട്ട​രും ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ക​സ​ന​വും വി​ക​സ​ന​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. അ​ഴി​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത, വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ട് തു​ട​ര​ണോ, ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം വീ​ട് ന​ൽ​കു​ന്ന ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണോ, സ്ത്രീ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ശ്രീ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്ത​ണോ, നാ​ടി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ക്ക​ണോ എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. എ​ങ്കി​ൽ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​ക്കും, അ​വ​സ​ര​വാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​ട​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ന​മു​ക്ക് തെ​ളി​യി​ക്കാം.

